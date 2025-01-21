手工麻糬專門店a.littlemoment.pastry 銅鑼灣期間限定店推開心果牛角酥+麻糬曲奇

2019年創立的網上烘焙店a.littlemoment.pastry，憑手工軟糯拉絲麻糬甜品突圍而出，儲了好口碑。好消息是選址銅鑼灣Fashion Walk開設為期半年期間限定店，將招牌麻糬蛋糕、麻糬曲奇，以及超級開心果酥點甜品等一併帶來。

無添加及低糖手工製作 創辦人Arcar堅持採用無添加及低糖食譜，源於媽媽愛吃甜品，但身體有血糖問題，故此Arcar 十五、六歲開始自行製作無添加微甜的甜品給母親。店內每款甜品均由Arcar親自創作，選用優質食材用心手工製作，她的甜品也成為了其他顧客與家人之間的溫情連繫。她堅持每日早上新鮮製作招牌麻糬，精心研發出糯米粉混合牛奶及淡忌廉的黃金比例，製成輕柔軟糯的麻糬。不含防腐劑或添加劑，因此即日享用口感最佳。

皇牌焦糖海鹽伯爵茶麻糬奶凍蛋糕 皇牌作焦糖海鹽伯爵茶麻糬奶凍蛋糕，質感鬆軟的招牌伯爵茶戚風蛋糕包著自製軟糯拉絲麻糬及伯爵茶牛乳奶凍夾心，蛋糕上的焦糖醬是以日本白糖煮至琥珀色，再混入淡忌廉及鹽之花，製成焦糖海鹽忌廉，甜而不膩，帶來多重口感。更有靈感源自三文治的件裝麻糬蛋糕，兩層蛋糕片夾著軟糯麻糬，配上低糖忌廉，方便進食。

麻糬曲奇 四種口味 麻糬曲奇每天新鮮製作，每日限量供應，共有四種口味，包括日本小山園抹茶、日本小山園焙茶、法國Valrhona黑朱古力及經典牛油原味。每款曲奇內含軟糯麻糬及Valrhona 朱古力夾心，黏糯ＱＱ。

超級開心果牛角酥 店內的牛角酥、泡芙、手工撻，均用上時下大熱的開心果作材料。牛角酥及泡芙表面撒滿香脆的開心果碎，內餡中融入了絲滑的開心果甘納許及濃郁開心果醬，咬下層次更加豐富。每件手工撻也是純人手製作，藏有原味戚風蛋糕片，無添加防腐劑，口感更加豐富。超級開心果及法國Valrhona黑朱古力手工撻濃郁醇厚；鮮果撻以新鮮水果配上自家製果醬夾心，酸甜適中，能中和忌廉的膩口感。店內更發售農曆賀年雪花酥及招財貓曲奇禮盒，亦有情人節限定心形蔓越莓慕絲戚風蛋糕，最啱送給擁有少女心的摯愛！