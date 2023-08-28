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生活
2023-08-28 16:00:00

戶戶送9月最新優惠一覽 譚仔低至6折/Citi Plus信用卡12%現金回贈

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戶戶送9月最新優惠一覽 譚仔低至6折/Citi Plus信用卡12%現金回贈

戶戶送9月最新優惠一覽 譚仔低至6折/Citi Plus信用卡12%現金回贈

Deliveroo戶戶送於9月與逾3,000間餐廳及生活百貨商戶合作，為顧客提供各式優惠，優惠覆蓋各個時段的外送及自取服務，讓顧客隨時品嚐戶戶送提供的超值美食。今次的優惠包括譚仔雲南米線，MOS Burger 及McCafé；而渣打Smart 信用卡、Citi Plus 信用卡及中銀信用卡亦有現金回贈，或者專享額外$30優惠。

Deliveroo戶戶送訂單優惠

餐廳 優惠 優惠日期
譚仔雲南米線 外賣自取低至6折 即日起至2023年9月17日
MOS Burger - 雙重芝味澳洲和牛漢堡 訂購雙重芝味澳洲和牛漢堡套餐 ，免費獲贈北海道南瓜薯餅或摩斯雞塊 (2選1) 即日起至2023年9月3日
外賣自取優惠 超過 4,000 個餐廳外賣自取低至 40% OFF 即日起至2023年9月17日
McCafé- 「莓刻甜蜜系列」 訂購McCafé「莓刻甜蜜系列」滿$120減$15 即日起至2023年9月11日

 

譚仔雲南米線 戶戶送9月優惠

譚仔雲南米線 戶戶送9月優惠

Deliveroo戶戶送信用卡優惠

信用卡 優惠 優惠日期
渣打Smart信用卡 5%現金回贈 即日起至2023年9月30日
Citi Plus信用卡 12%現金回贈 即日起至2023年9月30日
中銀信用卡 輸入指定優惠碼專享額外HK$30優惠 1.    9月1日至9月7日 - 優惠碼"BOCSEP1"
2.    9月8日至9月14日 - 優惠碼"BOCSEP2"
3.    9月15日至9月21日 - 優惠碼"BOCSEP3"
4.    9月22日至9月28日 - 優惠碼"BOCSEP4"
5.    9月29日至10月5日 - 優惠碼"BOCSEP5"

 

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