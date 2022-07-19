戶戶超市丨戶戶送夥百佳 Fusion Taste等超市 最快10分鐘將千二種百貨直送府上

戶戶送香港區總經理許志賢(左)與香港區戶戶超市及生活百貨總監王林世雯(右)很高興宣佈戶戶送在香港推出全新生活百貨速遞服務「戶戶超市」，以迎合本地按需生活百貨購物趨勢。

再有一間美食外送平台增設生活百貨送遞服務。Deliveroo戶戶送宣布與百佳超級市場合作，推出「戶戶超市」(Deliveroo Hop)全新生活百貨速遞服務。全新服務將透過《戶戶送》app提供，並只限送貨服務。透過新開發的生活百貨管理技術，以及全港逾12,000名外送專員所組成的物流網絡，品牌稱最快可於10分鐘內完成送遞。

戶戶送自去年6月起與百佳合作為其分店提供送遞服務，由最初的50間分店擴展至現時逾200間分店，讓各區消費者快達30分鐘便能輕鬆購買各式生活百貨及必需品。而今次戶戶送與百佳超市的合作，首家「戶戶超市」將設於中環，速遞服務範圍覆蓋西營盤、上環、中環、半山和金鐘，營業時間為每天早上7時30分至凌晨2時，提供來自百佳、FUSION、INTERNATIONAL和TASTE等生活百貨連鎖店超過1,200種商品供消費者選擇，涵蓋調味品、主糧、農產品、肉類、微波加熱餐點、蔬果、飲品、餅乾鹹點，以及個人護理、健康和美容產品、寵物零食和家居必需品。

新服務透過自家開發的生活百貨管理後台技術，實時庫存控制，提供庫存準確度，盡量減低商品替換的需要。並結合倉庫管理技術及龐大派送網絡，最快10分鐘內完成送遞。新服務於首階段已提供超過1,200種產品供消費者選擇，並計劃在今年稍後增加至2,000種產品。

隨著「戶戶超市」推出，戶戶送於西營盤、上環、中環、半山和金鐘的食物及生活百貨送遞服務時間，即日起由晚上11時30分延長至凌晨2時，當區居民從此能享用深夜送遞服務。