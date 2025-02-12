拜月老時間｜3大吉日+穿著顏色等4大禁忌 錯過元宵就要等半年！

今年的元宵節與情人節僅相差兩天，情侶開始現身街頭行街拍拖，慶祝節日，讓一眾希望拍拖的單身人士十分羨慕。雖然尋覓另一半，終須依靠自身魅力及性格等，但不妨讓掌管姻緣的月老幫幫手，為你牽上紅線。

拜月老｜拜月老吉日及步驟 按照民間習俗，元宵節（正月十五）、七夕節（七月初七）及月老誕（八月十五）是拜月老的好日子，期望好日子拜月老能事半功倍。但黃大仙廟監院表示，其實每天都是拜月老的好日子。 想求神庇佑，自然要跟足步驟誠心禱告。如果拜黃大仙祠的月老，可依照以下步驟參拜： 1. 先誠心閉上雙眼。 2. 手掐手印及手執紅線。 3. 雙手掩蓋雙眼，直線行至對方性別的神像前，即想求男朋友，就走到男神像前。 4. 將紅線輕輕一碰男/女神像腳部，再繫於神像與月老像之間的紅繩上。 5. 向月老列出理想對象的條件特徵，誠心祈求良緣。 如果成功締結良緣，可攜同鮮花、水果或糕點還神。

拜月老｜ 4 大禁忌你要知！ 拜月老除了跟足以上步驟外，亦有4大禁忌要小心！ 1. 避免衣著暴露。其實入廟拜神切忌打扮暴露，露胸坦背或露趾涼鞋等服飾均不適宜拜神。為了能讓月老看清容貌，善信可挑選顏色鮮艷的衣服，以及避免戴太陽眼鏡或口罩物件遮蓋容貌。 2. 某些月老廟提供免費紅線，但訪客只需取1條紅線參拜即可。用多過1條紅線拜神，可能出現感情糾紛。 3. 避免帶雨傘。「傘」與「散」同音，代表姻緣離散，並非好意頭。 4. 避免替朋友求姻緣。求神最重要是展示出誠意，他人代為求拜可能讓月老覺得不誠心，同時讓月老混淆庇佑對象。