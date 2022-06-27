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2022-06-27 20:30:00

打卡必備｜OK便利店聯乘Miffy 推簡約風小家品 30號開始換領

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打卡必備｜OK便利店聯乘Miffy 推簡約風小家品 30號開始換領

打卡必備｜OK便利店聯乘Miffy 推簡約風小家品 30號開始換領

Miffy憑藉明亮色彩加上溫暖平和的故事，粉絲遍布全球。OK便利店最近就與Miffy聯乘，限量推出多款歐陸簡約風的精緻家品，趣萌又時尚，令生活充滿儀式感。不單可以為美食打卡，煮食或享受美食時同樣賞心悅目。

2022630日至817日，凡於OK便利店購物每滿$20，可於OK Stamp ITMiffy e印仔一個，儲得指定數量，即可免費換取限量精品，或以較低數量的Miffy e印仔加錢換購。Miffy歐陸簡約風家品系列共有5款，包括便攜蒸煮飯盒、真空燜燒壺，輕食飛碟機到雙層玻璃杯及硅藻土軟墊，全部都是換完即止，各位Miffy粉絲不能錯過。

即睇LIVE A SIMPLE LIFE系列精品👇🏻👇🏻👇🏻：

Miffy便攜蒸煮飯盒 Miffy真空燜燒壺 Miffy硅藻土軟墊 Miffy輕食飛碟機 Name Miffy雙層玻璃杯 - 灰色 Miffy雙層玻璃杯 - 粉紅色 可摺疊匙羹

Miffy歐陸簡約風家品系列換領詳情

廚具精品及詳情

 e印仔數量

Miffy便攜蒸煮飯盒

•雙手柄設計，方便攜帶

•附有2個蒸碗（食品級304不鏽鋼使用）

•防乾燒設計，安全可靠

•最快2325分鐘蒸煮

免費換：50

換購：20個＋$50

Miffy真空燜燒壺

850ml容量

•內膽使用食品級304不鏽鋼

•保溫可達：6小時58

•煮粥、養生茶/湯或糖水均可

•附有可摺疊匙羹（304 不鏽鋼使用）   

免費換：50

換購：20個＋$50

Miffy輕食飛碟機

650W雙面加熱

•附可愛Miffy壓紋圖案

35分鐘就可製作完成

免費換：50

換購：20個＋$50

Miffy雙層玻璃杯

•雙層玻璃設計

•耐熱亦耐冷

•兩款顏色設計可供選擇

免費換：25

換購：10個＋$25

Miffy硅藻土軟墊

•觸感柔軟，瞬間吸水

•粉色簡約設計深得女生歡心

•放於廚房工作台或廁所地下使用均可   

免費換：25

換購：10個＋$25

 

 

 

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