把悲傷留給電影｜兒時兩次遇上李小龍 導演陳德森：有巨人的氣場

小時候除了受到公餘場的影響外，李小龍的功夫片也是我長大後熱衷拍攝動作電影的原動力（相信很多動作片導演都是被他影響很深）。
李小龍親自頒獎 大讚「有啲料」
中學年代我就讀聖芳濟中學，李小龍的初中也在那就讀，學校的老師告訴我們，李小龍在聖芳濟念書那幾年裡，校裡的神父（李的班主任）要經常到警察局去擔保他，因為李小龍實在太愛武術了（比武），也有可能當時年少氣盛吧⋯⋯後來因為打架屢次被記大過，最後還是離開了。
萬萬沒想到這年青人的偶像及國際巨星李小龍，在我初中一年級那年回到學校，為校運會擔任頒獎嘉賓。當時我在那一屆的校運會裡奪了兩冠一亞的總成績，所以連續上台領獎三次！
李小龍第三次頒獎給我時對我說：「𡃁仔，能夠上台領獎三次，應該有點料！」
頒獎禮完畢後，在同學們的強力要求下，李小龍脫掉外衣向我們展露渾身肌肉，台下的我們不禁大呼小叫，每個在現場的人都感到熱血沸騰，及為人生中有這樣一位學長而感到非常榮幸及驕傲。
再度近距離接觸 竟在手術室？！
再度跟李小龍近距離接觸，就是在我最好的朋友陳家旋家裡玩單杠，陳的二哥見到了要向我們表演單杠的高難度動作（陳的家人都喜歡運動，家裡有很多器材），我們便拍掌歡呼，他二哥還能單手握著杠把身體在空中橫著平行了數秒，但萬萬沒想到杠杆從牆上鬆脫，他二哥不慎在空中翻騰時重重的墮下，頭先著地而昏迷，陳的家人立即把他送院。
內疚的我們守在手術室門外半步未敢離開，六小時的手術過程中，陳的大姐苗可秀姐姐（藝名）慌忙中趕至，而陪著她來的是李小龍，他們當時正在影棚拍攝！
X光報告是大腦裡有瘀血及後腦頭骨有碎裂，要立即動手術！
手術過程中，大家默默的等著開刀結果，我當時心情非常沉重，因為二哥表演時我是不停的鼓掌鼓勵，這一刻眼睛紅腫的我除了有罪惡感，也不敢抬頭面對他們的家人，我與同學家旋兩人都低著頭坐在醫院走廊上的木長椅，此時李小龍也緩緩的坐了下來，他看了我倆一眼，那一剎我還是感到他那股強大的氣場及正能量！
幸好，家旋的哥哥手術成功，並且已經脫離了危險期，大家總算舒了一口氣！
在李小龍離開醫院時，他走到我和家旋的身邊，拍一拍我倆的肩膀，雖然他什麼話也沒有說出口，只是用力的點了一下頭，但他彷佛在對我們說：
「這是意外，不是你們的錯！」
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內容轉載自：《把悲傷留給電影》
出版社：紅出版
作者：陳德森