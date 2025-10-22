拆解逆齡男神的秘密！Bosco親授「凍齡心法」全靠一支「性價比高、大容量」精華液！皮膚立即年輕五歲！

Bosco上週六（18日）親身現身彩豐新品發布會，並分享自己護膚心得，他直言：「拍劇雖然又攰又辛苦，但皮膚唔可以攰！」無論收工幾夜幾累，從深層清潔到高效保濕，每一步都不馬虎，難怪Bosco被封為「凍齡代表」！

拍攝劇集動輒十多個小時，長時間受燈光照射及厚重妝容影響，令皮膚長期處於高壓狀態，難免出現泛紅、乾燥等一系列肌膚問題。但「逆齡男神」黃宗澤（Bosco）卻在鏡頭前保持緊緻透亮的肌膚，甚至愈來愈年輕！

Bosco表示：「唔好以為男仔唔需要護膚，只要皮膚好，個人都會睇落精神啲！」

Bosco指出，長時間帶妝拍攝，皮膚容易乾燥暗啞，而自己能夠「年輕五歲」的秘密，就是每日堅持使用彩豐【C60富勒烯十項全能精華液】。Bosco亦大讚「質地清爽唔黏笠，吸收得非常快，即刻感覺皮膚滑咗、亮咗！啱晒我哋怕麻煩嘅男士！」無論拍劇前後使用，都能即時補水鎖水，減少乾紋與疲憊感，長效保持飽滿肌膚狀態。

「唔好以為男仔唔需要護膚，只要皮膚好，個人都會睇落精神啲！」Bosco更透露，在新劇《新聞女王2》拍攝期間，持續使用C60富勒烯系列產品，加上容量夠大，即使參與劇組拍攝工作，需時數月亦夠用，不用經常補貨！鏡頭下的Bosco肌膚狀態依然飽滿，鏡頭前毫無壓力。

「C60富勒烯」抗氧力高維他命C 125倍！

近年科研界熱捧的「C60富勒烯」，被譽為「無齡美肌的終極武器」，其抗氧化力比維他命C高出125倍，能有效清除自由基，延緩肌膚老化。彩豐【C60富勒烯十項全能精華液】採用全新升級配方，搭配4D透明質酸、維他命原B5、酵母精華及多種天然植物抗敏成分，有效針對鬆弛、乾燥、色斑、皺紋、暗啞等十大肌膚問題，做到全面修護。不含防腐劑，男女都適用，早晚塗抹效果倍加。

根據研究結果，使用15分鐘即見保濕、煥亮效果；2週肌膚年輕5歲；4週更渦淡紋、見彈性。

