戶戶送9月最新優惠一覽 譚仔低至6折/Citi Plus信用卡12%現金回贈

Deliveroo戶戶送於9月與逾3,000間餐廳及生活百貨商戶合作，為顧客提供各式優惠，優惠覆蓋各個時段的外送及自取服務，讓顧客隨時品嚐戶戶送提供的超值美食。今次的優惠包括譚仔雲南米線，MOS Burger 及McCafé；而渣打Smart 信用卡、Citi Plus 信用卡及中銀信用卡亦有現金回贈，或者專享額外$30優惠。
Deliveroo戶戶送訂單優惠
|餐廳
|優惠
|優惠日期
|譚仔雲南米線
|外賣自取低至6折
|即日起至2023年9月17日
|MOS Burger - 雙重芝味澳洲和牛漢堡
|訂購雙重芝味澳洲和牛漢堡套餐 ，免費獲贈北海道南瓜薯餅或摩斯雞塊 (2選1)
|即日起至2023年9月3日
|外賣自取優惠
|超過 4,000 個餐廳外賣自取低至 40% OFF
|即日起至2023年9月17日
|McCafé- 「莓刻甜蜜系列」
|訂購McCafé「莓刻甜蜜系列」滿$120減$15
|即日起至2023年9月11日
Deliveroo戶戶送信用卡優惠
|信用卡
|優惠
|優惠日期
|渣打Smart信用卡
|5%現金回贈
|即日起至2023年9月30日
|Citi Plus信用卡
|12%現金回贈
|即日起至2023年9月30日
|中銀信用卡
|輸入指定優惠碼專享額外HK$30優惠
|1. 9月1日至9月7日 - 優惠碼"BOCSEP1"
2. 9月8日至9月14日 - 優惠碼"BOCSEP2"
3. 9月15日至9月21日 - 優惠碼"BOCSEP3"
4. 9月22日至9月28日 - 優惠碼"BOCSEP4"
5. 9月29日至10月5日 - 優惠碼"BOCSEP5"