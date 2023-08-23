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2023-08-23 14:30:00

振興夜市｜信和旗下商場送10,000張美酒券 請飲生啤/雞尾酒/派燈籠

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振興夜市｜信和旗下商場送10,000張美酒券 請飲生啤/雞尾酒/派燈籠

振興夜市｜信和旗下商場送10,000張美酒券 請飲生啤/雞尾酒/派燈籠

為響應政府推動經濟政策，信和集團商場將送出10,000張美酒換領券，帶旺夜市氣氛，各大商場亦將推出中秋活動，鼓勵市民晚上8時後消費。

荃新天地中秋市集啤一啤 換領免費生啤

荃新天地將於929102日推出「中秋市集啤一啤」，活動期間將設有「夜市消費賞」，顧客憑晚上8時後於場內商戶單一消費滿$500或以上的有效發票，即可於「中秋市集啤一啤」手工啤酒攤位免費換領生啤一杯。

信和集團商場送10,000張美酒換領券振興經濟

信和集團商場送10,000張美酒換領券振興經濟

送尖東美食里飲品券

而尖沙咀中心及帝國中心將於928日至108日期間推出「Dusk Dining Delights(賞夜景·嚐美酒禮遇)，顧客於尖沙咀中心及帝國中心晚上8時後餐飲消費滿$300，即可換領價值$50元的尖東美食里飲品券，可於酒吧換領啤酒或雞尾酒乙杯。

928日至102日期間，信和集團商場將在高鐵站及巴士站派發尖東美食里飲品券，邀請旅客到尖東美食里免費品嚐美酒，欣賞醉人維港夜景，刺激夜市經濟。

響應政府推動夜市經濟，信和集團送出美酒換領券

響應政府推動夜市經濟，信和集團送出美酒換領券

正日晚市派發燈籠

除了荃新天地的「中秋市集啤一啤」，中港城將於916日至29日期間設有中秋市集，售賣多款應節貨品。而於929(中秋節正日)，中港城、尖沙咀中心及帝國中心將會向晚市顧客派發燈籠，帶旺節日氣氛。

另外，信和集團跨商場社交互動獎賞計劃S⁺ REWARDS將於202394日至29日期間推出「中秋享禮饌」換領活動，提供超過30款中秋佳節美食，會員可以低至0點數換領，共度歡樂佳節。

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