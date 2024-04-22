打風落雨應對自救攻略　一文解決家居清潔/風濕腳痛/人身安全問題

打風落雨的天氣一向最為擾民，輕至收衫有異味，重至水浸、碎玻璃都是時有耳聞。為了每位讀者都能夠學會完美應對極端天氣，本文將會集合各方面的自救攻略以備不時之需，只需收藏一篇文章，以後面對惡劣天氣都不用再手足無措了！

落雨、打風時，上學或上班時容易令衣服鞋子浸濕，不管的話更會引致發霉發臭，因此以下就為大家盤點下雨天快速乾衣技巧、室內晾衣防臭方法及鞋子速乾妙招，不但有助解決發霉發臭的問題，還可以讓下雨天晾衣難乾的問題亦迎刃而解。

不少關節病或曾受傷的患者，都覺得自己是天文台，因為每逢翻風落雨或打風時，膝頭等關節便會抽痛或痠痛不適。雖然暫時未有研究找出兩者的關係，但就可能與兩大原因有關。

人身安全

天文台打風注意事項及防風措施｜1號風球

當天文台發出一號戒備信號時，市民應該採取一些基本的防風措施，特別是當計劃外出時，必須意識到熱帶氣旋可能會影響行程。此外，市民還需注意離岸海域可能會出現強風和湧浪的情況。為了及時獲取有關熱帶氣旋的最新消息，應該密切關注電台、電視，或者瀏覽天文台的網頁和流動應用程式。這些資訊都可以讓市民提前做好準備，以應對打風。

天文台打風注意事項及防風措施｜3號風球

當天文台發出三號強風信號時，市民需要更加謹慎，並採取更多的措施來防範打風。首先，市民應該將室外容易被風吹倒的物品綁緊或搬入室內。這些物品可能包括花盆、傘架、單車等。同時，市民應該將室外的懸空裝置和臨時搭建物綁緊或安置在地面上。這些物品在強風中可能會變得極度不穩定，甚至可能會對人造成傷害。

此外，市民還需要清除渠道上的樹葉和垃圾，以免阻塞排水系統或導致水患。對於低窪地區的居民來說，提前做好防範水浸的準備尤為重要。此外，市民應該遠離岸邊，停止一切水上活動。如果是乘坐小型船隻，應該立即尋找靠近的避風地點。在這種情況下，市民更應該密切關注天文台和媒體的消息，以獲取有關熱帶氣旋的進一步資訊。

天文台打風注意事項及防風措施｜8號風球

在八號烈風或暴風信號生效時，風暴的威脅程度已經升級。市民需要採取更加嚴謹的防風措施以確保安全。在狂風來臨之前，市民應該先做好一切防風措施，包括

將門窗緊鎖，如果有橫閂應該加上。在容易受風影響的大玻璃窗上貼上膠紙條，以減少損害

我們應該避免站在屋內當風的窗戶附近，預先選擇一個安全的位置，以防玻璃突然破裂時可以躲避

如果有光管招牌，擁有者應該截斷招牌的電源

我們應該將車輛停放在安全的地方，避免停放在樹下、廣告牌或高牆旁邊，以防這些物體在強風中倒塌造成損傷

低窪地區可能出現嚴重淹浸或海水倒灌，市民應盡量避免進入可能受影響的低窪地區及遠離危險地方

如情況許可，市民應盡早回家，避免逗留在街上，減少被困或受傷機會，安全至上

天文台打風注意事項及防風措施｜9號風球

在九號烈風或暴風風力增強信號生效時，市民必須格外謹慎。首先，切勿外出。如果已經找到有遮蔽的地方，就應該繼續留在原地。同時，絕對不要接觸被風吹倒的電線，以免發生危險。

此外，門窗玻璃已經承受了巨大的風壓，一旦受到物體撞擊，很容易破裂。因此，市民應該遠離當風的門窗，提前選擇一個安全的地方躲避。除非情況完全安全，否則不要現在修補破裂的門窗，以免發生進一步的危險。對於正在戶外的人，請立即尋找安全的藏身處，一直待在那裡直到危險消除為止。保持警覺，密切注意周圍的狀況，並遵從當地相關單位的指示和建議。

天文台打風注意事項及防風措施｜10號風球

當十號颶風信號生效時，市民需要採取與之前相同的防風措施。如果風眼直接掠過香港，風勢可能會停止數分鐘至數小時不等，但具有破壞性的風力隨時可能突然恢復並從另一個方向吹來。因此，在這段時間內切勿離開有遮蔽的地方，同時要密切留意風向的轉變，以便做出適時的應對。

保持安全意識和冷靜是在颶風來臨時最重要的事情，並確保自己和家人的安全。