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2022-06-09 15:31:34

打卡好去處｜姆明登陸1011 SIPTEA 罐裝冬瓜茶 + 獨家設計精品

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打卡好去處｜姆明登陸1011 SIPTEA 罐裝冬瓜茶 + 獨家設計精品

打卡好去處｜姆明登陸1011 SIPTEA 罐裝冬瓜茶 + 獨家設計精品

新派茶飲店1011 SIPTEA繼早前與人氣日漫《鬼滅之刃》及《咒術迴戰》合作後，最近首度聯乘芬蘭經典卡通「姆明」，由即日起至629日，在灣仔利東街的旗艦店打造1011 SIPTEA x 姆明期間限定店，不單有清新健康的茶飲，更有一系列自家設計的可愛周邊，為炎夏降溫，同時治愈心靈。

住在姆明谷裏的姆明，平日與朋友們過著無憂無慮的生活，樂天而勇敢，粉絲遍布不同年齡層。為紓緩城市人的壓力，1011 SIPTEA 在店內打造一個放鬆身心的「姆明谷」，設置多個打卡位，再配上清新消暑的茶飲，讓大家獲得片刻的寧靜與寫意。

1011 SIPTEA皇牌茶飲蕎麥冬瓜茶 首度推出精美罐裝

為迎接初夏，1011 SIPTEA特別挑選王牌產品——蕎麥冬瓜茶，作為是次期間限定店的主題茶飲。蕎麥冬瓜茶有清熱解暑之效，推出以來深受歡迎。著重產品設計及新鮮感的1011 SIPTEA，亦首次推出罐裝款式，設計出一套4款全新罐裝的蕎麥冬瓜茶($50)，以姆明、史力奇、小美等經典角色為設計主軸，以芬蘭夜空及粉色作主色，既可愛又撫慰人心。另一芝士蛋糕($58)亦是人氣必試，附有姆明角色的蛋糕包裝，味道濃淡得宜。

一套4款罐裝蕎麥冬瓜茶 $50 芝士蛋糕 $58

為滿足一眾茶飲愛好者及姆明迷，品牌推出多重優惠：

優惠1：凡購買全新罐裝蕎麥冬瓜茶($50)，即隨機贈送經典姆明小拼圖乙款(3)

優惠2：凡於1011 SIPTEA利東街旗艦店消費滿$150，即送姆明PVC飲品提袋。

優惠3：以優惠價$80點選人氣芝士蛋糕＋全新罐裝蕎麥冬瓜茶，即隨機贈送經典姆明小拼圖乙款(3)

凡於1011 SIPTEA利東街旗艦店消費滿$150，即送姆明PVC飲品提袋。

凡於1011 SIPTEA利東街旗艦店消費滿$150，即送姆明PVC飲品提袋。

14款獨家周邊

1011 SIPTEA更自家設計不少姆明周邊，包括潮流服飾、家居用品等14款獨家周邊，讓粉絲入手。

1011 SIPTEA x 姆明獨家精選周邊👇🏻 👇🏻 👇🏻

多用途小美帆布袋 $120 復刻姆明掛畫(一共4款) $80 多用途不銹鋼飲品杯 $180 姆明便攜式折疊椅 $590 純白－ 姆明T-Shirt $280 型格黑 － 小美T-Shirt $280 純白－ 姆明T-Shirt $280 型格黑 － 小美T-Shirt $280 多用途姆明小木盒 $80 搓手液容器 $50 黑白姆明漁夫帽 $150 精美杯墊 (一盒兩款) $150

1011 SIPTEA x 姆明期間限定店︰

地點︰灣仔皇后大道東200號利東街地下G39號舖

日期︰202268日至629

時間︰上午12 晚上8

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