挪亞方舟冬日體驗營 適合多個年齡/STEAM元素設計/早鳥優惠9折

聖誕假期將到，不妨為小朋友安排一趟難忘的體驗營，邊玩邊學STEAM！即日起，香港馬灣公園挪亞方舟旗下的挪亞學堂推出「冬日體驗營 2025」，以STEAM元素為主題，培養4至12歲小朋友科學探究精神！活動更設免費專車來往多個地鐵站至挪亞方舟，加上9折的早鳥優惠，吸引程度大增。
設2大STEAM主題體驗營
「冬日體驗營 2025」分別提供兩大日營，分別是適合4至7歲的「 冬日智趣繽Fun營」及適合8至12歲的「海陸空全方位探索營」，讓他們在大自然環境及遊戲中，學習藝術、科研、大自然生態及運動競技等STEAM概念。
為期4日的「冬日智趣繽Fun營」中，小朋友可親手製作簡單的望遠鏡觀察候鳥，了解牠們的習性鴨遷徙路線等。又或者透過各種科學實驗，認識龍捲風等大自然現象。甜點絕對是每個小朋友的最愛。體驗營同時設烘焙活動，讓孩子變身廚師炮製冬日甜品。
年紀稍長的小朋友則可報名參加「海陸空全方位探索營」，全方位認識STEAM。參加者可親手製作紙鳶及小方舟，認識水的特性和飛行原理。他們甚至可以組裝拔河機械人，啟發對機械及工程的興趣。
挪亞學堂 「冬日體驗營 2025」
冬日智趣繽Fun營
適合年齡：4至7歲
課程日長：4天日營
活動日期：12月28日至31日 (星期日至三)
活動時間：上午 9:30 至下午 3:30
海陸空全方位探索營
適合年齡：8至12歲
課程日長：4天日營
活動日期：12月20日至23日 (星期六至二)
活動時間：上午 9:30 至下午 3:30
以上兩項體驗營：
－每項體驗營正價均為 HK$2,600 (包括午餐、證書乙張、免費專車來往指定集合地點)
－早鳥優惠：如於11月30日或之前報名，可享早鳥優惠9折，優惠價為HK$2,340
－截止報名日期: 12月7日(晚上 23:59)
－交通安排：免費專車來往青衣港鐵站、荃灣港鐵站、九龍塘港鐵站及挪亞方舟
－講授語言：廣東話為主
詳情可瀏覽挪亞方舟官網