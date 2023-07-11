戶戶送推出限量版薯條「筷子」神器 指定餐廳買薯條即免費送！

薯條向來深受市民大眾的喜愛，各式各樣的薯條口味和款式應有盡有，今年國際薯條日，戶戶送希望為大家解放雙手，無論多忙也能暢享美味！戶戶送將於8間戶戶小廚推出「薯條筷子」，讓大家不沾污手指亦能享用餐廳夥伴的滋味薯條，方便又衛生！

「薯條控」恩物 用薯條「筷子」吃盡天下薯條

由7月10日至16日，顧客只需在戶戶小廚的餐廳訂購任何薯條，即可免費獲得限量版「薯條筷子」一對，數量有限，送完即止。參與合作的戶戶小廚餐廳夥伴包括：Mr. Chicken、鬍鬚仔漢堡、Burger Dash、嘉寶漢堡、紅米、時代冰室、李家、Bedo's Burgers、BOWLS by Knead、Knead、Chickpea、Wing It! 以及Cali-Mex Taqueria。

是次參與餐廳眾多，為大家帶來各種風味的薯條，包括：黑松露芝士薯條、咸蛋黃薯條、辣肉醬芝士薯條、水牛城醬薯條等，集齊各國口味，讓大家感受「國際薯條日」的歡樂！

為確保外賣美食以最佳狀態送到顧客手中，戶戶送特意推出Deliveroo Plus會員專享「 On-Time Promise 準時承諾」，若訂單送達時間比原定遲15分鐘或以上，即可獲HK$25戶戶送現金券！