抵食自助餐｜榴槤甜品祭自助餐 $418起任食馬來西亞直送頂級榴槤 貓山王/柔佛黃金/蘇丹王

夏季的馬來西亞榴槤最當造，如果想一次過嚐盡多款馬來西亞直送頂級榴槤，必試柏寧酒店 PLAYT重量級呈獻的《榴槤甜品祭自助餐》！自助餐以榴槤為主題，由柏寧酒店糕餅主廚 Roy Lau 嚴選多款馬來西亞直送榴槤，以創意匠心製作多款榴槤甜品，包括 D197 貓山王、D101 柔佛黃金和 D24蘇丹王，榴槤控必食！

自助餐推介｜PLAYT榴槤甜品祭自助餐

今次榴槤甜品祭自助餐現場絕對是榴槤飄香！多款精緻的創意榴槤甜品非常吸引，必食柔佛黃金榴槤日式卷蛋，選用口感幼滑且香甜軟糯的柔佛黃金榴槤，與綿滑奶油合二為一，香滑內餡加上卷蛋的綿密，令人不禁一口接一口！而柔佛黃金榴槤拿破崙則為經典甜品拿破崙添新意，香甜軟滑的柔佛黃金榴槤配上酥脆千層酥皮，配上濃厚吉士忌廉，口感層次豐富！另外還有貓山王榴槤甘露布甸、蘇丹王榴槤香酥葡撻和蘇丹王榴槤意式雪糕，全部味道討好，誠意十足！