戶戶送公布2022年全球百大美食 譚仔蟬聯香港榜首 3間本地粉麵店登百大榜單

踏入2022年末，戶戶送公佈全球百大美食排行榜，其中港人最愛的譚仔雲南米線，今年繼續蟬聯榜首，更有3間本地粉麵店登全球百大榜單！
譚仔蟬聯香港榜首
譚仔雲南米線今年蟬聯榜首，連續兩年贏得港人芳心，成為香港戶戶送訂單最多的餐廳。香港人對粉麵的需求有增無減，單在本年度便有7間粉麵店擠身香港 30 大美食！不論是港式、越式還是日式粉麵皆非常受歡迎，榜上有名的餐廳有雲桂香、香港仔南記粉麵、永年士多、三不館車仔麵等！同時，西式快餐亦緊隨其後，是港人喜歡的食物之一，在今年香港的榜單上，麥當勞和PizzaExpress分別位居第二和第三。
另外，香港人亦非常「嗜甜」，不時外賣甜品及飲品。在今年的香港排行榜中，台灣品牌天仁茗茶的黑糖珍珠奶茶排名第5；鮮芋仙的招牌仙草沙冰排名第15；春水堂的珍珠鐵觀音奶茶則排在第20位。
即睇2022年香港30大美食排行榜
香港3間粉麵登全球百大
今年香港有超過10間香港餐廳躋身全球百大排行榜，其中有3間餐廳為粉麵店，包括譚仔雲南米線、雲桂香米線和香港仔南記粉麵。
而墨西哥美食在全球亦大受歡迎。墨西哥捲餅在全球三個市場中名列榜首，目前全球百大美食排行榜上有 5%的食品為墨西哥捲餅。此外，意式薄餅亦深受全球食客所愛，同樣佔全球百大美食排行榜的 5%。傳統美食的魅力勢不可擋，對於意式薄餅，全球食客更是不約而同地選擇傳統的瑪格麗塔薄餅，平均 5 個訂單中，就有 4 個訂單是訂購瑪格麗塔薄餅。