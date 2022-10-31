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2022-10-31 08:00:00

手工咖啡博覽《第七屆PMQ Coffee Agenda》

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為期4日的《Coffee Agenda》，分享手工咖啡的藝術。

咖啡，作為都市人必需品，除了是提神飲料，對於咖啡迷來說，亦是令人心懭神怡的甘醇妙品。由PMQ元創方主辦、啡聞Coffeeder協辦的PMQ Coffee Agenda透過咖啡體驗、分享會、工作坊，以及集結超過20個與咖啡有關的品牌，展示香港手工咖啡的精緻品味。

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啡迷投票我最喜愛咖啡烘焙師

今屆Coffee Agenda早前公開徵集咖啡烘焙師，讓一班站在鎂光燈背後、默默耕耘的咖啡烘焙師站上舞台。3位「評審之選」將在活動期間擺設攤位，並由公眾投票選出一位「公眾之選」，屆時一人一票，投選你最喜愛的咖啡烘焙師。

 

 

公眾票選最喜愛咖啡烘焙師詳情：

時間：11月4至6日(上午11時至下午2時，每節15分鐘)

地點：PMQ元創方B1樓H113至114室「PMQ實驗廚房」

費用：免費

報名：www.popticket.hk/event/roaster-public-voting

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多位奪獎咖啡師分享國際賽經歷

位國際級咖啡大師，包括Bosco Tai(香港咖啡師大賽2019冠軍)Keith Tse(世界咖啡拉花大賽2017第五名)Jaco Chu (世界咖啡杯測師大賽2022亞軍)，均曾代表香港參加世界賽，他們會在活動裡分享參與世界賽的經歷，回顧備戰過程，又會分享咖啡知識。

香港冠軍踏上世界舞台分享會

時間：11月6日(下午5至6時)

地點：PMQ元創方A2/F智方The Qube

費用：免費

報名：https://bit.ly/championsharing

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PMQ Coffee Agenda》詳情：

PMQ Coffee Agenda 2022

時間：113(下午4時至7 ) 1146(上午11時至晚上7)

地點：PMQ元創方地面廣場

票價：免費

更多資訊：https://bit.ly/pmqcoffeeagenda22

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