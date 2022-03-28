戶戶送X The Hooman Group推親子寵樂套餐 寵物+主人同款菜單 冬甩/串燒/壽司/肉醬意粉

適逢4月有多個與狗狗有關的節日，包括國際寵物日 (4月11日)、國際搜救犬日 (4月25日) 以及國際導盲犬日 (4月27日)。戶戶送與The Hooman Group合作，獨家推出親子寵樂套餐，為汪星人提供主人同款「有營」美食，大家可以一同開心品嚐。套餐內包括多款美食，例如冬甩、串燒等，就連肉醬意粉及壽司都有！
親子寵樂套餐｜不同類型套餐 魚/肉/主食/甜品任君選擇
這次的「親子寵樂套餐」分成不同類型，有甜品類、意粉、壽司、串燒等。憲物的餐單會與主人一樣，例如寵物吃玉子壽司，主人可以選擇三重芝士軟殼蟹意粉或香辣蕃茄大蝦意粉。又或者寵物吃肉餅(紫薯豬肉/奇亞籽鵪鶉/甜椒鹿肉口味，主人就會配上鹹蛋蒸肉餅飯。
即睇全部套餐！
以上套餐在戶戶送平台獨家供應，並於The Hooman Group旗下餐廳 Superhooman (天后)、Kome Kushi (赤柱)、Hooman House (將軍澳) 以及 Hooman by the Sea (尖沙咀及淺水灣店)供應。於推廣期內惠顧親子寵樂套餐，更可以優惠價HK$68加購Petmacy 寵物藥妝 Natural Pro 寵物鮮食包一盒，三款口味可供選擇，包括羊肉薏仁地瓜、三文魚昆布紅甜椒及牛肉南瓜薑黃。