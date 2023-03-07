扒房2023│港九新界高質牛扒餐廳推介20間！任食薯條/自選熟成牛排/無敵海景

扒房Steakhouse對香港人來說絕不陌生，香煎牛扒跟薯條的這個無敵組合，更是深得食客歡心。但每間扒房都有其獨特風格，今天就為大家推介20間港九新界高質牛扒餐廳，保證無論甚麼預算或要求都可以找到鋸扒好地方！ 扒房推介2023 1.Prohibition扒房‧酒吧：美國禁酒時代主題 5道菜享韓牛+龍蝦湯 想享用一頓精緻的料理？海洋公園萬豪酒店Prohibition扒房‧酒吧主打傳統美國菜式，特別打造了以1920年代美國禁酒時期為主題的酒吧，十分特別。最近餐廳推出5道菜菜單，先以一杯Champagne Delamotte, Brut N.V打開味蕾，其後奉上登格斯蟹沙律、脆藍蝦卷、龍蝦湯等等，主菜可自選西班牙伊比利亞黑毛豬鞍架、澳洲安格斯牛腹肉、韓國頂級1＋＋西冷等，最後送上一份精美甜品。 Prohibition扒房‧酒吧 地址：黃竹坑黃竹坑道180號海洋公園香港海洋公園萬豪酒店C區地舖（地圖按此） 電話：3555 1900 營業時間：星期二至日 12:00-02:30pm、06:00pm-10:00pm

扒房推介2023 2.Dan Ryan's Chicago Grill：限時優惠$408食2份牛扒＋無限任食配菜 鋸扒未必一定花費不菲，美式扒房Dan Ryan's Chicago Grill就是個親民之選，品牌最近更宣布由即日起至2月28日期間，全線分店（灣仔利東街、海港城、又一城、太古城）推出限定晚市優惠，在星期日及二，每人只需$408，即可享用10安士烤美國USDA西冷牛扒及8安士是日精選 Butcher's Special 牛扒，同時更可於90分鐘內無限添加三款指定配菜，包括香脆黃金薯條、幼滑薯蓉及忌廉菠菜！

每人只需$408，即可享用兩份指定牛扒，當中包括10安士烤美國USDA西冷牛扒，再加一份8安士是日精選 Butcher's Special 牛扒！客人同時更可於90分鐘內無限添加三款指定配菜，包括香脆黃金薯條、幼滑薯蓉及忌廉菠菜！

扒房推介2023 3.Smokehouse Bar & Grill：旺角全新德洲燒烤風味扒房 新年新開始，旺角朗豪坊亦進駐了間主打煙燻慢煮及燒烤美食的Smokehouse Bar & Grill，餐廳有多款美式肉類菜式可選擇，好像推介招牌菜式牛胸肉，配以辣椒粉及芫荽籽等以乾醃形式進行醃製。特別嚴選櫸木進行煙燻慢煮，牛胸肉需要最少花耗足足30小時才能達致預期中的嫩滑感，絕對是誠意之作。 Smokehouse Bar & Grill 地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊13樓03號舖（地圖按此） 電話：2972 0078 營業時間：12:00nn-10:30pm

牛胸肉 $248

扒房推介2023 4.The Butchers Club Grille：米芝蓮推介餐廳姐妹店 必點熟成牛扒 相信不少人都吃過熟成牛扒，米芝蓮推介The Butchers Club以熟成牛肉漢堡聞名，而姐妹店The Butchers Club Grille同樣主打熟成牛扒，客人可選30天、45天、甚至需要預訂的60天乾式熟成肉類，口味偏經典，好像有羅西尼牛柳配香煎鵝肝或是熟成安格斯配龍蝦尾等。 The Butchers Club Grille 地址：鰂魚涌華蘭路12號惠安苑地下（地圖按此） 電話：2388 9644 星期日、星期二至四：12:00nn-09:00pm 星期五及星期六：12:00nn-10:00pm

安格斯帶骨肉眼牛扒 $588

扒房推介2023 5.The Steak House：麗晶酒店扒房 傳統木炭烤架 如果你喜歡嘗試新開的扒房，你就不能錯過最近重開的麗晶酒店全新扒房The Steak House，扒房除了能飽覽維港美景，店內亦設有熟成櫃供客人選購心水肉類，再以傳統木炭烤架進行烤製。另外扒房主打一些全球最佳的大瓶裝葡萄酒，適合喜愛美酒配搭牛扒的朋友。 The Steak House 地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店地下（地圖按此） 電話： 2313 2313 營業時間：06:00pm-11:00pm

The Steak House 環境開揚，能看到維港美景。

扒房推介2023 6.The Upper Deck Bar&Grill：東涌美式扒房之選 自從東涌喜來登酒店進駐後，東涌高質餐廳越開越多，The Upper Deck Bar&Grill就正正是開在喜來登酒店內的T Bay。餐廳主打德式燒烤及熟成牛扒，最便宜的封門柳牛扒$398，跟一款美式配菜跟醬汁，配料包括松露芝士通心粉、酸忌廉煙肉焗薯、香料炸薯條等，絕不馬虎。亦有牛骨髓多士、生牛肉他他等美式美食。 The Upper Deck Bar&Grill 地址：東涌怡東路9號T Bay 1樓101舖（地圖按此） 電話：2757 8889 營業時間：12:00nn-10:00pm

