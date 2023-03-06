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2023-03-06 18:40:01

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

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打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

打冷潮州菜，香港地可不少，像九龍城創發潮州飯店、上環尚興潮州飯店、佐敦紅伶飯店、旺角陳儀興尚潮樓等都是鼎鼎大名，人氣口碑俱備，吃打冷，吃潮州菜的好去處，想知哪家凍蟹夠大隻？哪家蠔餅夠香口？ 哪家滷水夠濃郁？現在就為大家推介6家高質打冷潮州菜。

6大打冷潮洲菜推介

1. 創發潮州飯店（九龍城）- 名人加持

創發潮州飯店，店主早年在汕頭經營大排檔，70年代在黃大仙起家，80年代初搬到九龍城現址，多年來是不少「架己冷」的最愛，也算是城中名人飯堂，周潤發、杜琪峯、曾江等都是其常客。此店風味正宗，打冷枱上款式琳琅，平實小菜如韭菜鵝紅、豬油渣燜春菜、鹹菜花生等俱備 ，魚飯款式也不少，新鮮黃腳鱲、烏頭、大眼雞等，貴價貨如凍龍蝦、凍蟹也不時有供應。

創發潮州飯店

地址：九龍城城南道60-62號 (地圖按此)

電話：23833114

營業時間：星期一至星期日 11am-10pm

創發潮州飯店的打冷檔款式可算冠絕全港的潮州菜（圖： Openrice） 凍蟹（圖： Openrice） 打冷潮州菜8大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水 九龍城創發潮州飯店（圖：Openrice）

2. 尚興潮州飯店（上環）- 星爺最愛滷水

上環是昔日潮州巷，在這裡提起打冷，吃潮州菜，又以尚興潮州飯店的名堂最架勢，名人客眾，如周星馳、梁朝偉、劉嘉玲、關之琳等，絕對是港島區數一數二的名店。其中，滷水拼盤相傳是星爺心頭好，也是最多人點，有鵝肉、鵝腸、滷水豆等，滷水味香濃，又有鵝油香，佐酒一流。另外，即叫即煎的蠔烙（蠔餅）、香甜軟潤的福果芋泥甜品，也是值得一試。

尚興潮州飯店

地址：上環皇后大道西33號地下 (地圖按此)

電話：25448776

營業時間：星期一至星期日 11：30am-2:30pm；5pm-10pm

福果芋泥（圖：Openrice） 上環尚興潮州飯店（圖：Openrice） 滷水拼盤（圖：Openrice）

3. 紅伶飯店 （佐敦）重出江湖平價打冷

開業超過50年的紅伶飯店，原址位於佐敦吳松街19號，於去年5月宣佈結業，令不少人大呼可惜。事隔一年，紅伶飯店於今年5月中突然宣佈「重出江湖」，新店地方大了，打冷、滷水味道依舊是重口味，新店又多了不少新款鑊氣小粉，跟三五知己喝喝啤酒，吃吃滷水鵝，小炒王，一樂也。

紅伶飯店

地址：油麻地砵蘭街14號（地圖按此

電話：3481 2020

營業時間：星期一至日11:30am-00:00am

紅伶飯店 滷水鵝件（圖：Openrice） 小炒王（圖：Openrice）

4. 陳儀興飯店（新蒲崗） 必試潮州毒藥

陳儀興飯店，新蒲崗街坊無人不識，雖是街坊潮州打冷檔，但打冷出品實在份量足，小炒鑊氣十足！陳儀興更有坊間買少見少的所謂「潮州毒藥」，生醃海鮮，如螄蚶，僅經過熱水輕灼至微微張口，便放進以醬油、魚露的醬汁中生醃，味道鹹鮮，引出海鮮的濃甜，叫人欲罷不能。

陳儀興飯店（新蒲崗）

地址：新蒲崗崇齡街40號地舖（顯示地圖

電話：23215398

營業時間：4pm-10pm

生腌螄蚶（圖：Openrice） 生腌瀨尿蝦（圖：Openrice）

5. 和昌潮味館（太子）特色功夫菜

和昌潮味館昌去年才開業的潮州菜館，店主在外打五，經營潮州菜館多年，經驗豐富，最初開滷水小店小試牛刀，後來擴充營業，開設小館賣潮州菜，除了一般滷水鵝之外，店家更有賣老鵝頭，由汕頭直送，膠質豐厚。此外，店家還提供不少老菜，如失傳釀鴛鴦蟹，用上膏蟹、肉蟹，蟹肉、蟹膏混合蝦膠、豬肉釀回蟹身，口感豐富，鮮味濃集。

和昌潮味館

地址:太子白楊街9號基隆樓地下D-F號舖(地圖按此)

電話：95395969

營業時間: 11am-10:30pm

清燉荷包鱔（圖：Openrice） 失傳釀鴛鴦蟹（圖：Openrice） 和昌潮味館（圖：Openrice）

6. 生昌潮州海鮮酒家（大圍）入村食正宗打冷

入大圍不一定要吃雞粥，在大圍下徑口村的潮州打冷老字號生昌潮州海鮮酒家，店外一列長長的冷檔，放滿了凍蟹、魚飯，掛滿滷水鵝、大墨魚，客人總是擠在冷檔前點餐，環境好不熱鬧，在外面少見，風味十足。必吃鹽焗烏頭，選用元朗烏頭，黃油十足，魚肉甘香！

生昌潮州海鮮酒家

地址:大圍下徑口村151號地下 (田心警署對面)(地圖按此)

電話：26872998

營業時間: 5：30pm-10pm

 

原文刊登於 Yahoo Food

生昌花枝蝦棗 (圖: Openrice) 鹽焗烏頭 (圖: Openrice) 生昌潮州海鮮酒家
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