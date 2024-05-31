打風食譜｜椒鹽炸雞翼、芥末炸雞粒等4款氣炸鍋雞肉做法 將急凍食品大變身！

不少人都因打風或在家工作WORK FROM HOME，留在家中用膳食飯，因此亦囤積了不少急凍食品，而急凍雞肉產品更是香港人喜愛囤積的食品之一。以下就教大家製作4款氣炸鍋雞肉食譜，讓急凍食品大變身，就算打風被困在家也可以吃到不同風味的雞肉料理！

氣炸鍋 食譜｜急凍雞髀：日式照燒無骨雞髀肉 不少人都喜歡吃日式料理中的照燒雞扒，其實利用氣炸鍋同樣可以做到相同效果，比起用一般的雞扒，無骨雞髀肉更加嫩滑多汁，口感更佳，用來配飯食用一流！ 日式照燒無骨雞髀肉材料：無骨雞髀 4隻／料酒 3湯匙

生抽 1.5 湯匙／蠔油 1 湯匙、老抽 1湯匙／辣椒粉 1 湯匙、蜂蜜 半湯匙／椒鹽 半湯匙／黑椒 半湯匙 日式照燒無骨雞髀肉做法 1.無骨雞髀預先解凍後清洗乾淨，然後浸出血水備用。

2.將雞髀放進大碗中，加入所有調味料後均勻塗抹，放進雪櫃醃3個小時。

3.醃製後取出雞髀，在表面刷兩層油。

4.放入氣炸鍋以180度焗10分鐘後翻面，加熱至200度，再焗約7-10分鐘即可。