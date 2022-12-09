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2022-12-09 12:30:00

戶戶送公布2022年全球百大美食 譚仔蟬聯香港榜首 3間本地粉麵店登百大榜單

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戶戶送公布2022年全球百大美食 譚仔蟬聯香港榜首 3間本地粉麵店登百大榜單

戶戶送公布2022年全球百大美食 譚仔蟬聯香港榜首 3間本地粉麵店登百大榜單

踏入2022年末，戶戶送公佈全球百大美食排行榜，其中港人最愛的譚仔雲南米線，今年繼續蟬聯榜首，更有3間本地粉麵店登全球百大榜單！

譚仔蟬聯香港榜首

譚仔雲南米線今年蟬聯榜首，連續兩年贏得港人芳心，成為香港戶戶送訂單最多的餐廳。香港人對粉麵的需求有增無減，單在本年度便有7間粉麵店擠身香港 30 大美食！不論是港式、越式還是日式粉麵皆非常受歡迎，榜上有名的餐廳有雲桂香、香港仔南記粉麵、永年士多、三不館車仔麵等！同時，西式快餐亦緊隨其後，是港人喜歡的食物之一，在今年香港的榜單上，麥當勞和PizzaExpress分別位居第二和第三。

另外，香港人亦非常「嗜甜」，不時外賣甜品及飲品。在今年的香港排行榜中，台灣品牌天仁茗茶的黑糖珍珠奶茶排名第5；鮮芋仙的招牌仙草沙冰排名第15；春水堂的珍珠鐵觀音奶茶則排在第20位。

即睇2022年香港30大美食排行榜

1. 譚仔雲南米線的「米線+一餸」 2. 麥當勞的自選飽一人餐 3. PizzaExpress 的特選套餐 4. 雲桂香的小鍋米線 5. 天仁茗茶的珍珠奶茶 6. 摩斯漢堡的吉列蝦漢堡套餐+飲品 7. 敏華冰廳的敏華黯然銷魂飯 8. 肯德基KFC的精選1人餐 9. 香港仔南記粉麵的雙拼小窩米線 10. 亞參雞飯的亞參去骨海南雞飯(配雞香飯及清雞湯) 11. 心粥館的兩餸一菜一湯套餐 12. 星巴克的鮮奶咖啡 13. 一蘭拉麵的天然豚骨湯拉麵 14. 永年士多的四餸車仔麵套餐 15. 鮮芋仙的招牌仙草沙冰（芋圓、仙草凍、仙草沙冰） 16. 三不館車仔麵的三餸一麵 18. Eric Kayser的牛角包 19. 九份飽的香酥雞扒魯肉飯 20. 春水堂的珍珠鐵觀音奶茶 21. 豪隍點心的蝦仁燒賣皇（2 粒） 22. 甜記餃子的湯餃 23. 居食屋「和民」的 2 人前便當 Set 24. SaladStop!的沙律 25. Shake Shack HK的 Shack for 1 26. Fete Up的自選組合 27. BEP Vietnamese Kitchen的河內湯河雙拼套餐 28. 雲川的酸辣湯 29. 鬍鬚仔漢堡的至尊牛堡 30. Yo Mama的原味乳酪雪糕

香港3間粉麵登全球百大

今年香港有超過10間香港餐廳躋身全球百大排行榜，其中有3間餐廳為粉麵店，包括譚仔雲南米線、雲桂香米線和香港仔南記粉麵。

而墨西哥美食在全球亦大受歡迎。墨西哥捲餅在全球三個市場中名列榜首，目前全球百大美食排行榜上有 5%的食品為墨西哥捲餅。此外，意式薄餅亦深受全球食客所愛，同樣佔全球百大美食排行榜的 5%。傳統美食的魅力勢不可擋，對於意式薄餅，全球食客更是不約而同地選擇傳統的瑪格麗塔薄餅，平均 5 個訂單中，就有 4 個訂單是訂購瑪格麗塔薄餅。

2022年全球百大美食排行榜

2022年全球百大美食排行榜

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