戶戶送「戶戶超市」登陸觀塘 首單消費滿$250即享$100折扣

戶戶送將於觀塘開設「戶戶超市」，是繼中環及屯門後的第三間據點。新店將提供逾2,300種生活百貨，包括調味品、主糧、農產品、肉類、微波加熱餐點、蔬果、飲品、餅乾及零食，以及個人護理、健康及美容產品、寵物零食和家居必需品。有機蔬菜更將於「戶戶超市」首次亮相，滿足區內年輕專業人士和家庭對綠色生活的追求。為慶祝新店開張，用戶首單消費滿$250即可享$100折扣優惠，其後第二至四次訂單中亦有折扣優惠！
涵蓋觀塘大部分地區、牛頭角、啟德南等
觀塘區重建計劃中的住宅項目逐步落成，加上區內成熟的商貿發展，促使更多年輕專業人士及其家庭選擇到該區就業及居住 。新的「戶戶超市」位於觀塘偉業街161號80|20 六樓，將涵蓋觀塘大部分地區、牛頭角、啟德南的以及九龍灣的部分地區。
為滿足觀塘居民的各方面需求，第三間「戶戶超市」將提供超過2,300種生活百貨，包括調味品、主糧、農產品、肉類、微波加熱餐點、蔬果、飲品、餅乾及零食，以及個人護理、健康及美容產品、寵物零食和家居必需品。有機蔬菜將於「戶戶超市」首次亮相，滿足區內年輕專業人士和家庭對綠色生活的追求。
最快15分鐘完成送遞
顧客可在戶戶送平台上選購「戶戶超市」的產品，並可選擇送遞上門或自取，最快可於15分鐘完成送遞。「戶戶超市」營業時間為星期一至五早上8時至凌晨12時，以及星期六、日上午8時至凌晨1時。
「戶戶超市」觀塘優惠
為慶祝「戶戶超市」登陸觀塘，用戶首單消費滿$250即可享$100折扣優惠，其後第二至四次訂單中，每單滿消費滿$150即可享$30折扣優惠。
觀塘「戶戶超市」
地址：觀塘偉業街161號80|20 六樓
營業時間：
星期一至五：早上8時至凌晨12時
星期六、日：早上8時至凌晨1時