戶戶送慶祝登陸香港9周年 首個野餐生日派對 送人氣餐廳美食及野餐袋

戶戶送Deliveroo為慶祝登陸香港9周年，將於11月8日至10日（星期五至星期日）在寵物友善的啟德Airside露天廣場舉行首個露天野餐生日派對，並誠邀多個餐廳及生活百貨品牌參與，送出限量版野餐手提袋和精選美食，更為毛孩送上精美皮革收納袋！

是次參與活動的品牌眾多，包括戶戶超市有售的Driscoll's、Fever Tree、Masion Perrier、偉圖、Orion、樂淇、都樂食品公司，百佳超級市場、馬莎、永旺百貨、屈臣氏、Feather & Bone、寵寵線、Goobne Chicken、Pici、甜記餃子、那個NAGE、堅信號上海生煎皇、樂天王朝、地茂館甜品、天仁茗茶、PizzaExpress 和 Cinnabon，種類由各地特色美食到各式各類的生活百貨和寵物用品。

派對現場除了提供野餐場地及設施供大家享用美食外，戶戶送將聯手各大品牌為大家預備豐富禮物，二人同行，即可換領！包括法包、火腿、莫薩里拉芝士、各式飲品、小食、消毒用品，以及寵物食品，即使毛孩都可以參與野餐派對。禮品數量有限，換完即止！