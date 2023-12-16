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生活
2023-12-16 12:30:00

抗糖護膚｜聖誕節前夕逆轉膚況攻略全公開 日本抗糖元祖COCOCHI COSME AG極致奢養系列

資料由客戶提供

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抗糖護膚｜聖誕節前夕逆轉膚況攻略全公開 日本抗糖元祖COCOCHI COSME AG極致奢養系列

抗糖護膚｜聖誕節前夕逆轉膚況攻略全公開 日本抗糖元祖COCOCHI COSME AG極致奢養系列

還有不足三星期就是聖誕節了，各位女生們當然想以最佳狀態示人！但隨著年紀增長，肌膚彈性每況愈下，膚色更逐漸變得暗沉蠟黃，化妝都掩蓋不了暗啞且失控的膚況。即使每天勤用抗皺產品、甚至定期預約面部拉提療程，都沒法長期改善膚質。原來肌膚最大敵人是糖分，攝取過量糖分會加速肌膚的膠原蛋白「糖化」，破壞肌膚中的膠原蛋白，從而形成暗啞泛黃及缺水肌膚！事實上，不少女星都遵循「抗糖保養」，除了抗糖飲食外，外在抗糖養膚都同樣重要。日本COCOCHI COSME AG極致奢養系列，能夠有效抗糖化，同時修復肌膚青春膠原，逆齡抗老。

袁彩雲公開凍齡美肌秘訣 內外全面戒糖

96年港姐季軍袁彩雲不時都會在社交平台分享護膚產品及心得，至今仍然美若天仙，完全不失當年的風彩。袁彩雲之所以多年能夠維持「凍齡」靚樣，原來早於一年前已經戒食白砂糖，近日亦於自己社交平台推介自己常用的抗糖護膚品—「抗糖元祖」COCOCHI COSME AG 極致奢養乳霜面膜，內外全面戒糖。

袁彩雲在社交平台上分享AG極致奢養乳霜面膜用後感，直指每次使用後皮膚都超有光澤，暗沉蠟黃等問題通通都消失得無影無蹤！ 袁彩雲在社交平台上分享AG極致奢養乳霜面膜用後感，直指每次使用後皮膚都超有光澤，暗沉蠟黃等問題通通都消失得無影無蹤！ 袁彩雲在社交平台上分享AG極致奢養乳霜面膜用後感，直指每次使用後皮膚都超有光澤，暗沉蠟黃等問題通通都消失得無影無蹤！ 袁彩雲在社交平台上分享AG極致奢養乳霜面膜用後感，直指每次使用後皮膚都超有光澤，暗沉蠟黃等問題通通都消失得無影無蹤！

第一代「小金罐」賣出超過500萬罐，就連楊卓娜、張景淳、盧覓雪等等都是忠實粉絲，紅遍整個明星界！全新升級版「小金罐 2.0」，添加了3 Orimos 透光元含量，抵禦糖化損傷帶來的暗沈、鬆垮，拉穩輪廓線，養出透亮精緻健康肌膚，讓抗糖養膚功效無限升級！一罐輕鬆達致透亮、撫紋、細緻、平滑，去黃去暗啞效果更快更顯著！

AG 極致奢養乳霜面膜2.0

AG 極致奢養乳霜面膜2.0

居日Youtuber日本菇菇菇以VISIA皮膚分析儀真人實測30天！底層炎症問題降至99%連醫生都驚訝！

COCOCHI COSME AG另一皇牌產品「AG極致奢養系列」三款片裝面膜（撫紋抗皺、補水、提亮淡斑）採用嶄新12敷面膜設計先以由數十種植物幹細胞及「脂細胞培養液*」組成的奢養霜作重點呵護打底，乳霜狀小分子精華源源滲透肌膚底層，提升細胞生命力，並開啟細胞吸收管道。再敷上親膚面膜，確保過百種美容成分直達肌底奢養細胞，加倍提升培育新生幼嫩肌，令細胞回復青春活力。

AG極致奢養系列 三款片裝面膜 AG 海洋補水面膜 AG 奢養修復面膜 AG 提亮淡斑面膜

居日Youtuber日本菇菇菇親身實測「AG極致奢養系列」三款片裝面膜 AG極致奢養乳霜面膜2.0 30天，開始試用的第一晚，熱菇及朱菇奶即時見到驚人的皮膚變化，大讚「皮膚又白又滑又彈，像剥殼雞蛋一樣！」不但滋潤得來不是很黏，吸收快，更重要的是使用後光澤度及肌膚回彈力急升，臉上呈現出被補充骨膠原的亮澤飽滿感！實測結果，整體皮膚指數大躍升，就連日本醫生都驚覺誇張！

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居日Youtuber日本菇菇菇真人實測30天，即時見到驚人的皮膚變化。 居日Youtuber日本菇菇菇真人實測30天，即時見到驚人的皮膚變化。

「小金罐2.0」性價比極高！A級成分＋功效＋親民價錢 = A級實力！

主打「一瓶兩敷」的COCOCHI COSME全新AG極致奢養乳霜面膜2.0，上層精華乳霜含有獨家靈魂抗糖成分 OrimosTM，小分子質感輕盈瞬入肌底，有效抑制糖化物 AGEs 生成，密集抗糖修護，激活細胞澎彈力，填平凹紋，截擊焦黃膠原，使肌膚透白飽滿。

下層乳霜狀面膜，久敷也不會反吸肌膚水分，更能完整吸收多種高濃縮多種修護逆齡成分，包括類蛇毒肽、富勒烯、高純度稻糠油、日本晚櫻花等，促進膠原蛋白修復再生，重塑彈力膠原，緊緻輪廓，抗皺收緊，煥白去暗啞，塑造緊實潤亮V臉！

定價$358，一罐可以用到15-20次，價錢極親民，性價比極高！

AG極致奢養乳霜面膜2.0

AG極致奢養乳霜面膜2.0

「片裝面膜」方便攜帶！全天方急救效果A級＋<LDK>A級評定 = A級實力！

聖誕去旅行的女生們就一定要帶備「AG極致奢養系列」片裝面膜，去旅行最容易因氣候問題，而出現敏感泛紅。「AG極致奢養系列」片裝面膜12敷設計，每片獨立附有「幹細胞奢養霜」，針對眼紋、虎紋、毛孔位置，滲透率特高，配合A級奢華成分，堪稱護膚界口碑王。去旅行急救補濕提亮、逆齡提拉或舒敏修復，都輕鬆做到

定價$189 一按兩敷: 1g奢養霜+25ml精華面膜

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AG 奢養修復面膜 AG 奢養修復面膜

各大萬寧門市及UNI有售

*脂細胞培養液:由玻尿酸、膠原蛋白、神經醯胺和修復因子組成,類肌膚細胞幹細胞複合物

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