戶外涼鞋始祖TEVA於K11 Art Mall及THE FOREST首設「THE TEVA EXPLORER HUB」 召集探索者踏上大自然冒險之旅

快閃店亦展示了高機能與時尚兼備的最新SS23運動涼鞋單品，包括全新運動涼鞋Outflow Universal 及Outflow CT，以及與日本山系潮牌NANGA跨界聯乘、限量發售的Terra Fi 5 Universal NANGA涼鞋等，同場另設TEVA照相亭讓到訪者拍下山系風格時尚照，將時尚與探險完美融合。

美國戶外潮流品牌TEVA以呈現穿上後能自如自在地探索遠征的鞋履聞名。今個4月，TEVA全新品牌快閃概念店「THE TEVA EXPLORER HUB」先後強勢進駐K11 Art Mall及THE FOREST。快閃店透過融合科技與自然的空間設計及電子藝術裝置，在都市綠洲中重新發掘日常生活中近在咫尺的大自然之美，凝聚一群熱愛戶外的探索者，遊走都市叢林、上山下海，與大自然同步呼吸，同步心跳，踏上一趟激勵人心的冒險之旅。

演繹大自然歷險精神 兩大打卡點、兼免費贏 Outflow 新鞋

顧名思義，位於K11 Art Mall及THE FOREST的「THE TEVA EXPLORER HUB」將凝聚一群熱愛戶外的探索者，分享彼此對自然探索和冒險的熱誠。新店在空間設計上結合了科技與綠色自然元素，在都市綠洲中傳遞大自然生生不息的力量。其中置於店鋪中央的THE TEVA EXPLORER HUB巨型電子藝術影像裝置非常夢幻搶眼，透過層層疊疊的自然生態立體剪影，在光影交織下編織出一幅美麗而靈動的綠林，形成令人驚嘆的視覺效果，猶如引領身處在香港這個山水環抱之地的到訪者，感覺大地萌生芽苗、生生不息的奧妙，親歷一趟鼓舞人心的大自然歷險，邀請大家重新發掘日常環境中的大自然之美。整個場景唯美且激勵人心，非常值得打卡留念。

另一必到打卡點是店內的「TEVA山．水．樹 照相亭」，到訪者可以利用TEVA特製的山、水、樹濾鏡，親自按下快門，輕鬆拍出極度IGable的山系型格靚相，猶如化身時裝雜誌的TEVA模特兒，非常好玩。

影完靚相，當然要開心share，不論你是在THE TEVA EXPLORER HUB電子藝術裝置面前打卡影相，並於社交平台上標籤TEVA；還是在「TEVA山．水．樹 照相亭」自拍，經授權後上載於社交平台的照片或照相亭的照片都會透過THE TEVA EXPLORER HUB電子藝術裝置公開分享，成為TEVA Explorer，最有創意的勝出者一經選中更可以得到最新SS23 Outflow運動涼鞋一對。