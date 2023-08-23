振興夜市｜信和旗下商場送10,000張美酒券 請飲生啤/雞尾酒/派燈籠

荃新天地將於9月29至10月2日推出「中秋市集啤一啤」，活動期間將設有「夜市消費賞」，顧客憑晚上8時後於場內商戶單一消費滿$500或以上的有效發票，即可於「中秋市集啤一啤」手工啤酒攤位免費換領生啤一杯。

為響應政府推動經濟政策，信和集團商場將送出10,000張美酒換領券，帶旺夜市氣氛，各大商場亦將推出中秋活動，鼓勵市民晚上8時後消費。

送尖東美食里飲品券

而尖沙咀中心及帝國中心將於9月28日至10月8日期間推出「Dusk Dining Delights」(賞夜景·嚐美酒禮遇)，顧客於尖沙咀中心及帝國中心晚上8時後餐飲消費滿$300，即可換領價值$50元的尖東美食里飲品券，可於酒吧換領啤酒或雞尾酒乙杯。

於9月28日至10月2日期間，信和集團商場將在高鐵站及巴士站派發尖東美食里飲品券，邀請旅客到尖東美食里免費品嚐美酒，欣賞醉人維港夜景，刺激夜市經濟。