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2023-06-30 17:08:24

戶戶送推暑假必備夏日套裝 海洋派對套餐/零食套裝/防曬驅蚊套裝 最平$80有交易！

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戶戶送推暑假必備夏日套裝 海洋派對套餐/零食套裝/防曬驅蚊套裝 最平$80有交易！

戶戶送推暑假必備夏日套裝 海洋派對套餐/零食套裝/防曬驅蚊套裝 最平$80有交易！

夏日炎炎，戶戶送與屈臣氏、L'Azur Gourmet 法式超市及寶達食品超市攜手合作，帶來多款夏日套裝，包括零食、防曬驅蚊產品等等。

寶達食品超市推出多達 4 款戶戶送獨家美食套餐，搜羅世界各地的新鮮食材，如韓國醬油蟹、阿根廷紅蝦刺身、日式蒲燒巨無霸大鰻魚扒等，讓各位趁夏天在沙灘嘆盡各式滋味美食，享受夏日的精彩時刻。

此外，L'Azur Gourmet 法式超市亦提供三款精美套餐，包含多款滋味小食和飲品，如曲奇、薯片和各種美酒，當中更包括無添加的低脂薯片和酥脆零食。

寶達食品超市

經典套餐(3 - 4人份量) (HK$498.75)

寶達金湯酸菜魚

韓國經典蕃茄芝加哥 Pizza

紐西蘭熟綠青口

日式蒲燒巨無霸大鰻魚扒

赤貝片刺身

金鏈花 - 泰式慢煮豬頸肉()

瑞典 Lumpfish 魚籽醬

大件夾抵食套餐(2人份量) (HK$748.75)

•法國 Lambert 特級林柏特生蠔 No.2

•韓國蒜香奶油芝加哥 Pizza

•韓國醬油蟹(3)

•韓國醬油蝦(5)

海洋派對套餐(3 - 4人份量) (HK$585)

神級烤魚(麻椒)

韓國經典蕃茄芝加哥 Pizza

花旗參石斛竹絲雞湯

吉列蝦漢堡(6 件入)

黃金蝦春卷(10 件入)

韓國醬油蟹(3 )

韓國醬油蝦(5 )

海洋派對套餐(6 - 8人份量) (HK$873.75)

阿根廷紅蝦刺身 L2

韓國蒜香奶油芝加哥 Pizza

韓國經典蕃茄芝加哥 Pizza

韓國醬油蟹(3 )

韓國醬油蝦(5 )

西班牙爆谷吞拿魚粒

紐西蘭熟綠青口

日式支裝青芥辣

日本和風辛味調味料(配生蠔專用醬料)

 

L'Azur Gourmet 法式超市

野餐必備組合 (HK$140)

BONNE MAMAN 朱古力曲奇餅

WALKERS 薯條

FRUITS&WINE 士多啤梨玫瑰酒

夏日零食套裝 (HK$170)

BONNE MAMAN 朱古力碎朱古力曲奇餅

WALKERS 海鹽薯片

AUD 紅酒

WALKERS 零食套裝 (HK$190)

WALKERS 芝士味粟米脆條

WALKERS 煙肉味薯片

LAMBRUSCO 意式汽泡紅酒
L'Azur Gourmet 法式超市 寶達食品超市

烈日當空切記要小心呵護肌膚，屈臣氏貼心準備多款美容及護膚產品，例如「同陽光玩遊戲」必備的水感防曬液，保護皮膚免受紫外線傷害，更採用輕盈配方，能迅速被皮膚吸收，保持水潤卻不會留下油膩感。進行戶外活動少不了帶備驅蚊貼，避免蚊叮蟲咬。另外，套裝亦包含散汗爽身淨味劑，在炎熱的天氣中幫助身體保持涼爽，散發活力花香。

屈臣氏

屈臣氏

屈臣氏

冰爽防曬驅蚊套裝

(HK$116.9)

Sunplay 冰爽持久防曬噴霧

Insect 強效天然驅蚊貼

Insect 雙效防曬驅蚊套裝

(HK$80.9)

 

Insect 強效驅蚊防曬液

Insect 強效天然驅蚊貼

Insect 強效驅蚊防曬液套裝 (HK$97.8)

Insect 強效驅蚊防曬液*2

Biore 防曬淨味套裝

(HK$100)

BIORE 極水感防曬液

BIORE 散汗爽身淨味劑 - 走珠型

 

Dalgona 雙效驅蚊套裝

(HK$55.9)

DALGONA 驅蚊水

DALGONA 驅蚊貼 24

 
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