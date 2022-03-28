熱門搜尋:
疫情 快速測試 恒指 烏克蘭局勢 封區檢測 全民檢測 樓價 MIRROR
返回
生活
2022-03-28 20:00:00

戶戶送X The Hooman Group推親子寵樂套餐 寵物+主人同款菜單 冬甩/串燒/壽司/肉醬意粉

分享：
戶戶送X The Hooman Group推親子寵樂套餐 寵物+主人同款菜單 冬甩/串燒/壽司/肉醬意粉

戶戶送X The Hooman Group推親子寵樂套餐 寵物+主人同款菜單 冬甩/串燒/壽司/肉醬意粉

適逢4月有多個與狗狗有關的節日，包括國際寵物日 (411)國際搜救犬日 (425) 以及國際導盲犬日 (427)。戶戶送與The Hooman Group合作，獨家推出親子寵樂套餐，為汪星人提供主人同款「有營」美食，大家可以一同開心品嚐。套餐內包括多款美食，例如冬甩、串燒等，就連肉醬意粉及壽司都有！

親子寵樂套餐｜不同類型套餐 //主食/甜品任君選擇

這次的「親子寵樂套餐」分成不同類型，有甜品類、意粉、壽司、串燒等。憲物的餐單會與主人一樣，例如寵物吃玉子壽司，主人可以選擇三重芝士軟殼蟹意粉或香辣蕃茄大蝦意粉。又或者寵物吃肉餅(紫薯豬肉/奇亞籽鵪鶉/甜椒鹿肉口味，主人就會配上鹹蛋蒸肉餅飯。

即睇全部套餐！

【Superhooman】 2. 意粉親子套餐1 $198 寵物：番茄肉醬意粉 主人：三重芝士軟殼蟹意粉 【Superhooman】 3. 意粉親子套餐2 $198 寵物：番茄肉醬意粉 主人：香辣蕃茄大蝦意粉 【Superhooman】 1. 親子甜蜜套餐 $138 寵物：窩夫(3件) 主人：迷你班戟 Kome Kushi一共有4款不同套餐，包括玉子套餐 $128、雞肉串燒套餐 $168、他他套餐1 $188及他他套餐2 $248。 【Hooman by the Sea】冬甩親子寵樂套餐 $128 寵物：冬甩 主人：朱古力/ 士多啤梨冬甩奶昔 【Hooman House】肉餅套餐 $138 寵物：肉餅(紫薯豬肉/奇亞籽鵪鶉/甜椒鹿肉口味) 主人：鹹蛋蒸肉餅飯(附送飲品) 【Hooman House】雞肉串燒套餐 $138 寵物：雞肉甜椒串燒(2串)

以上套餐在戶戶送平台獨家供應，並於The Hooman Group旗下餐廳 Superhooman (天后)Kome Kushi (赤柱)Hooman House (將軍澳) 以及 Hooman by the Sea (尖沙咀及淺水灣店)供應。於推廣期內惠顧親子寵樂套餐，更可以優惠價HK$68加購Petmacy 寵物藥妝 Natural Pro 寵物鮮食包一盒，三款口味可供選擇，包括羊肉薏仁地瓜、三文魚昆布紅甜椒及牛肉南瓜薑黃。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受