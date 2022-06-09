打卡好去處｜姆明登陸1011 SIPTEA 罐裝冬瓜茶 + 獨家設計精品

新派茶飲店1011 SIPTEA繼早前與人氣日漫《鬼滅之刃》及《咒術迴戰》合作後，最近首度聯乘芬蘭經典卡通「姆明」，由即日起至6月29日，在灣仔利東街的旗艦店打造1011 SIPTEA x 姆明期間限定店，不單有清新健康的茶飲，更有一系列自家設計的可愛周邊，為炎夏降溫，同時治愈心靈。
住在姆明谷裏的姆明，平日與朋友們過著無憂無慮的生活，樂天而勇敢，粉絲遍布不同年齡層。為紓緩城市人的壓力，1011 SIPTEA 在店內打造一個放鬆身心的「姆明谷」，設置多個打卡位，再配上清新消暑的茶飲，讓大家獲得片刻的寧靜與寫意。
1011 SIPTEA皇牌茶飲蕎麥冬瓜茶 首度推出精美罐裝
為迎接初夏，1011 SIPTEA特別挑選王牌產品——蕎麥冬瓜茶，作為是次期間限定店的主題茶飲。蕎麥冬瓜茶有清熱解暑之效，推出以來深受歡迎。著重產品設計及新鮮感的1011 SIPTEA，亦首次推出罐裝款式，設計出一套4款全新罐裝的蕎麥冬瓜茶($50)，以姆明、史力奇、小美等經典角色為設計主軸，以芬蘭夜空及粉色作主色，既可愛又撫慰人心。另一芝士蛋糕($58)亦是人氣必試，附有姆明角色的蛋糕包裝，味道濃淡得宜。
為滿足一眾茶飲愛好者及姆明迷，品牌推出多重優惠：
優惠1：凡購買全新罐裝蕎麥冬瓜茶($50)，即隨機贈送經典姆明小拼圖乙款(共3款)。
優惠2：凡於1011 SIPTEA利東街旗艦店消費滿$150，即送姆明PVC飲品提袋。
優惠3：以優惠價$80點選人氣芝士蛋糕＋全新罐裝蕎麥冬瓜茶，即隨機贈送經典姆明小拼圖乙款(共3款)。
14款獨家周邊
1011 SIPTEA更自家設計不少姆明周邊，包括潮流服飾、家居用品等14款獨家周邊，讓粉絲入手。
1011 SIPTEA x 姆明獨家精選周邊👇🏻 👇🏻 👇🏻：
1011 SIPTEA x 姆明期間限定店︰
地點︰灣仔皇后大道東200號利東街地下G39號舖
日期︰2022年6月8日至6月29日
時間︰上午12時 － 晚上8時