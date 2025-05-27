抵食下午茶｜譚仔三哥＋譚仔雲南米線 推港式茶餐 $19起包熱飲 咖喱魚蛋/兩餸蒜汁撈麵

譚仔三哥＋譚仔雲南米線 超值茶餐同步登場

譚仔雲南米線和譚仔三哥米線分店同步推出多款茶餐，必試煎蛋烤胡椒酥餅餐($25)，酥餅烤得香脆，夾入煎蛋及配上經典酸菜，鹹香惹味，口感豐富。而咖喱魚蛋魚片頭餐及熱飲( $19)則是超值之選，以三哥及譚仔秘製咖喱湯底融合十多種辛香料的黃金比例，熬製出香甜中帶微辣的濃郁風味，譚仔茶餐更可免費轉為轉成豬皮或魚腐，這個價錢CP值爆燈，絕對是下午茶首選！

另外人氣下午茶「炸醬飯」及「撈麵餐」亦有新變化，炸醬飯可自選煎雙蛋、午餐肉或蜜糖燒雞翼；撈麵餐（譚仔為寬麵／三哥為油麵）則可選以上配料或白肉，任選兩款，風味更豐富！如果想更加豐富，小食方面可追加3款全新小食，分別是蜜糖燒雞翼($16)、香烤芝腿雞蛋卷($18)以及迷你番茄湯牛肉通粉($10)，同樣滋味。最後連凍檸茶的茶底亦有升級，用上全新配方錫蘭紅茶底，以九種錫蘭紅茶茶葉混合而成，嚴選斯里蘭卡茶園的高級紅茶葉，茶味香濃而不澀，香馥郁爽，配搭惹味的下午茶就最好不過！