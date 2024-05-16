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生活
2024-05-16 14:00:00

戶戶送「戶戶超市」登陸觀塘 首單消費滿$250即享$100折扣

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戶戶送「戶戶超市」登陸觀塘 首單消費滿$250即享$100折扣

戶戶送「戶戶超市」登陸觀塘 首單消費滿$250即享$100折扣

戶戶送將於觀塘開設「戶戶超市」，是繼中環及屯門後的第三間據點。新店將提供逾2,300種生活百貨，包括調味品、主糧、農產品、肉類、微波加熱餐點、蔬果、飲品、餅乾及零食，以及個人護理、健康及美容產品、寵物零食和家居必需品。有機蔬菜更將於「戶戶超市」首次亮相，滿足區內年輕專業人士和家庭對綠色生活的追求。為慶祝新店開張，用戶首單消費滿$250即可享$100折扣優惠，其後第二至四次訂單中亦有折扣優惠！

戶戶送「戶戶超市」登陸觀塘 首單消費滿$250即享$100折扣

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涵蓋觀塘大部分地區、牛頭角、啟德南等

觀塘區重建計劃中的住宅項目逐步落成，加上區內成熟的商貿發展，促使更多年輕專業人士及其家庭選擇到該區就業及居住 。新的「戶戶超市」位於觀塘偉業街16180|20 六樓，將涵蓋觀塘大部分地區、牛頭角、啟德南的以及九龍灣的部分地區。

為滿足觀塘居民的各方面需求，第三間「戶戶超市」將提供超過2,300種生活百貨，包括調味品、主糧、農產品、肉類、微波加熱餐點、蔬果、飲品、餅乾及零食，以及個人護理、健康及美容產品、寵物零食和家居必需品。有機蔬菜將於「戶戶超市」首次亮相，滿足區內年輕專業人士和家庭對綠色生活的追求。

戶戶送「戶戶超市」登陸觀塘 首單消費滿$250即享$100折扣

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最快15分鐘完成送遞

顧客可在戶戶送平台上選購「戶戶超市」的產品，並可選擇送遞上門或自取，最快可於15分鐘完成送遞。「戶戶超市」營業時間為星期一至五早上8時至凌晨12時，以及星期六、日上午8時至凌晨1時。

「戶戶超市」觀塘優惠

為慶祝「戶戶超市」登陸觀塘，用戶首單消費滿$250即可享$100折扣優惠，其後第二至四次訂單中，每單滿消費滿$150即可享$30折扣優惠。

觀塘「戶戶超市」

地址：觀塘偉業街16180|20 六樓

營業時間：

星期一至五：早上8時至凌晨12

星期六、日：早上8時至凌晨1

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