打卡好去處｜渣打《JOURNEY・REIMAGINED》ft. 王菀之 旅遊主題沉浸式藝術體驗 一秒置身東京 體驗挪威奧斯陸極光

香港人最肯洗錢去旅行歎世界，渣打銀行（香港）有限公司早前進行一項 2024 年富裕港人旅遊調查，發現高資產淨值港人預算年均花超過港幣 87 萬元去旅行，長途及短途旅行的平均預算開支分別為港幣 15 萬元及 7 萬元，以高額消費享受優質旅遊體驗，而最受歡迎的旅遊目的地則分別為日本東京、新加坡、曼谷及台灣。為了讓市民一飽旅行癮，渣打呈獻：《JOURNEY・REIMAGINED》ft.王菀之的沉浸式藝術體驗，參加者將置身東京澀谷街頭，再直抵挪威奧斯陸欣賞極光，加上藝術家王菀之聲音導航，非常夢幻！

渣打《JOURNEY・REIMAGINED》ft. 王菀之

步入 K11 MUSEA Sculpture Park，充滿渣打香港特色的登機櫃台醒目地置於平台中央。在櫃台登記並獲取「渣打登機證」後，只需掃描登機證上的二維碼，就可展開一場沉浸式的藝術旅遊體驗。參加者可選擇抵達東京澀谷路口——世上最繁忙的澀谷路口今次回歸平靜，讓大家放慢腳步，漫步探索無人之境，為心靈帶來片刻的寧靜與沉思。大家更可以選擇飛行到挪威奧斯陸，觀看璀璨星河與耀眼極光——星河與極光將罕有交織，迎來浩瀚新宇宙。最後，大家可以走進王菀之的內心世界，一起與王菀之經歷探索，並創造不一樣的旅行回憶。大家更可以下載於旅程途中拍攝的影片，在社交平台上分享既美好又難忘的旅行回憶。



渣打呈獻：《JOURNEY・REIMAGINED》 ft.王菀之的沉浸式藝術體驗

日期：2024 年 3 月 22 日至 4 月 1 日

時間：早上 11 時至晚上 8 時 地點：K11 MUSEA 6 樓 Sculpture Park

費用：費用全免

