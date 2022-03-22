抓緊最後尾巴！ 即將結業人氣餐廳一覽 阿元菜市場/菖蒲亭/泰COOL觀塘店

Omicron疫情持續，受到晚市禁堂食影響，不少餐廳都面臨經營及租金壓力，迫於無奈需要結業。以下為大家整理4間即將結業的人氣食店，包括阿元菜市場、菖蒲亭、泰COOL等，大家記住要把握最後機會去吃！
即將結業人氣餐廳｜阿元菜市場（3月31日）
喜歡吃台灣菜的朋友一定有吃過阿元來了！旗下的阿元菜市場主打各種台式地道美食，包括牛肉麵、乾拌麵、滷味等，其中它的芋圓火鍋更是大受歡迎！但它們早前宣佈由於業主加租，因此將營業至3月31日，於3月25-27日更開放芋圓火鍋中午堂食，大家要把握機會去食！
地址：西環堅尼地城科士街40號聯安新樓地舖
即將結業人氣餐廳｜菖蒲亭（3月底）
日式居酒屋菖蒲亭已在鰂魚涌屹立20年，由日本人山幸夫擔任主廚及老闆。它的玉子燒、炸雞、烤牛舌、鰻魚飯等經典日式料理非常受歡迎，屬於街坊及在港日本人必食的隱世食堂。不過因租金問題，它們將於3月底正式結業。想吃地道日本風味就不能錯過！
地址﹕鰂魚涌芬尼街26-28號海暉大廈G及H舖
即將結業人氣餐廳｜泰COOL觀塘店（6月份）
人氣泰菜餐廳「泰COOL」主打不同泰式料理，包括燒烤、小食等，其中它的青咖喱燒春雞及炒金邊粉更是必食之選！不過它們最近宣佈，由於觀塘店租約期滿，因此將會6月約滿後結業。而油麻地則於3月14日暫停營業，暫未決定重新開張時候。不過它們仍有提供團購服務，港九新界都送到，大家不妨試試！
地址：觀塘鴻圖道48號新榮大廈1樓
即將結業人氣餐廳｜旺記打冷小菜館（4月25日）
港式打冷店買少見少，旺記打冷小菜館前身為旺記飯店，是銅鑼灣人氣食店之一。主打各款潮州打冷小食如鵝片、炸大腸、薑蔥炒蟹及辣酒煮花螺等，於2019年後搬到灣仔重開，惟受到疫情影響，宣佈於4月25日租約期滿，正式結業。
地址﹕灣仔三角街2-3號地下A舖