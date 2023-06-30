戶戶送推暑假必備夏日套裝 海洋派對套餐/零食套裝/防曬驅蚊套裝 最平$80有交易！

夏日炎炎，戶戶送與屈臣氏、L'Azur Gourmet 法式超市及寶達食品超市攜手合作，帶來多款夏日套裝，包括零食、防曬驅蚊產品等等。
寶達食品超市推出多達 4 款戶戶送獨家美食套餐，搜羅世界各地的新鮮食材，如韓國醬油蟹、阿根廷紅蝦刺身、日式蒲燒巨無霸大鰻魚扒等，讓各位趁夏天在沙灘嘆盡各式滋味美食，享受夏日的精彩時刻。
此外，L'Azur Gourmet 法式超市亦提供三款精美套餐，包含多款滋味小食和飲品，如曲奇、薯片和各種美酒，當中更包括無添加的低脂薯片和酥脆零食。
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寶達食品超市
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經典套餐(3 - 4人份量) (HK$498.75)
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• 寶達金湯酸菜魚
• 韓國經典蕃茄芝加哥 Pizza
• 紐西蘭熟綠青口
• 日式蒲燒巨無霸大鰻魚扒
• 赤貝片刺身
• 金鏈花 - 泰式慢煮豬頸肉(熟)
• 瑞典 Lumpfish 魚籽醬
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大件夾抵食套餐(2人份量) (HK$748.75)
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•法國 Lambert 特級林柏特生蠔 No.2
•韓國蒜香奶油芝加哥 Pizza
•韓國醬油蟹(3隻)
•韓國醬油蝦(5隻)
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海洋派對套餐(3 - 4人份量) (HK$585)
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• 神級烤魚(麻椒)
• 韓國經典蕃茄芝加哥 Pizza
• 花旗參石斛竹絲雞湯
• 吉列蝦漢堡(6 件入)
• 黃金蝦春卷(10 件入)
• 韓國醬油蟹(3 隻)
• 韓國醬油蝦(5 隻)
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海洋派對套餐(6 - 8人份量) (HK$873.75)
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• 阿根廷紅蝦刺身 L2
• 韓國蒜香奶油芝加哥 Pizza
• 韓國經典蕃茄芝加哥 Pizza
• 韓國醬油蟹(3 隻)
• 韓國醬油蝦(5 隻)
• 西班牙爆谷吞拿魚粒
• 紐西蘭熟綠青口
• 日式支裝青芥辣
• 日本和風辛味調味料(配生蠔專用醬料)
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L'Azur Gourmet 法式超市
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野餐必備組合 (HK$140)
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• BONNE MAMAN 朱古力曲奇餅
• WALKERS 薯條
• FRUITS&WINE 士多啤梨玫瑰酒
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夏日零食套裝 (HK$170)
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• BONNE MAMAN 朱古力碎朱古力曲奇餅
• WALKERS 海鹽薯片
• AUD 紅酒
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WALKERS 零食套裝 (HK$190)
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• WALKERS 芝士味粟米脆條
• WALKERS 煙肉味薯片
• LAMBRUSCO 意式汽泡紅酒
烈日當空切記要小心呵護肌膚，屈臣氏貼心準備多款美容及護膚產品，例如「同陽光玩遊戲」必備的水感防曬液，保護皮膚免受紫外線傷害，更採用輕盈配方，能迅速被皮膚吸收，保持水潤卻不會留下油膩感。進行戶外活動少不了帶備驅蚊貼，避免蚊叮蟲咬。另外，套裝亦包含散汗爽身淨味劑，在炎熱的天氣中幫助身體保持涼爽，散發活力花香。
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屈臣氏
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冰爽防曬驅蚊套裝
(HK$116.9)
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• Sunplay 冰爽持久防曬噴霧
• Insect 強效天然驅蚊貼
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Insect 雙效防曬驅蚊套裝
(HK$80.9)
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• Insect 強效驅蚊防曬液
• Insect 強效天然驅蚊貼
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Insect 強效驅蚊防曬液套裝 (HK$97.8)
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• Insect 強效驅蚊防曬液*2
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Biore 防曬淨味套裝
(HK$100)
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• BIORE 極水感防曬液
• BIORE 散汗爽身淨味劑 - 走珠型
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Dalgona 雙效驅蚊套裝
(HK$55.9)
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• DALGONA 驅蚊水
• DALGONA 驅蚊貼 24 片