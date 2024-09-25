手機app推薦｜培養習慣及理財 4個應用程式練成自律女生(附連結）

女生手機必裝app推介 培養習慣及理財 4個練成自律女生實用程式

平日用電話多過用電腦，但手機儲存容量有限，選擇合適的應用程式下載，才能把智能電話的功能發揮到最大。很多人下載應用程式，都是為了方便網購。原來市面上有很多應用程式，可以幫助訓練自律，培養良好的生活習慣，成為更好的自己。以下介紹的app都能免費使用，部分可以選擇付費取得更多功能。