振興夜市｜恒基3大商場推「After 8夜間消費三重賞」 免費泊車/派12,000張電子禮券/Chantel、馮允謙、黃淑蔓音樂會

為支持政府推動的夜經濟，「恒基地產」旗下的尖沙咀Mira Place、將軍澳MCP新都城中心及馬鞍山MOSTown新港城中心，將推出連串特色夜間活動及提供「After 8夜間消費三重賞」，包括送出雙倍積分及免費泊車，以及夜間特色市集，在中秋節當日請來Chantel姚焯菲舉行簽唱會，國慶當日更有Jay馮允謙及Feanna黃淑蔓的音樂晚會！

恒基夜經濟｜After 8 夜間消費三重賞

凡登記為 Mira Place 或 H·COINS 會員，晚上 8 時後到集團旗下商場消費，即可賺取雙倍積分、換領商場購物禮券或商戶現金禮券，更有免費泊車三重獎賞。其中 MCP新都城中心及MOSTown新港城中心，將合共向 H·COINS會員派發合共 12,000張電子購物禮券。

恒基夜經濟｜ 市集派富豪雪糕 消費滿 $200 送中秋豬仔餅及精美燈籠

Mira Place將於9月29日至10月2日舉行「悠遊夜市」，雲集超過30間本地手作小店、人氣手作工作坊， 當中20間更會營業至晚上11時，部分商場商戶亦會延長營業時間。 於9月29日至10月1日晚上8時至10時客人亦可參與「悠遊夜賞」，到商場的主題打卡位拍照留念，參與簡單活動即可免費獲贈富豪雪糕一杯 。中秋節當日消費滿$200，更可免費獲贈懷舊中秋豬仔餅一份 及精美燈籠一個。