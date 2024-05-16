戶戶送「戶戶超市」登陸觀塘 首單消費滿$250即享$100折扣

戶戶送將於觀塘開設「戶戶超市」，是繼中環及屯門後的第三間據點。新店將提供逾2,300種生活百貨，包括調味品、主糧、農產品、肉類、微波加熱餐點、蔬果、飲品、餅乾及零食，以及個人護理、健康及美容產品、寵物零食和家居必需品。有機蔬菜更將於「戶戶超市」首次亮相，滿足區內年輕專業人士和家庭對綠色生活的追求。為慶祝新店開張，用戶首單消費滿$250即可享$100折扣優惠，其後第二至四次訂單中亦有折扣優惠！

涵蓋觀塘大部分地區、牛頭角、啟德南等

觀塘區重建計劃中的住宅項目逐步落成，加上區內成熟的商貿發展，促使更多年輕專業人士及其家庭選擇到該區就業及居住 。新的「戶戶超市」位於觀塘偉業街161號80|20 六樓，將涵蓋觀塘大部分地區、牛頭角、啟德南的以及九龍灣的部分地區。

為滿足觀塘居民的各方面需求，第三間「戶戶超市」將提供超過2,300種生活百貨，包括調味品、主糧、農產品、肉類、微波加熱餐點、蔬果、飲品、餅乾及零食，以及個人護理、健康及美容產品、寵物零食和家居必需品。有機蔬菜將於「戶戶超市」首次亮相，滿足區內年輕專業人士和家庭對綠色生活的追求。