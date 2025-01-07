戶戶送 X 壽司郎限定「魚蝦蟹新年福袋」 $98魚蝦蟹盛合食匀12件人氣壽司

為迎接蛇年到來，戶戶送與壽司郎攜手推出限量版「魚蝦蟹新年福袋」，以創新玩味開展蛇年新春。由1月29日至31日，顧客凡於戶戶送外賣平台的壽司郎指定分店選購「Sushiro x Deliveroo 魚蝦蟹盛合」，即可獲贈精美「魚蝦蟹新年福袋」乙個，祝願各位蛇年豐收。
新春佳節，闔家團圓，「逗利是」更是新年必有環節。今年戶戶送與壽司郎特別推出限量版「魚蝦蟹新年福袋」，福袋以象徵富貴吉祥的金黃色為主色調，並巧妙融入3款經典壽司郎萌抱壽司公仔：三文魚小白熊、鮮蝦小萌兔及蟹蟹小羊駝，在新年時節帶著超萌的福袋，在親朋好友群中突圍而出。
戶戶送於1月29號起將聯乘壽司郎，推出限定「Sushiro x Deliveroo魚蝦蟹盛合」，讓顧客以$98食匀12件精選壽司郎人氣壽司，包括：6件蝦三味（赤蝦、熟蝦、甜蝦）壽司、3件生三文魚壽司及3件松葉蟹軍艦。顧客由1月29日至31日，凡透過戶戶送外賣平台於壽司郎的鰂魚涌店、將軍澳廣場店、佐敦店、荔枝角店及屯門市廣場店訂購盛合，即可獲贈「魚蝦蟹新年福袋」乙個，數量有限，送完即止！
同場加映：指定餐廳外賣限定優惠
另外，戶戶送推出全新限時優惠，顧客只需於於戶戶送平台指定餐廳下單，即可獲得高達6折優惠，指定餐廳包括Dough Bros、Ebeneezer’s Kebabs & Pizzeria、嘉寶漢堡、榮式燒雞扒、樂天皇朝 、Goobne、永年士多、牧羊少年咖啡館、天仁茗茶及芽莊等。