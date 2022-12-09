戶戶送公布2022年全球百大美食 譚仔蟬聯香港榜首 3間本地粉麵店登百大榜單

譚仔蟬聯香港榜首

譚仔雲南米線今年蟬聯榜首，連續兩年贏得港人芳心，成為香港戶戶送訂單最多的餐廳。香港人對粉麵的需求有增無減，單在本年度便有7間粉麵店擠身香港 30 大美食！不論是港式、越式還是日式粉麵皆非常受歡迎，榜上有名的餐廳有雲桂香、香港仔南記粉麵、永年士多、三不館車仔麵等！同時，西式快餐亦緊隨其後，是港人喜歡的食物之一，在今年香港的榜單上，麥當勞和PizzaExpress分別位居第二和第三。

另外，香港人亦非常「嗜甜」，不時外賣甜品及飲品。在今年的香港排行榜中，台灣品牌天仁茗茶的黑糖珍珠奶茶排名第5；鮮芋仙的招牌仙草沙冰排名第15；春水堂的珍珠鐵觀音奶茶則排在第20位。