手工咖啡博覽《第七屆PMQ Coffee Agenda》

為期4日的《Coffee Agenda》，分享手工咖啡的藝術。

咖啡，作為都市人必需品，除了是提神飲料，對於咖啡迷來說，亦是令人心懭神怡的甘醇妙品。由PMQ元創方主辦、 啡聞 Coffeeder協辦的 《 第 七 屆 PMQ Coffee Agenda》，透過咖啡體驗、分享會、工作坊，以及集結超過20個與咖啡有關的品牌，展示香港手工咖啡的精緻品味。

啡迷投票我最喜愛咖啡烘焙師

今屆《Coffee Agenda》早前公開徵集咖啡烘焙師，讓一班站在鎂光燈背後、默默耕耘的咖啡烘焙師站上舞台。3位「評審之選」將在活動期間擺設攤位，並由公眾投票選出一位「公眾之選」，屆時一人一票，投選你最喜愛的咖啡烘焙師。

公眾票選最喜愛 咖啡烘焙師詳情：

時間：11月4至6日(上午11時至下午2時， 每節 15 分鐘 )

地點： PMQ 元創方 B 座 1 樓H 113 至114 室「 PMQ 實驗廚 房」