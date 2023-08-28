戶戶送9月最新優惠一覽 譚仔低至6折/Citi Plus信用卡12%現金回贈

Deliveroo戶戶送於9月與逾3,000間餐廳及生活百貨商戶合作，為顧客提供各式優惠，優惠覆蓋各個時段的外送及自取服務，讓顧客隨時品嚐戶戶送提供的超值美食。今次的優惠包括譚仔雲南米線，MOS Burger 及McCafé；而渣打Smart 信用卡、Citi Plus 信用卡及中銀信用卡亦有現金回贈，或者專享額外$30優惠。

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