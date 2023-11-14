抹窗神器及方法丨清潔灰塵、水垢、發霉，窗框和膠邊玻璃窗大不同 用咩工具最乾淨？

潔淨、透亮的玻璃窗，為家居引入陽光，令潮濕的環境帶來乾爽。但如窗戶遍佈灰塵及微粒，每當開啟窗戶時便會隨風飄進屋內，影響居住環境之餘，更會影響健康。為了迎合市場需求，市場上各具特式的抹窗工具及神器應有盡有。而近年出現的抹窗機械人更是懶人之選，可是入行門檻昂貴，功能局限等因素也令不少人卻步。其實要安全地令窗戶變得「立立令」，方法也可以很簡單，本文將會與大家分享輕鬆抹窗的方法。 一般鋁窗主要劃分為玻璃、窗框與鉸槽和膠邊三個部分，當中缺一不可。由於各部分製成原料不同，所以清潔方法也有不同。

鋁窗的膠邊清潔方法 鋁窗的玻璃膠邊與窗框外圍上的膠邊，也會隨着年月的使用，佔上灰塵和污積，更有機會出現發霉的現象。 一般灰塵其實只需要用清水把抹布弄濕再抹走灰塵即可，如想簡單處理亦可用一次性濕紙巾替代抹布清潔，用完即棄簡單方便。如遇上污積可嘗試使用牙膏和刷子去除，污積比較頑固可加點梳打粉再作嘗試。 由於膠邊清潔不當加速老化問題，所以是絕不能使用強度較濃或帶酸性的清潔劑清潔，當中的清潔成份會侵蝕和加速膠邊的老化問題，繼而影響效能或剝落，所以使用清潔產品時務必要看清楚當中的成份。

鋁窗窗框與窗鉸的清潔方法 一般鋁窗窗框清潔很簡單，污積都是以灰麈為主，只需要預備小量水再入少量的清潔液，用抹布 / 即棄濕紙巾沾濕拭乾一點再抹窗框便可，如遇上有些污漬已侵蝕到鋁窗框之中，可使用的水磨砂紙 (200號或以下的)。水磨砂紙質較為幼細常用於金屬表面，只需要把水磨砂紙沾濕少量水後，再在窗框的污漬上打圈，便可以把污漬有效磨走，是洗窗清楚神器之一。 致於窗鉸槽一般人清潔時也會忽略，可是這裡積藏的污積也因接觸戶外而非常之多。而窗鉸位置污積可先利用刷子在乾爽的狀態下掃走灰塵，再使用刷子添加牙膏和梳打粉把污漬刷走，便可還原清潔的效果。