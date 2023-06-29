抽獎優惠｜Blue Girl大賞特賞百萬賞大抽獎 每周送逾$100,000簽帳額+160,000「亞洲萬里通」里數

Blue Girl今年推出酒精濃度只有3.5%的新產品Blue Girl Light，踏入暑假，Blue Girl與3位品牌大使——Edan Lui呂爵安、Jeffrey Ngai魏浚笙及Mandy Tam譚旻萱帶來新一波驚喜：Blue Girl摯賞夏日「大賞特賞百萬賞」大抽獎，由7月1日至8月13日，連續6個星期每星期送出超過$100,000簽帳額、160,000「亞洲萬里通」里數等獎金獎品，總值過百萬。

集齊指定樽蓋 / 拉環 / 憑有效收據 參加抽獎

顧客購買Blue Girl或 Blue Girl Light 並集齊 5個指定樽蓋或拉環 (樽蓋内需印有BGB'23；拉環需為新包装之藍色拉環)，於指定日期及時間攜帶至Blue Girl 摯賞夏日專車現場，經登記可獲1次抽獎機會，滿 10個指定樽蓋或拉環可獲 2次抽獎機會，如此類推。

另外，顧客在2023年7月 1日至8月13日推廣期間於香港及澳門各大超級市場、便利店、網上購物平台、其他零售商戶、食肆、酒吧或其他餐飲處所消費Blue Girl 或Blue Girl Light 滿$50，上載有效收據經審核成功後亦可獲 1次抽獎機會，滿 $100可獲 2次抽獎機會，如此類推。