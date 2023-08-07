抽獎贏機票│Club Wheelock「十万感謝祭 」大抽獎 簡單steps登記即抽機票、iPhone

Club Wheelock歷年來致力為會員提供衣、食、住、行等多元化活動，已成功將會員人數推上「100,000」里程碑！近日，Club Wheelock決定回饋「十万」會員的支持，推出連串慶祝活動及禮遇，與新舊會員同樂。重頭戲當數為期3個月的「十万感謝祭 」大抽獎，合共送出逾港幣$100,000元豐富獎品，包括日本東京雙人來回機票、Apple智能產品、商場及餐飲巨額禮券等！只要年滿18歲，註冊成為Club Wheelock會員即可加入抽獎行列，新舊會員均可。

抽獎贏機票 │ 東京機票、智能手機、商場及餐飲禮券大放送

是次「十万感謝祭」大抽獎的獎品豐富，終極大獎有雙人ANA來回香港至東京經濟客位機票，免費請你「返鄉下」食買玩；二獎及四獎有果迷最愛 iPhone 14 Pro (256GB)及Apple Watch Series 8 GPS (5份)。三獎及五獎則有海港城港幣$5,000 (4份)及時代廣場港幣$1,000 (10份)禮品卡，隨時滿足你的購物衝動！

此外，六獎至十獎分別為：Lubuds集團餐飲現金券港幣$1,000 (10份)、Klook現金券港幣$500 (10份)、Marco Polo酒店旗下餐廳SAVVY精緻下午茶(兩位用) (10份)、Club Wheelock x Moët & Chandon禮盒裝香檳 (10份) 及社企糕點時光糕點券港幣$40 (100份)，全方位滿足大家衣食住行的追求。