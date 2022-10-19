拍拖好去處丨愛情主題嘉年華市集

最近有個非常適合情侶拍拖的好去處，就是位於南豐紗廠的名為《「戀」諗嘢事務所｜嘉年華市集》，集遊戲、工作坊、心理測驗、打卡於一身，讓疑神疑鬼的情侶拖友在萬聖節前夕測試戀愛路上的默契，同場亦有專為單身者識人而設的工作坊，幫他們在聖誕節前順利脫單。
市集區及活動區
這個嘉年華分市集區及活動區，遊人可以盡情享受市集購物樂趣，大會也預備精彩好玩的活動。
入場人士可獲任務卡一張，完成指定任務後可獲得由市集檔主提供的小禮品！若經搞手Freeture Concept官網預先登記，更可獲贈由APS PHEROMONE SHOP送出的2ml香水試用裝，令你散發難以抗拒的獨特韻「味」，另一半不會再「戀」諗嘢！任務卡及香水試用裝送完即止。
本土插畫師自家設計打卡區
今次市集主題、「戀」諗嘢展覽，以及打卡區，都是由本土插畫師茶小吉設計製作。你地又點會錯過力撐本土文化創作事業呢。
情侶增進感情必玩
今次紙情Lovestoryhk將會坐鎮活動區，與在場情侶大玩「情侶默契大挑戰」，考驗兩人默契與對彼此的了解。
紙情亦預備了《未來情信宅急便》給情侶，讓他們寫下兩人戀愛日常與愛情中的甜酸苦辣五味雜陣，及對未來的展望和規劃。情書將於3個月後寄給你的另一半。
作為搞手之一的紙情，亦為情侶們預備多個相處小秘訣，同居生活、鬧交冷戰、維繫感情……令兩人感情升溫的相處之道，到場人士切勿錯過！
脫單全靠工作坊
情侶放閃太耀眼？單身的你別光羨慕，積極行動爭取識人機會！經常舉辦聚會與活動的交友平台Groupme Party，聯同Fly handmade workshop為大家預備《緣份擴香石》文青工作坊；以及EVOL預備《偵心動拍》戀諗嘢桌遊工作坊，希望透過工作坊幫助更多單身人士成功脫單！如果想得到參與機會，就要預先透過Groupme Party登記啦！
心理學檢視戀愛性格
以心理學為基礎的交友約會程式Evol，會為大家進行單身人士進行「戀愛導向性格測評」及為情侶進行「情侶戀愛風格測評」，看看大家的戀愛導向，為兩性相處做好準備。而「戀諗嘢」的你，也可以參與「戀諗嘢情感咨詢」，由他們駐場心理學家為你排憂解難！
活動詳情
《「戀」諗嘢事務所｜嘉年華市集》
日期與時間：10月22日至23日(周六、日) 1pm-8pm
查詢：9218 2644 (Anthony Chan) / 9301 3523 (Hailey Leung)
主辦：Freeture Concept HK
https://www.instagram.com/freetureconcept
合辦：紙情Lovestoryhk
https://instagram.com/lovestoryhk
插畫：茶小吉｜呆毛會飛的香港插畫
https://www.instagram.com/gutsdiary/
協辦：𝗘𝗩𝗢𝗟 - 𝑷𝒔𝒚𝒄𝒉 𝒖𝒑 𝒇𝒐𝒓 𝒍𝒐𝒗𝒆
https://www.instagram.com/evol.hongkong/
協辦：谷蜜派對 Groupme Party
https://www.instagram.com/groupmepartyhk/