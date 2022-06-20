按摩護眼｜上班族必學！5個護眼穴位整合+按摩手法

都市人經常都需要使用到電子產品，不少人經過長時間學習或工作後，眼睛都特別容易疲倦，而上班族更是需要長時間盯着電腦看，雙眼特別容易疲倦。以下就為大家整合了5個護眼穴位及對應按摩手法，讓大家可以舒緩眼睛積壓的疲倦。

護眼穴位｜天應穴：左右眉頭下的上眼角 眼睛疲倦的時候，眉頭及上眼眶處經常會有痠痛感，而按摩位於左右眉頭眼角的天應穴便特別有助舒緩眼睛疲勞，令因眼睛疲倦而造成的乾澀及酸痛感得到緩解。 按摩方法：利用左右大拇指接觸穴位，其他四指散開彎曲成弓狀放在前額後進行按摩，按摩面積不用太大，只需要按每1至3分鐘的時間便可以暫時舒緩眼睛疲勞。

護眼穴位｜晴明穴：內眼角的眼眶骨邊緣凹陷處 有時候會因為眼睛疲勞而令到視力模糊，而位於內眼角眼眶骨邊緣凹陷處的晴明穴與膀胱有關，經過按摩後可以令眼睛接受膀胱的氣血，不但可以使眼部減壓，還可以令眼睛變得更加明亮，預防頭痛及提神醒腦。 按摩方法：以左手或右手大拇指按在鼻根部，先向下按壓再向上擠壓，感覺到鼻樑深處有隱痛感即可，可按摩1-3分鐘時間。

護眼穴位｜太陽穴：眉梢與外眼角之間約一橫指凹陷處 大部份人都會在頭痛的時候按摩太陽穴以舒緩疲倦或緊張的情緒，由於按摩太陽穴就可以給大腦提供良性刺激，因此同樣有解除疲勞，止痛醒神，甚至提升視覺能力的功效，對於舒緩眼部疲勞同樣有幫助。 按摩方法：左右大拇指按住穴位，其他手指握拳，再利用左右食指刮眼眶。刮眼眶時先從上側眉頭開始到眉梢爲止，再在下側內眼角起到外眼角止，輪刮上下一圈便繼續重複動作，持續1-3分鐘時間即可。

護眼穴位｜絲竹空穴 ： 眉梢凹陷處 按摩與眼部有關的穴位，除了可以舒緩眼睛疲倦外，實際上亦可以幫助消除眼周細紋。而位於眉梢凹陷處的絲竹空穴不但有明目安神的作用，還可以促進血液循環、疏通經氣、改善細胞代謝功能等保健作用，最重要的是可以幫助撫平眼周細紋，屬一個多功效的按摩穴位。 按摩方法：大拇指指腹向內按揉兩邊穴位，直至有酸脹痛感即可。建議可以每天早晚各按1次，每次按1-3分鐘。