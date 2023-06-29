抽獎優惠｜Blue Girl大賞特賞百萬賞大抽獎 每周送逾$100,000簽帳額+160,000「亞洲萬里通」里數

Blue Girl今年推出酒精濃度只有3.5%的新產品Blue Girl Light，踏入暑假，Blue Girl與3位品牌大使——Edan Lui呂爵安、Jeffrey Ngai魏浚笙及Mandy Tam譚旻萱帶來新一波驚喜：Blue Girl摯賞夏日「大賞特賞百萬賞」大抽獎，由7月1日至8月13日，連續6個星期每星期送出超過$100,000簽帳額、160,000「亞洲萬里通」里數等獎金獎品，總值過百萬。
集齊指定樽蓋/拉環/憑有效收據 參加抽獎
顧客購買Blue Girl或 Blue Girl Light 並集齊 5個指定樽蓋或拉環 (樽蓋内需印有BGB'23；拉環需為新包装之藍色拉環)，於指定日期及時間攜帶至Blue Girl 摯賞夏日專車現場，經登記可獲1次抽獎機會，滿 10個指定樽蓋或拉環可獲 2次抽獎機會，如此類推。
另外，顧客在2023年7月 1日至8月13日推廣期間於香港及澳門各大超級市場、便利店、網上購物平台、其他零售商戶、食肆、酒吧或其他餐飲處所消費Blue Girl 或Blue Girl Light 滿$50，上載有效收據經審核成功後亦可獲 1次抽獎機會，滿 $100可獲 2次抽獎機會，如此類推。
大抽獎每星期以抽獎形式送出超過500份獎金獎品，大獎包括$100,000 帳額1名、42,000「亞洲萬里通」里數 (可換取雙人香港–日本直航來回經濟艙機票1套)4名，全期送出超過3,000份獎金獎品。抽獎次數不限，買得越多，儲得越多，中獎機會越大。每周未能中獎之參加者則將會自動進入下一個抽獎日期抽獎，惟每位參加者於整個推廣期內只限獲獎一次。
大型打卡位「登」陸港鐵香港站
全新廣告片中，Edan繼續本色出演，與好友 Jeffrey及Mandy穿梭各個快樂時刻，亦不忘積極收集指定樽蓋及拉環，齊齊捕捉Blue Girl 摯賞夏日專車蹤跡。
精彩廣告花絮片段率先預覽：https://shorturl.at/EMUW4
請飲Blue Girl Light 兼送珍藏版Edan x Jeffrey透明卡
除廣告宣傳外，由7月6日 至8月12日期間逢周四、五、六，Blue Girl摯賞夏日專車將走勻全港不同熱點，為大家收集指定樽蓋及拉環登記摯賞夏日「大賞特賞百萬賞」大抽獎之餘，新舊Club BG會員均可免費拎走Blue Girl Light 330ml細樽裝 1支、500ml巨罐裝1罐及珍藏版Edan x Jeffrey透明卡2張連卡套，親身體驗Blue Girl Light清新輕盈口感。
特選食肆及酒吧買Blue Girl 贏高達$3,000簽帳額
7月6日至8月12日期間逢星期四、五、六，Blue Girl摯賞夏日飛行隊會到訪超過800間特選食肆及酒吧，凡惠顧指定數量之Blue Girl或 Blue Girl Light，即可參加電子幸運輪抽獎，贏走高達$3,000簽帳額等豐富獎金獎品。