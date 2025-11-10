熱門搜尋:
2025-11-10 19:00:00

挪亞方舟冬日體驗營 適合多個年齡/STEAM元素設計/早鳥優惠9折

聖誕假期將到，不妨為小朋友安排一趟難忘的體驗營，邊玩邊學STEAM！即日起，香港馬灣公園挪亞方舟旗下的挪亞學堂推出「冬日體驗營 2025」，以STEAM元素為主題，培養412歲小朋友科學探究精神！活動更設免費專車來往多個地鐵站至挪亞方舟，加上9折的早鳥優惠，吸引程度大增。

挪亞學堂推出「冬日體驗營 2025」，專為4至12歲孩子打造。

設2大STEAM主題體驗營

「冬日體驗營 2025」分別提供兩大日營，分別是適合47歲的「 冬日智趣繽Fun營」及適合812歲的「海陸空全方位探索營」，讓他們在大自然環境及遊戲中，學習藝術、科研、大自然生態及運動競技等STEAM概念。

為期4日的「冬日智趣繽Fun營」中，小朋友可親手製作簡單的望遠鏡觀察候鳥，了解牠們的習性鴨遷徙路線等。又或者透過各種科學實驗，認識龍捲風等大自然現象。甜點絕對是每個小朋友的最愛。體驗營同時設烘焙活動，讓孩子變身廚師炮製冬日甜品。

繽紛冬日拼貼樂 我堆的雪人 斃家伙，動物唔見咗 瘋狂地理實驗室 冬日活力派對 繩網大挑戰

年紀稍長的小朋友則可報名參加「海陸空全方位探索營」，全方位認識STEAM。參加者可親手製作紙鳶及小方舟，認識水的特性和飛行原理。他們甚至可以組裝拔河機械人，啟發對機械及工程的興趣。

紙鳶飛行任務 小小廚神班 拔河力士爭霸戰 冬日運動會 繩網大挑戰 空中奇緣

挪亞學堂 「冬日體驗營 2025

冬日智趣繽Fun

適合年齡：47

課程日長：4天日營

活動日期：1228日至31 (星期日至三)

活動時間：上午 9:30 至下午 3:30

海陸空全方位探索營

適合年齡：812

課程日長：4天日營

活動日期：1220日至23 (星期六至二)

活動時間：上午 9:30 至下午 3:30

以上兩項體驗營：

－每項體驗營正價均為 HK$2,600 (包括午餐、證書乙張、免費專車來往指定集合地點)

－早鳥優惠：如於1130日或之前報名，可享早鳥優惠9折，優惠價為HK$2,340

－截止報名日期: 127(晚上 23:59)

－交通安排：免費專車來往青衣港鐵站、荃灣港鐵站、九龍塘港鐵站及挪亞方舟

－講授語言：廣東話為主

詳情可瀏覽挪亞方舟官網

