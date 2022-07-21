戴口罩侷到毛孔窒息！拆解深層清潔及去角質的分別 兩者次序及次數

最近日日氣溫都在35度以上，出街加上口罩令人難以呼吸，就連毛孔都感覺快要窒息了，更有可能出現粉刺、黑頭及暗瘡！不少女生都會為皮膚進行深層清潔及去角質，不過其實兩者有何分別？應該先去角質還是先洗面？每星期應該做多少次？今次就為大家一一拆解，為肌膚大掃除，讓毛孔再次暢通自由呼吸。
夏天特別容易出油，加上經常戴口罩，就令出油問題更嚴重，曾有研究指，面部環境約5℃，濕度亦會提升23%至超過80%，皮脂分泌亦會隨温度及濕度增加而飊升，加上老舊角質，就會出現粉刺及暗瘡等。
深層清潔與去角質的分別在那？
去角質主要是為皮膚細胞進行更新，而深層清潔則是針對面部油脂。
何時要做去角質？
角質層在表皮的最外層，是肌膚的基本屏障，有防止水分流失的作用。一般而言，角質在28日就會正常代謝，但由於新陳代謝變慢、不良生活習慣或年齡增長，令角質層更新變慢，舊角質未能自動清除，就形成了所謂的老廢角質。如果你發現肌膚看起來暗啞，出油量也較平時多，甚至摸起來粗糙，用再多的護膚品都沒有效果時，就代表是時候要進行去角質護理了。
1. 出油量較平時多
角質堆積，排列不漂亮令皮膚保水力變差，油水失衡就會不斷出油。
2. 膚色暗沉且不均
厚實的角質不單會擋住肌膚光澤，由於排列不漂亮，亦無法反射出健康肌膚的亮澤感。
3. 護膚品無法被吸收
角質層老化，阻礙護膚品吸收，營養只停留在表面。
去角質產品種類
市面上去角質產品種類繁多，但主要分成物理性及化學性兩大類，有顆粒的磨砂當然就是物理性，利用磨砂顆粒加上摩擦手法，達到去角質目的，適合中油性及油性肌膚。化學性去角質的主要成分多數是酵素類或低濃度果酸，原理類似橡皮擦，老廢角質隨著摩擦後產生的碎屑一起被擦掉，適合偏乾肌膚使用。
去角質產品推介：
mtm labo custom-blended scrub
蘊含天然微粒及多種植物成分，能有效而溫和地軟化並帶走老廢角質，減輕肌膚不必要的負擔，同時注入營養，重拾原有的代謝能力，重新開啟吸收之門。配合品牌獨有的「量膚定制」，可根據個人需要調配專屬處方，提升角質護理效果，重現柔滑淨明亮肌。
PHB Ethical Beauty 二合一咖啡活膚磨砂面膜
100%純天然配方，含有機咖啡豆、咖啡因提取物及精油。不單有效去除角質死皮並刺激血液流動，改善面和身體暗沉，咖啡因提取物更具減淡皺紋、提亮皮膚和炎症的功效；有機咖啡豆更有助減淡疤痕、橙皮紋，及改善毛髮倒生。
Philosophy 維他命C/縮氨酸家用微晶煥膚組合
靈感源自皮膚科醫生的煥膚療程，結合物理作用及化學作用，只需3分鐘、2個簡單步驟，即可去除老舊角質，有助柔滑及亮澤肌膚、潔淨毛孔、淡化暗瘡印。
Drunk elephant T.L.C. Sukari 嬰兒嫩肌面膜
蘊含甘醇酸、酒石酸、乳酸、檸檬酸及水楊酸，以25%果酸/2%水楊酸的混合成分，殲滅頑固死皮，撫滑膚質，同時改善毛孔、幼紋及皺紋問題。
去角質與深層清潔的次序是？
正確次序應該是卸妝>洗臉>去角質>清潔面膜，即是「由外而內」，先卸妝及洗臉，帶走化妝品及污垢，然後去角質，去除老化死皮，再處理毛孔內的油脂。