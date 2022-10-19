拍拖好去處丨愛情主題嘉年華市集

最近有個非常適合情侶拍拖的好去處，就是位於南豐紗廠的名為《「戀」諗嘢事務所｜嘉年華市集》，集遊戲、工作坊、心理測驗、打卡於一身，讓疑神疑鬼的情侶拖友在萬聖節前夕測試戀愛路上的默契，同場亦有專為單身者識人而設的工作坊，幫他們在聖誕節前順利脫單。

市集區及活動區

這個嘉年華分市集區及活動區，遊人可以盡情享受市集購物樂趣，大會也預備精彩好玩的活動。

入場人士可獲任務卡一張，完成指定任務後可獲得由市集檔主提供的小禮品！若經搞手Freeture Concept官網預先登記，更可獲贈由APS PHEROMONE SHOP送出的2ml香水試用裝，令你散發難以抗拒的獨特韻「味」，另一半不會再「戀」諗嘢！任務卡及香水試用裝送完即止。