牛骨髓多士

扒房推介2023 7.Macelle：全新中環Soho意式牛扒扒房 Lunch $165起 扒房未必一定要跟高級奢華連結在一起，全新意大利扒房餐飲概念Macelle以意大利家庭式餐廳作為設計主題，全新餐飲概念結合肉店和扒房，客人可於扒櫃直接選擇自己喜愛的精選進口肉類。專業大廚會即席於Josper炭烤爐上烤製，呈獻最新鮮和香嫩的上等肉扒，精選午餐每位只需$165，套餐包含上等牛扒或魚類、新鮮烤焗的意大利香草麵包、薯條和沙律或餐湯，以及意大利雪糕配意大利脆餅。 Macelle 地址：中環士丹頓街9-11號Shama Soho LG樓（地圖按此） 電話：5607 4860 營業時間：11:00am-03:00pm、5:30pm-11:30pm

扒房推介2023 8.文華扒房：城中經典之選 連續10年米芝蓮1星 提到城中最經典傳統的扒房之一，怎少得文華東方酒店的文華扒房，文華扒房連續十年獲得米芝蓮1星，主打來自美國、澳洲和日本的優質牛肉，再以木炭燒烤，同時供應也有牛肉他他、煙三文魚等經典歐陸美食。 文華扒房 地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店1樓（地圖按此） 電話：2825 4004 營業時間：星期一至日 12:00nn-02:30pm、06:00pm-11:00pm

扒房推介2023 9.Grand Hyatt Steakhouse：灣仔扒房推介 Lunch食10安士阿根廷牛扒 不少人都喜歡到酒店扒房與客戶用餐，灣仔君悅酒店的Grand Hyatt Steakhouse就是不錯的商務之選，午餐只需$540已有3道菜午餐，喜歡肉味重的話，推介達10安士的阿根廷肉眼牛扒，另外加選龍蝦湯或者周打蜆湯也只需另加$48，性價比高。 Grand Hyatt Steakhouse 地址：灣仔港灣道1號君悅酒店大堂（地圖按此） 電話：2584 7722 營業時間：12:00nn-04:00pm、05:45pm-12:00am

Grand Hyatt Steakhouse裝修成熟優雅，適合商務午膳。

扒房推介2023 10.海岸扒房：東涌喜來登酒店扒房 邊食扒邊賞海景 有甚麼比邊賞海景邊鋸扒來得開心？東涌喜來登酒店扒房海岸扒房除了可欣賞到無敵大海景，特別推介週日套餐，成人只需$550，便可以品嚐到生蠔、龍蝦、大蝦等冰鎮海鮮及多款小食，食客亦可以自選海鮮或肉類主菜，以酒店來說，性價比甚高。 海岸扒房 地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店19樓（地圖按此） 電話：2535 0025 營業時間：12:00nn-12:00pm

扒房推介2023 11.Associazione Chianti：意式風情配熟成黑安格斯牛 經過灣仔的話，必定對這間裝修富有舊式意大利風格的扒房留下印象，扒房以意大利佛羅倫斯小餐館為靈感，主打一系列富鄉村風味嘅意大利菜式，最特別是扒房裡面特設乾式熟成機，將美國愛達荷州牧場嘅Prime cuts黑安格斯牛排，再經過乾式熟成，加秘製香料醃製再燒烤。 Associazione Chianti 地址：灣仔船街15號寶志閣地下2號舖（地圖按此） 電話：3619 3360 營業時間： 星期一至五 06:00pm-10:45pm 星期六 12:00pm-03:00pm、06:00pm-10:45pm 星期日 12:00pm-03:00pm、06:00pm-10:00pm

扒房推介2023 12.37 Steakhouse & Bar：環球牛扒派對 自選多國靚牛排 如果一直心大心細，不知選哪個國家的牛扒好，來自日本六本木的扒房37 Steakhouse & Bar就是你的不二之選，扒房的牛肉種類及部位十分多元化，好像有美國特級安格斯肉眼、牛柳及西冷；澳洲特級和牛斧頭扒、T 骨牛扒及牛肝腱肌；澳洲黑毛安格斯牛柳及帶骨肉眼；日山A5黑毛和牛、韓國頂級牛扒和烏拉圭乾式熟成西冷等等。 37 Steakhouse & Bar 地址：山頂山頂道118號山頂廣場1樓102-103號舖（地圖按此） 電話：2885 3320 營業時間：星期五 12:00nn-03:00pm、06:00pm-10:00pm 星期六 11:30am-03:00pm、06:00pm-10:00pm

