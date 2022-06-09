打卡好去處｜姆明登陸1011 SIPTEA 罐裝冬瓜茶 + 獨家設計精品

新派茶飲店1011 SIPTEA繼早前與人氣日漫《鬼滅之刃》及《咒術迴戰》合作後，最近首度聯乘芬蘭經典卡通「姆明」，由即日起至6月29日，在灣仔利東街的旗艦店打造1011 SIPTEA x 姆明期間限定店，不單有清新健康的茶飲，更有一系列自家設計的可愛周邊，為炎夏降溫，同時治愈心靈。

住在姆明谷裏的姆明，平日與朋友們過著無憂無慮的生活，樂天而勇敢，粉絲遍布不同年齡層。為紓緩城市人的壓力，1011 SIPTEA 在店內打造一個放鬆身心的「姆明谷」，設置多個打卡位，再配上清新消暑的茶飲，讓大家獲得片刻的寧靜與寫意。