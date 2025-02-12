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生活
2025-02-12 16:05:00

拜月老時間｜3大吉日+穿著顏色等4大禁忌 錯過元宵就要等半年！

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拜月老｜3大拜月老吉日+4大禁忌 錯過元宵就要等半年！
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今年的元宵節與情人節僅相差兩天，情侶開始現身街頭行街拍拖，慶祝節日，讓一眾希望拍拖的單身人士十分羨慕。雖然尋覓另一半，終須依靠自身魅力及性格等，但不妨讓掌管姻緣的月老幫幫手，為你牽上紅線。

不妨讓掌管姻緣的月老幫幫手，為你牽上紅線。（電影《月老》劇照）

拜月老｜拜月老吉日及步驟

按照民間習俗，元宵節（正月十五）、七夕節（七月初七）及月老誕（八月十五）是拜月老的好日子，期望好日子拜月老能事半功倍。但黃大仙廟監院表示，其實每天都是拜月老的好日子。 

想求神庇佑，自然要跟足步驟誠心禱告。如果拜黃大仙祠的月老，可依照以下步驟參拜：

1. 先誠心閉上雙眼。

2. 手掐手印及手執紅線。

3. 雙手掩蓋雙眼，直線行至對方性別的神像前，即想求男朋友，就走到男神像前。

4. 將紅線輕輕一碰男/女神像腳部，再繫於神像與月老像之間的紅繩上。 

5. 向月老列出理想對象的條件特徵，誠心祈求良緣。 

如果成功締結良緣，可攜同鮮花、水果或糕點還神。 

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黃大仙祠月老及佳偶天成神像。（黃大仙祠圖片）

元宵節、七夕節及月老誕是拜月老的好日子！（網絡照片）

拜月老｜4大禁忌你要知！

拜月老除了跟足以上步驟外，亦有4大禁忌要小心！

1. 避免衣著暴露。其實入廟拜神切忌打扮暴露，露胸坦背或露趾涼鞋等服飾均不適宜拜神。為了能讓月老看清容貌，善信可挑選顏色鮮艷的衣服，以及避免戴太陽眼鏡或口罩物件遮蓋容貌。

2. 某些月老廟提供免費紅線，但訪客只需取1條紅線參拜即可。用多過1條紅線拜神，可能出現感情糾紛。

3. 避免帶雨傘。「傘」與「散」同音，代表姻緣離散，並非好意頭。

4. 避免替朋友求姻緣。求神最重要是展示出誠意，他人代為求拜可能讓月老覺得不誠心，同時讓月老混淆庇佑對象。

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拜月老｜香港月老廟推薦

1.嗇色園黃大仙祠

地址：香港九龍黃大仙竹園村二號

開放時間：每日早上730分至下午430 (逢初一、十五開放至下午九時)

黃大仙廟、車公廟參拜禁忌盤點9大入廟拜神須知

2.廣褔祠

地址：香港太平山街40

開放時間：上午9時至下午5

3.白沙灣金花夫人廟

地址：香港新界荃灣青龍頭村

開放時間：上午8時至下午6

4.坪洲金花廟

地址：離島坪洲永安街 (於天后宮左邊巷子進入)

開放時間：上午7時至下午5

 

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