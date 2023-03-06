打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

打冷潮州菜，香港地可不少，像九龍城創發潮州飯店、上環尚興潮州飯店、佐敦紅伶飯店、旺角陳儀興尚潮樓等都是鼎鼎大名，人氣口碑俱備，吃打冷，吃潮州菜的好去處，想知哪家凍蟹夠大隻？哪家蠔餅夠香口？ 哪家滷水夠濃郁？現在就為大家推介6家高質打冷潮州菜。 6大打冷潮洲菜推介 1. 創發潮州飯店（九龍城）- 名人加持 創發潮州飯店，店主早年在汕頭經營大排檔，70年代在黃大仙起家，80年代初搬到九龍城現址，多年來是不少「架己冷」的最愛，也算是城中名人飯堂，周潤發、杜琪峯、曾江等都是其常客。此店風味正宗，打冷枱上款式琳琅，平實小菜如韭菜鵝紅、豬油渣燜春菜、鹹菜花生等俱備 ，魚飯款式也不少，新鮮黃腳鱲、烏頭、大眼雞等，貴價貨如凍龍蝦、凍蟹也不時有供應。 創發潮州飯店 地址：九龍城城南道60-62號 (地圖按此) 電話：23833114 營業時間：星期一至星期日 11am-10pm

2. 尚興潮州飯店（上環）- 星爺最愛滷水 上環是昔日潮州巷，在這裡提起打冷，吃潮州菜，又以尚興潮州飯店的名堂最架勢，名人客眾，如周星馳、梁朝偉、劉嘉玲、關之琳等，絕對是港島區數一數二的名店。其中，滷水拼盤相傳是星爺心頭好，也是最多人點，有鵝肉、鵝腸、滷水豆等，滷水味香濃，又有鵝油香，佐酒一流。另外，即叫即煎的蠔烙（蠔餅）、香甜軟潤的福果芋泥甜品，也是值得一試。 尚興潮州飯店 地址：上環皇后大道西33號地下 (地圖按此) 電話：25448776 營業時間：星期一至星期日 11：30am-2:30pm；5pm-10pm

3. 紅伶飯店 （佐敦）重出江湖平價打冷 開業超過50年的紅伶飯店，原址位於佐敦吳松街19號，於去年5月宣佈結業，令不少人大呼可惜。事隔一年，紅伶飯店於今年5月中突然宣佈「重出江湖」，新店地方大了，打冷、滷水味道依舊是重口味，新店又多了不少新款鑊氣小粉，跟三五知己喝喝啤酒，吃吃滷水鵝，小炒王，一樂也。 紅伶飯店 地址：油麻地砵蘭街14號（地圖按此） 電話：3481 2020 營業時間：星期一至日11:30am-00:00am

4. 陳儀興飯店（新蒲崗） 必試潮州毒藥 陳儀興飯店，新蒲崗街坊無人不識，雖是街坊潮州打冷檔，但打冷出品實在份量足，小炒鑊氣十足！陳儀興更有坊間買少見少的所謂「潮州毒藥」，生醃海鮮，如螄蚶，僅經過熱水輕灼至微微張口，便放進以醬油、魚露的醬汁中生醃，味道鹹鮮，引出海鮮的濃甜，叫人欲罷不能。 陳儀興飯店（新蒲崗） 地址：新蒲崗崇齡街40號地舖（顯示地圖） 電話：23215398 營業時間：4pm-10pm

5. 和昌潮味館（太子）特色功夫菜 和昌潮味館昌去年才開業的潮州菜館，店主在外打五，經營潮州菜館多年，經驗豐富，最初開滷水小店小試牛刀，後來擴充營業，開設小館賣潮州菜，除了一般滷水鵝之外，店家更有賣老鵝頭，由汕頭直送，膠質豐厚。此外，店家還提供不少老菜，如失傳釀鴛鴦蟹，用上膏蟹、肉蟹，蟹肉、蟹膏混合蝦膠、豬肉釀回蟹身，口感豐富，鮮味濃集。 和昌潮味館 地址:太子白楊街9號基隆樓地下D-F號舖(地圖按此) 電話：95395969 營業時間: 11am-10:30pm