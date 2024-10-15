戶戶送聯乘人氣長方形手切薄餅店「Alice Pizza」期間限定薄餅啤酒套餐$115 送薄餅杯墊

戶戶送近日與意大利人氣方形手切薄餅店Alice Pizza合作，推出期間限定單人薄餅啤酒套餐及四人薄餅啤酒套餐，於10月18日至20日期間可於戶戶送平台上訂購，大家可從10款薄餅中自選心水口味，再配上枝裝啤酒、獨家設計的薄餅形狀杯墊及薄餅盒，讓各位在家中都能感受羅馬街頭的美食體驗！

戶戶送聯乘「Alice Pizza」 期間限定單人薄餅啤酒套餐及四人薄餅啤酒套餐

Alice Pizza主打以羅馬傳統手法烘烤薄餅，採用優質意大利進口食材，開業以來一直大受歡迎！由10月18日至20日期間，戶戶送與Alice Pizza獨家於平台推出單人薄餅啤酒套餐及四人薄餅啤酒套餐。單人套餐售價為$115，包括一份薄餅及一枝啤酒（可選330毫升枝裝佩羅尼啤酒、330毫升枝裝時代啤酒或355毫升枝裝青島啤酒）。四人套餐售價為$480，包括四份薄餅及四支啤酒（可選330毫升枝裝佩羅尼啤酒 330毫升、330毫升枝裝時代啤酒 330毫升或355毫升枝裝青島啤酒 355毫升），另附送四份甜食薄餅「榛子可可薄餅」。薄餅口味方面非常豐富，可選「卡邦尼薄餅」、「意式肉腸薄餅」、「巴馬火腿薄餅」、「莎樂美腸薄餅」、「春日意青瓜薄餅」、「馬鈴薯肉丸薄餅」、「松露野菌薄餅」、「四重芝士薄餅」、「羅勒番茄芝士薄餅」及「魔鬼辣肉腸薄餅」，相信總有一款合你口味！