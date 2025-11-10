挪亞方舟冬日體驗營 適合多個年齡/STEAM元素設計/早鳥優惠9折

聖誕假期將到，不妨為小朋友安排一趟難忘的體驗營，邊玩邊學STEAM！即日起，香港馬灣公園挪亞方舟旗下的挪亞學堂推出「冬日體驗營 2025」，以STEAM元素為主題，培養4至12歲小朋友科學探究精神！活動更設免費專車來往多個地鐵站至挪亞方舟，加上9折的早鳥優惠，吸引程度大增。

設2大STEAM主題體驗營

「冬日體驗營 2025」分別提供兩大日營，分別是適合4至7歲的「 冬日智趣繽Fun營」及適合8至12歲的「海陸空全方位探索營」，讓他們在大自然環境及遊戲中，學習藝術、科研、大自然生態及運動競技等STEAM概念。

為期4日的「冬日智趣繽Fun營」中，小朋友可親手製作簡單的望遠鏡觀察候鳥，了解牠們的習性鴨遷徙路線等。又或者透過各種科學實驗，認識龍捲風等大自然現象。甜點絕對是每個小朋友的最愛。體驗營同時設烘焙活動，讓孩子變身廚師炮製冬日甜品。