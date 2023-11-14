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生活
2023-11-14 10:38:53

抹窗神器及方法丨清潔灰塵、水垢、發霉，窗框和膠邊玻璃窗大不同 用咩工具最乾淨？

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抹窗神器及方法丨清潔灰塵、水垢、發霉，窗框和膠邊玻璃窗大不同 用咩工具最乾淨？

抹窗神器及方法丨清潔灰塵、水垢、發霉，窗框和膠邊玻璃窗大不同 用咩工具最乾淨？

潔淨、透亮的玻璃窗，為家居引入陽光，令潮濕的環境帶來乾爽。但如窗戶遍佈灰塵及微粒，每當開啟窗戶時便會隨風飄進屋內，影響居住環境之餘，更會影響健康。為了迎合市場需求，市場上各具特式的抹窗工具及神器應有盡有。而近年出現的抹窗機械人更是懶人之選，可是入行門檻昂貴，功能局限等因素也令不少人卻步。其實要安全地令窗戶變得「立立令」，方法也可以很簡單，本文將會與大家分享輕鬆抹窗的方法。

一般鋁窗主要劃分為玻璃、窗框與鉸槽和膠邊三個部分，當中缺一不可。由於各部分製成原料不同，所以清潔方法也有不同。 

鋁窗的膠邊清潔方法

鋁窗的玻璃膠邊與窗框外圍上的膠邊，也會隨着年月的使用，佔上灰塵和污積，更有機會出現發霉的現象。

一般灰塵其實只需要用清水把抹布弄濕再抹走灰塵即可，如想簡單處理亦可用一次性濕紙巾替代抹布清潔，用完即棄簡單方便。如遇上污積可嘗試使用牙膏和刷子去除，污積比較頑固可加點梳打粉再作嘗試。

由於膠邊清潔不當加速老化問題，所以是絕不能使用強度較濃或帶酸性的清潔劑清潔，當中的清潔成份會侵蝕和加速膠邊的老化問題，繼而影響效能或剝落，所以使用清潔產品時務必要看清楚當中的成份。

清潔鋁窗膠邊方法，一般而言清水已足夠 清潔膠邊霉菌方法，用漂白水浸紙條，覆蓋在發霉地方 清潔膠邊霉菌方法，一小時後除去漂白水浸紙條

鋁窗窗框與窗鉸的清潔方法

一般鋁窗窗框清潔很簡單，污積都是以灰麈為主，只需要預備小量水再入少量的清潔液，用抹布 / 即棄濕紙巾沾濕拭乾一點再抹窗框便可，如遇上有些污漬已侵蝕到鋁窗框之中，可使用的水磨砂紙 (200號或以下的)。水磨砂紙質較為幼細常用於金屬表面，只需要把水磨砂紙沾濕少量水後，再在窗框的污漬上打圈，便可以把污漬有效磨走，是洗窗清楚神器之一。

致於窗鉸槽一般人清潔時也會忽略，可是這裡積藏的污積也因接觸戶外而非常之多。而窗鉸位置污積可先利用刷子在乾爽的狀態下掃走灰塵，再使用刷子添加牙膏和梳打粉把污漬刷走，便可還原清潔的效果。

鋁窗窗框與窗鉸燦清潔方法，抹布 / 即棄濕紙巾沾濕拭乾一點再抹窗 鋁窗窗框與窗鉸燦清潔方法，用刷子掃走灰塵 鋁窗窗框與窗鉸燦清潔方法，用刷子加牙膏和梳打粉刷走污漬 鋁窗窗框與窗鉸燦清潔方法，用抹布把剩餘的污漬抹走

鋁窗的玻璃清潔方法

玻璃是窗戶中面積最大的地方，潔淨度也會直接影響室內的明亮度，所以清潔玻璃是抹窗重點之一。要謹記清潔玻璃應是清潔窗戶的最後一步。而抹布也應選用不容易掉毛頭的布料，否則清潔過後毛粒沾在玻璃窗上影響效果。

清潔玻璃最常見的方法是把清潔液或洗潔精稀釋，再用抹布或抹窗工具由上而下擦拭清潔，便能把玻璃表面的污垢清除乾淨，但因為用水清潔會留有水滴的情況，所以一般會在清洗窗戶後使用窗刮把多餘水份刮走，如家中沒有窗刮，可利用舊報紙擦拭都可以收同樣之效。

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清潔玻璃窗灰塵方法，用窗刮或舊報紙 清潔玻璃窗灰塵方法，清潔精稀釋，用抹布由上而下擦 清潔玻璃窗灰塵方法，用窗刮把多餘水份刮走

另外，重要一提的是如家中窗戶體積比較大，在清潔時應當買一些可伸縮的工具來協助清潔，切勿為了清潔窗戶而把身體伸出戶外，因一不留神便有機會發生嚴重意外，後果不堪設想。

最後，當窗戶完全清潔過後，我們應該在所有的窗鉸噴上適當的潤滑油(如W-40)，以加強窗鉸的保護效能，確保窗戶開關順暢。

原文刊登於Yahoo C9．達人

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