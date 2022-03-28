戶戶送X The Hooman Group推親子寵樂套餐 寵物+主人同款菜單 冬甩/串燒/壽司/肉醬意粉

適逢4月有多個與狗狗有關的節日，包括國際寵物日 (4月11日)、國際搜救犬日 (4月25日) 以及國際導盲犬日 (4月27日)。戶戶送與The Hooman Group合作，獨家推出親子寵樂套餐，為汪星人提供主人同款「有營」美食，大家可以一同開心品嚐。套餐內包括多款美食，例如冬甩、串燒等，就連肉醬意粉及壽司都有！