扒房推介2023 13.Moo Moo's：Burger Joys姐妹店 $388食老牌美國1855黑安格斯肉眼牛扒 如果你是人氣漢堡店Burger Joys的粉絲，又怎能不一試它灣仔的姐妹店Moo Moo's。扒房晚市只賣一款$388的牛扒套餐，包括一份沙律、自家製肉桂牛油餐包、黑安格斯牛扒跟任食薯條。當中的黑安格斯牛排原來大有來頭，品牌的肉商創立至今已有165年歷史，而黑安格斯是1855牛扒中最優質的品種，只選用美國農業部（USDA）的最高等級Prime Grade和首2/3級的Choice Grade牛肉。 Moo Moo's 地址：灣仔軒尼詩道239號18樓（地圖按此） 電話：2387 7168 營業時間：星期一至日12:00nn-3:00pm；5:00pm-10:00pm

USDA 1855 Prime 黑安格斯肉眼扒套餐 $388 簡單不代表不好，牛扒煎得外脆內嫩，食客更可自選洋蔥汁、黑椒汁以及紅椒汁。

扒房推介2023 14.Beefbar：米芝蓮一星餐廳 蒙地卡羅過江龍 Beefbar，故名思義就是食牛排的地方，位於中環的扒房Beefbar是來自蒙地卡羅的高級牛扒專門店，主打摩納哥的牛肉菜式。店內可選來自澳洲、歐洲、日本、美國、韓國等地出產的牛肉，作為米芝蓮一星餐廳，扒房定價不算太貴，值得一試。 Beefbar 地址：中環雪廠街16號Club Lusitano2樓（地圖按此） 電話：2110 8853 營業時間：星期一至六 12:00nn-02:30pm、06:30pm-10:30pm

BeefTartare $280 牛肉他他清爽美味，是一流的牛肉前菜。

扒房推介2023 15.HENRY：5星級酒店扒房 90日酒封完美熟成 作為一間5星級酒店，怎能少一間完美的扒房。香港瑰麗酒店（Rosewood Hotel）的扒房HENRY一開張就深得不少食肉獸歡迎。HENRY主打美國南部傳統燒烤風格的扒房，招牌菜Texas Whisky and Ash-aged Beef，食客可選擇美國黑安格斯牛肉T骨或Porterhouse牛扒，事前先放進Woodford Reserve波本威士忌及梣木(ash wood) 中，以酒封方式熟成90天，每口都有豐富酒香。 HENRY 地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店5樓（地圖按此） 電話：38918732 營業時間：星期二至日 12:00nn-06:00pm

扒房推介2023 16.La Vache!：法式風情牛扒 只賣一款$398牛扒 香港人愛選擇，但想不到原來夠吸引的話，一款牛扒都可以打天下。說的是La Vache!，這間巴黎法式扒房只賣$398的牛扒套餐，包括招牌10安士USDA prime 肉眼扒配特製醬汁，任食香脆薯條及有機核桃沙律。美味的牛扒再配上牆身色彩奪目的巴黎歌劇院和塞納河壁畫，格外有法式風情，扒房開業以來一直吸引不少食肉獸。 La Vache! 地址：尖沙咀赫德道12號地下（地圖按此） 電話：2666 6818 營業時間： 星期日至三 12:00nn-02:30pm、06:00pm-11:00pm 星期四至六 12:00nn-02:30pm、06:00pm-12:00am

牛扒套餐 $398 扒房有法式小酒館風情，即使只有一款套餐，氣氛依舊浪漫。

扒房推介2023 17.慢煮工業：太子工業風慢煮扒房+最平$78起 在疫情期間，扒房小店更加值得支持，慢煮工業從尖沙咀花園的小食亭起家，主打慢煮美食。太子店扒房裝修走工業風，價錢繼續親民，扒房內有十多款肉類供選擇，最便宜燒春雞只是$78起！ 慢煮工業 地址：太子白楊街15-19號萬安大樓地下及1樓（地圖按此） 電話：2468 2705 營業時間：星期一至日12:00nn-04:30pm、06:00pm-10:00pm

安格斯西冷牛扒 $118（Credit：CDGFSS） 絕對是親民之選！

扒房推介2023 18.Wooloomooloo Prime：澳洲扒房飽覽尖沙咀美景 有時去扒房除了是想品嚐美食，亦想與好友愛人好好享受一下。位於尖沙咀The ONE 21樓的扒房Wooloomooloo Prime主打不同的高質牛扒，提供多款特色芥茉跟醬汁，再加上無死角的維港美景，絕對為你留下難忘一夜。 Wooloomooloo Prime 地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 21樓（地圖按此） 電話：2870 0087 營業時間：星期一至日 11:45-12:00am

扒房推介2023 19.Top Blade Steak Lab：$165起食鐵板牛扒+任食薯條 當Top Blade Steak Lab出現時，就打破了平價沒有靚扒食的定論。扒房Top Blade Steak Lab（中環、沙田、旺角、銅鑼灣）的平鐵牛扒(Flat Iron)，每份足8安士，牛扒經過21天濕式熟成處理，吃起來更加幼嫩，每份只是$165起，相當抵食。另外扒房內的薯條更是任食，難怪長期大排長龍！

平鐵牛扒 $165起