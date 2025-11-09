打卡餐廳｜唯港薈GREEN X GODIVA星願木馬下午茶 任食GODIVA軟雪糕

唯港薈除了榴槤節、自助餐著名之外，精緻下午茶一向是閨蜜的打卡焦點。今次酒店大堂餐廳GREEN再度與頂級比利時朱古力品牌GODIVA聯乘合作，精心設計夢幻水晶球旋轉木馬的「星願木馬下午茶」套餐，賣相吸睛非常IGable。而且附上豐富鹹食，又包任食GODIVA軟雪糕，飽到上心口！

「GREEN X GODIVA星願木馬下午茶」由行政總廚何偉誠師傅 (Danny Ho) 精心策劃，由11月17日開始至2026年2月13日推出。無論前菜鹹食、自選主菜以至甜品，都融入GODIVA朱古力元素。

接著輪到主菜環節，菜單提供三款讓客人自選：西日混合的「烤神戶牛扒伴小西蘭花」，精選油花豐腴、肉質柔嫩的神戶牛，以高溫烤製鎖住肉汁，配上日式燒肉醬汁；日式海鮮風味的「蜆肉豆腐海帶味噌湯浸鱈魚柳」，用上新鮮蜆肉熬煮高湯，並加入昆布與白味噌提鮮，鱈魚柳以低溫慢煮方式保持魚肉嫩滑細膩；創新的「烤龍蝦伴飛魚子捲捲意粉」嚴選充滿鮮味的龍蝦，搭配時下大熱的意大利捲捲意粉，忌廉醬汁加入GODIVA朱古力調製而成，可可味柔和，與海鮮形成巧妙對比。

吃畢主菜後便奉上甜點，放置於水晶球內，靈感源自旋轉木馬，營造冬日嘉年華節日氣氛。打開水晶球後，GODIVA的標誌木馬層架仍會自動緩緩旋轉。精緻的節日甜點有「抹茶玄米泡芙」、「日式芝麻GODIVA朱古力芝士蛋糕」、「紅莓GODIVA朱古力奶凍」、「GODIVA朱古力沾士多啤梨」、「GODIVA松露黑朱古力」、「檸檬馬鞭草GODIVA柚子朱古力撻」，並附上「英式傳統鬆餅配奶油忌廉及果醬」。

下午茶套餐更包無限品嘗GODIVA朱古力及士多啤梨軟雪糕，以及即磨咖啡或Tea WG茶1杯。另加$48可額外歎杯「冬日小鹿GODIVA熱朱古力奶」，將溫熱的牛奶倒入朱古力小鹿便會逐漸融化，變成濃郁的熱朱古力奶，配上色彩繽紛的棉花糖，甜蜜暖笠笠。客人亦可另加$108無限享用法國氣泡酒B&G Sparkling Blanc de Blanc N.V. 或$268無限暢飲Charles de Cazanove Brut N.V. 凱撒王香檳。

餐廳將於聖誕節及元旦假期期間 (12月25至26日及2026年1月1日) ，於午市供應此三道菜套餐，每位客人可額外獲贈法國氣泡酒1杯。此外，食客亦可於平日晚上於9樓Timeless Lounge享用此套餐，可遠眺維港美景，包法國氣泡酒、即磨咖啡或茶茗1杯。

唯港薈「GREEN X GODIVA 星願木馬下午茶」

日期：11月17日至2026年2月13日 (需提前一天訂座)

地點：大堂餐廳GREEN

時間：每日下午3時至5時30分

逢星期一至五

三道菜下午茶：每位港幣$388；每兩位港幣$698

逢星期六至日及公眾假期

三道菜下午茶：每位港幣$448；每兩位港幣$788

(每位惠顧客人可額外獲贈法國氣泡酒1杯)

12月25日至26日及2026年1月1日

節日限定午市時段：中午12時至下午2時30分

下午茶時段：下午3時至5時30分

價錢：每位港幣$498；每兩位港幣$888

(每位惠顧客人可額外獲贈法國氣泡酒1杯)

唯港薈 Timeless Lounge 「GREEN X GODIVA：星願木馬」甜品套餐

日期：11月17日至2026年2月13日 (需提前一天訂座)

地點：9樓Timeless Lounge

時間：晚上8時至11時正

逢星期日至四

價錢：每位港幣$198；每兩位港幣$368

逢星期五至六及公眾假期

價錢：每位港幣$208；每兩位港幣$398

2025年12月24日至26日

價錢：每位港幣$238；每兩位港幣$458

電話：3400 1300

