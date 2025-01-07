戶戶送 X 壽司郎限定「魚蝦蟹新年福袋」 $98魚蝦蟹盛合食匀12件人氣壽司

為迎接蛇年到來，戶戶送與壽司郎攜手推出限量版「魚蝦蟹新年福袋」，以創新玩味開展蛇年新春。由1月29日至31日，顧客凡於戶戶送外賣平台的壽司郎指定分店選購「Sushiro x Deliveroo 魚蝦蟹盛合」，即可獲贈精美「魚蝦蟹新年福袋」乙個，祝願各位蛇年豐收。

新春佳節，闔家團圓，「逗利是」更是新年必有環節。今年戶戶送與壽司郎特別推出限量版「魚蝦蟹新年福袋」，福袋以象徵富貴吉祥的金黃色為主色調，並巧妙融入3款經典壽司郎萌抱壽司公仔：三文魚小白熊、鮮蝦小萌兔及蟹蟹小羊駝，在新年時節帶著超萌的福袋，在親朋好友群中突圍而出。