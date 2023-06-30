戶戶送推暑假必備夏日套裝 海洋派對套餐/零食套裝/防曬驅蚊套裝 最平$80有交易！

寶達食品超市推出多達 4 款戶戶送獨家美食套餐，搜羅世界各地的新鮮食材，如韓國醬油蟹、阿根廷紅蝦刺身、日式蒲燒巨無霸大鰻魚扒等，讓各位趁夏天在沙灘嘆盡各式滋味美食，享受夏日的精彩時刻。

此外，L'Azur Gourmet 法式超市亦提供三款精美套餐，包含多款滋味小食和飲品，如曲奇、薯片和各種美酒，當中更包括無添加的低脂薯片和酥脆零食。