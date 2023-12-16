抗糖護膚｜聖誕節前夕逆轉膚況攻略全公開 日本抗糖元祖COCOCHI COSME AG極致奢養系列

還有不足三星期就是聖誕節了，各位女生們當然想以最佳狀態示人！但隨著年紀增長，肌膚彈性每況愈下，膚色更逐漸變得暗沉蠟黃，化妝都掩蓋不了暗啞且失控的膚況。即使每天勤用抗皺產品、甚至定期預約面部拉提療程，都沒法長期改善膚質。原來肌膚最大敵人是糖分，攝取過量糖分會加速肌膚的膠原蛋白「糖化」，破壞肌膚中的膠原蛋白，從而形成暗啞泛黃及缺水肌膚！事實上，不少女星都遵循「抗糖保養」，除了抗糖飲食外，外在抗糖養膚都同樣重要。日本COCOCHI COSME AG極致奢養系列，能夠有效抗糖化，同時修復肌膚青春膠原，逆齡抗老。

袁彩雲公開凍齡美肌秘訣 內外全面戒糖

96年港姐季軍袁彩雲不時都會在社交平台分享護膚產品及心得，至今仍然美若天仙，完全不失當年的風彩。袁彩雲之所以多年能夠維持「凍齡」靚樣，原來早於一年前已經戒食白砂糖，近日亦於自己社交平台推介自己常用的抗糖護膚品—「抗糖元祖」COCOCHI COSME AG 極致奢養乳霜面膜，內外全面戒糖。