戶戶送新推「日日Deliver • Day Day 驚喜」 低至半價餐廳獨家折扣/二人同行優惠/生活百貨享6折

戶戶送近日推出全新活動「日日Deliver • Day Day 驚喜」，從即日起至年底，每日為顧客帶來不同的獨家優惠。活動期間，戶戶送將於每週七天提供不同主題的優惠，包括獨家買一送一、低至半價的折扣等，涵蓋餐廳和生活百貨，想知詳情即睇內文。