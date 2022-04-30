把悲傷留給電影｜兒時兩次遇上李小龍 導演陳德森：有巨人的氣場

小時候除了受到公餘場的影響外，李小龍的功夫片也是我長大後熱衷拍攝動作電影的原動力（相信很多動作片導演都是被他影響很深）。

李小龍親自頒獎 大讚「有啲料」

中學年代我就讀聖芳濟中學，李小龍的初中也在那就讀，學校的老師告訴我們，李小龍在聖芳濟念書那幾年裡，校裡的神父（李的班主任）要經常到警察局去擔保他，因為李小龍實在太愛武術了（比武），也有可能當時年少氣盛吧⋯⋯後來因為打架屢次被記大過，最後還是離開了。

萬萬沒想到這年青人的偶像及國際巨星李小龍，在我初中一年級那年回到學校，為校運會擔任頒獎嘉賓。當時我在那一屆的校運會裡奪了兩冠一亞的總成績，所以連續上台領獎三次！

李小龍第三次頒獎給我時對我說：「𡃁仔，能夠上台領獎三次，應該有點料！」

頒獎禮完畢後，在同學們的強力要求下，李小龍脫掉外衣向我們展露渾身肌肉，台下的我們不禁大呼小叫，每個在現場的人都感到熱血沸騰，及為人生中有這樣一位學長而感到非常榮幸及驕傲。