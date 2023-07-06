抽$0機票！ HK Express送香港出發免費來回機票 7月11準時開搶【內附詳情】

由7月11日開始，HK Express將會送出由香港國際機場贊助的免費來回機票(不包機場稅及附加費)禮遇給通常居住於香港人士，數量有限，先到先得，即睇點搶免費機票！
免費機票旅遊期限由2023年8月1日至2024年5月31日，旅客須於2024年5月31日完成旅程。當中可選擇由香港前往東京、大阪、福岡、名古屋、高松、鹿兒島、沖繩、首爾、釜山、濟州、曼谷、布吉、清邁、峴港、芽莊、台北、台中、高雄的來回機票。是次禮遇活動只適用於成人（12歲或以上），如有其他同行者，需另行預訂機票。
HK Express免費機票搶購步驟
1. 在本活動網站的指定搜索欄選擇航點、旅遊日期。
活動只適用於來回機票預訂，參加者只可選擇單人機票。
2. 選擇心水航班，並填寫乘客資料以確認參加資格。記得預先準備乘客姓名、聯絡電話及電子郵件電郵，以加快預訂機票流程。
3. 加購航班相關產品（寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務），確認機票細項，並繳付稅費及、附加費及其他費用。
4. 完成訂單後，會收到行程確認電郵。
活動時間︰2023年7月11日至7月24日
活動網站：https://wow.hkexpress.com/hk/zh-hk/?utm_campaign=wow_teaser&fbclid=IwAR18zwy11XopWdniFZ0YPGj6DYjN3sEtouwlMCscMpRwQQNQtrMBlftLpoM