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生活
2023-10-18 12:50:12

抽濕機用法｜潮濕也可快速乾衣！定時清洗濾網等6個提高效能節省電力秘訣

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抽濕機用法｜潮濕也可快速乾衣！定時清洗濾網等6個提高效能節省電力秘訣

抽濕機用法｜潮濕也可快速乾衣！定時清洗濾網等6個提高效能節省電力秘訣

香港不論春天、夏天都不時陰雨綿綿的天氣，令家裡環境變得十分潮濕，不少家居都會利用抽濕機降低空間濕度，或是讓衣服快乾，不過如何正確使用抽濕機，提升除濕效能其實也有貼士，正確使用還可快速乾衣！

抽濕機用法｜1 定時清洗濾網

抽濕機與冷氣機的過濾網，都同樣需要定期清洗。因為抽濕機運轉時，空氣中的灰塵等空氣一同吸入，會堵塞進氣口，如果不清理，不僅會影響除濕效率，也會影響散熱，縮短抽濕機的壽命。

最佳的保養方式，是每兩個星期清洗濾網一次，這樣可提升吸濕效率。另外要注意的是，水箱裡面的水要每天都要清理，這是因為水箱中的水分在常溫下會蒸發，這些水氣遇到冷凝管容易結霜，如此會讓排出的空氣更潮濕，反而增加屋內的濕度。

抽濕機入風口的塵埃，可以用吸塵機清除。（圖：三菱電機公式） 簡單用水沖洗抽濕機隔塵網便可。（圖：三菱電機公式） 將抽濕機濾網浸泡在清水中30分鐘，不需加入清潔劑，也不用揉搓。洗乾淨後放到陰涼的位置風乾。（圖：三菱電機公式）

抽濕機用法｜2 抽濕機不宜長開

因為人體有自動調解體溫的機制，如果睡覺時開抽濕機，機器運作過程容易令人不適。正確使用方式是，當人不在房內使用抽濕機，等除濕完成，如果要於睡覺時在房內開抽濕機，建議設2-3小時。

抽濕機的安全守則中有指出抽濕機不能長時間使用，避免機件運作過度而過熱，因此大約使用8小時需停機約1小時，若果習慣晚上睡覺時開抽濕機的用家就需要特別留意。

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抽濕機用法｜3 擺位於室內中央處

由於牆邊空氣較不流通，除了會導致除濕效果不佳，也會影響抽濕機散熱，阻礙進氣口的抽氣功能。當機器過熱，甚至可能引發危險，建議抽濕機應放在距離牆壁、傢俱至少保持適當距離，可擺放室內中央處，讓空氣循環更流通。

抽濕機與牆壁、傢俱之間，最少要預留30cm距離。（Getty Images/iStockphoto）

抽濕機與牆壁、傢俱之間，最少要預留30cm距離。（Getty Images/iStockphoto）

抽濕機用法｜4 搭配風扇使用

抽濕機搭配風扇一起使用，可提升室內空氣對流，讓除濕效率更好，如在室內晾衫，也可加速乾衣！

風扇放在抽濕機旁邊，可以帶動空氣循環，縮短乾衣的時間。

風扇放在抽濕機旁邊，可以帶動空氣循環，縮短乾衣的時間。

天氣潮濕衣服難乾，若要同時間吹乾大量衣物，最佳方法就是使用抽濕機乾衣，以下兩個方法可更有效乾衣︰

抽濕機用法｜5 乾衣需將衣物調位

天氣潮濕衣服難乾，不少人都會選擇用抽濕機乾衣。若要同時間吹乾大量衣物，最佳方法就是使用抽濕機，可每隔一段時間將衣物調位，例如當靠近抽濕機的衣物幾乎乾透時，就與距離遠的衣物換位，令衣服均勻地變乾。

三菱電機建議乾衣時，每件衣物之間預留5cm距離。（圖：三菱電機公式）

三菱電機建議乾衣時，每件衣物之間預留5cm距離。（圖：三菱電機公式）

抽濕機用法｜6 集中在一間房抽濕乾衣

由於開窗時會令濕氣不斷入屋，即使開抽濕機效用也未必太高，故建議將衣物集中擺放到一間房，關上門窗再開啟抽濕機，能有效重點抽乾衣物水分。抽濕機原理與冷氣機相近，吸入室內固有空氣、抽走濕氣，再放出乾爽空氣，如果不關門窗，令濕氣不斷進出，無效果之餘更加浪費電力。

原文刊登於Yahoo C9．達人

集中在一間房抽濕乾衣，可以節省使用抽濕機時的電力。

集中在一間房抽濕乾衣，可以節省使用抽濕機時的電力。

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