戶戶送新推「日日Deliver • Day Day 驚喜」 低至半價餐廳獨家折扣/二人同行優惠/生活百貨享6折

戶戶送近日推出全新活動「日日Deliver • Day Day 驚喜」，從即日起至年底，每日為顧客帶來不同的獨家優惠。活動期間，戶戶送將於每週七天提供不同主題的優惠，包括獨家買一送一、低至半價的折扣等，涵蓋餐廳和生活百貨，想知詳情即睇內文。
無論是日常生活所需的雜貨，還是探索新餐廳，戶戶送的優惠都能滿足各位的需求。即日起至年底，「日日Deliver • Day Day 驚喜」活動期間每兩個星期與不同餐廳和生活百貨合作夥伴輪流推出每日不同主題的優惠，包括有：
- 星期一快閃優惠：指定餐廳推出快閃優惠，顧客可享最高達半價的折扣優惠
- 星期二PLUS會員大晒：PLUS會員除了每日可於指定餐廳享八折優惠外，更可於星期二額外在指定餐廳和生活百貨商戶下單享低至六折優惠
- 期間限定星期三：顧客可於合作餐廳推出的限時餐品，享用獨家限時優惠
- 星期四任你揀：於指定餐廳享用外賣或外賣自取優惠，而自取優惠更低至六折
- 2-FOR-1星期五：於指定餐廳下單指定2-FOR-1餐點，享有二人同行，一人價錢優惠
- 星期六新嘗試：顧客可於從未下過單的指定餐廳首次下單，可高達六折優惠
- 星期日輕鬆入貨： 於指定生活百貨下單新鮮食材可享高達六折優惠
活動合作夥伴包括超過2,000家餐廳和生活百貨，如千両、Dough Bros、Ask for Alonzo、芽莊、Goobne、天仁茗茶、Pizza Hut、水門雞飯、MOS BURGER、大戶屋、PizzaExpress等餐廳，以及戶戶超市、英國馬莎、Feather & Bone、永旺(香港)百貨有限公司(AEON)、百佳超級市場、city’super等生活百貨。