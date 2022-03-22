抓緊最後尾巴！ 即將結業人氣餐廳一覽 阿元菜市場/菖蒲亭/泰COOL觀塘店

把握最後尾巴！ 即將結業人氣餐廳一覽 阿元菜市場/菖蒲亭/泰COOL觀塘店

Omicron疫情持續，受到晚市禁堂食影響，不少餐廳都面臨經營及租金壓力，迫於無奈需要結業。以下為大家整理4間即將結業的人氣食店，包括阿元菜市場、菖蒲亭、泰COOL等，大家記住要把握最後機會去吃！

即將結業人氣餐廳｜阿元菜市場（ 3 月 31 日）

喜歡吃台灣菜的朋友一定有吃過阿元來了！旗下的阿元菜市場主打各種台式地道美食，包括牛肉麵、乾拌麵、滷味等，其中它的芋圓火鍋更是大受歡迎！但它們早前宣佈由於業主加租，因此將營業至3月31日，於3月25-27日更開放芋圓火鍋中午堂食，大家要把握機會去食！

地址：西環堅尼地城科士街40號聯安新樓地舖