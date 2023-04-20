戶戶送x PizzaExpress共饗套餐盒 $488手工薄餅+主菜+小食+甜品 雙重芝士脆邊薄餅／燉牛頰肉配北非小米／朱古力榛子醬

戶戶送(Deliveroo)為慶祝與意大利薄餅連鎖店PizzaExpress長期合作，由4月26日起推出全新的平台獨家限量「共饗套餐」（$488），以雙層薄餅美食盒盛載二至三人分量的多款正宗意大利美食，包括薄餅、主菜、四款小食及甜品，最適合家庭或朋友聚會，一次過享受多重美食選擇和驚喜！

戶戶送 x PizzaExpress│多款招牌菜款式獨特 牛頰肉配北非小米

在「共饗套餐」盒子裡，雙層薄餅盒以PizzaExpress招牌美食為設計靈感，造型精美吸引令人胃口大開！除了受人熱捧的手工薄餅外，「共饗套餐」更加碼配搭多款意大利美食，以美味盛宴滿足味蕾享受！首先有口感酥脆的雙重芝士脆邊薄餅，塗滿番茄醬餅底上，放滿西班牙肉腸、抱子甘藍及番荽，撒上馬蘇里拉芝士及車打芝士烘烤，脆邊格外「芝」味香脆，令人垂涎；精選小食包括焗抱子甘藍、焗肉丸（4粒）、烤焗雞翼（4隻），而蒜香橄欖車厘茄焗蝦，用銀魚柳醬及蒜蓉油醃製後，伴以橄欖和車厘茄一起烤焗，蝦肉爽甜。最後撒上細蔥及佐以檸檬角。

主菜則有慢燉牛頰肉，搭配北非小米，以秘製醬汁、香料和車厘茄慢煮的燉牛頰肉鮮嫩多汁，鬆軟北非小米搭配抱子甘藍、紅洋蔥及紅莓乾，惹味可口！最後甜品有焗麵包球配朱古力榛子醬（6球），甜蜜滋味令人回味無窮，只限戶戶送獨家外賣及外賣自取，數量有限，售完即止。

戶戶送xPizzaExpress的全新套餐將於4月26日開始接受訂購，顧客可透過戶戶送於PizzaExpress全線分店下單（黃竹坑One Island South、旺角MOKO及沙田新城市廣場分店除外），而戶戶送獨家「共饗套餐」盒上更印有限定優惠代碼，顧客可於下次訂購時憑代碼換取獨家合共$100優惠。數量有限，售完即止。