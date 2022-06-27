打卡必備｜OK便利店聯乘Miffy 推簡約風小家品 30號開始換領

Miffy憑藉明亮色彩加上溫暖平和的故事，粉絲遍布全球。OK便利店最近就與Miffy聯乘，限量推出多款歐陸簡約風的精緻家品，趣萌又時尚，令生活充滿儀式感。不單可以為美食打卡，煮食或享受美食時同樣賞心悅目。
由2022年6月30日至8月17日，凡於OK便利店購物每滿$20，可於OK Stamp IT獲Miffy e印仔一個，儲得指定數量，即可免費換取限量精品，或以較低數量的Miffy e印仔加錢換購。Miffy歐陸簡約風家品系列共有5款，包括便攜蒸煮飯盒、真空燜燒壺，輕食飛碟機到雙層玻璃杯及硅藻土軟墊，全部都是換完即止，各位Miffy粉絲不能錯過。
即睇LIVE A SIMPLE LIFE系列精品👇🏻👇🏻👇🏻：
Miffy歐陸簡約風家品系列換領詳情
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廚具精品及詳情
|e印仔數量
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Miffy便攜蒸煮飯盒
•雙手柄設計，方便攜帶
•附有2個蒸碗（食品級304不鏽鋼使用）
•防乾燒設計，安全可靠
•最快23至25分鐘蒸煮
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免費換：50個
換購：20個＋$50
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Miffy真空燜燒壺
•850ml容量
•內膽使用食品級304不鏽鋼
•保溫可達：6小時58℃
•煮粥、養生茶/湯或糖水均可
•附有可摺疊匙羹（304 不鏽鋼使用）
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免費換：50個
換購：20個＋$50
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Miffy輕食飛碟機
•650W雙面加熱
•附可愛Miffy壓紋圖案
•3至5分鐘就可製作完成
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免費換：50個
換購：20個＋$50
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Miffy雙層玻璃杯
•雙層玻璃設計
•耐熱亦耐冷•兩款顏色設計可供選擇
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免費換：25個
換購：10個＋$25
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Miffy硅藻土軟墊
•觸感柔軟，瞬間吸水
•粉色簡約設計深得女生歡心
•放於廚房工作台或廁所地下使用均可
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免費換：25個
換購：10個＋$25