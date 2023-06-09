打破禁忌｜全球首款為自慰而設的花灑 3個專利噴頭/可單手調節水力

不少女生首次自慰都是利用花灑，國際愉悅品牌Womanizer與德國高端衛浴品牌hansgrohe合作，推出全球首款專為自慰而設的花灑Womanizer Wave，這款花灑備有3個噴頭，利用不同水力與角度帶來不同刺激，同時將自慰愉悅引入日常，打破外界對自慰的禁忌。

既然女生愛以花灑自慰，為甚麼沒有自慰花灑？Womanizer於是與120年歷史的hansgrohe合作，花了3年多時間研發，跨越2個原型迭代、9個研究項目、60次訪談、100個測試樣本及4,000份問卷調查，以完善最終的Womanizer Wave。

3 個專利噴頭 各有不同刺激感 花灑的窄身流線型設計時尚低調，但其實不單是為了好看，而是方便女生將花灑置於胯下位置。噴射設置通過水力的自然元素，帶來愉悅感覺，3種專利愉悅噴頭包括Pleasure Jet、Pleasure Whirl、Powder Rain，具有刺激及淋浴雙重用途。當中Pleasure Jet以其持續、有節奏的刺激而聞名；Pleasure Whirl則以其刺激及令人驚訝的靈活度而備受讚賞。而Powder Rain是hansgrohe最受歡迎的噴頭，為用家提供溫和而平靜的淋浴體驗，當然亦可以用作自慰前的熱身，讓女生探究身體的敏感地帶。