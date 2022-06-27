打卡必備｜OK便利店聯乘Miffy 推簡約風小家品 30號開始換領

Miffy憑藉明亮色彩加上溫暖平和的故事，粉絲遍布全球。OK便利店最近就與Miffy聯乘，限量推出多款歐陸簡約風的精緻家品，趣萌又時尚，令生活充滿儀式感。不單可以為美食打卡，煮食或享受美食時同樣賞心悅目。

由2022年6月30日至8月17日，凡於OK便利店購物每滿$20，可於OK Stamp IT獲Miffy e印仔一個，儲得指定數量，即可免費換取限量精品，或以較低數量的Miffy e印仔加錢換購。Miffy歐陸簡約風家品系列共有5款，包括便攜蒸煮飯盒、真空燜燒壺，輕食飛碟機到雙層玻璃杯及硅藻土軟墊，全部都是換完即止，各位Miffy粉絲不能錯過。