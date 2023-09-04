振興夜市｜恒基3大商場推「After 8夜間消費三重賞」 免費泊車/派12,000張電子禮券/Chantel、馮允謙、黃淑蔓音樂會

為支持政府推動的夜經濟，「恒基地產」旗下的尖沙咀Mira Place、將軍澳MCP新都城中心及馬鞍山MOSTown新港城中心，將推出連串特色夜間活動及提供「After 8夜間消費三重賞」，包括送出雙倍積分及免費泊車，以及夜間特色市集，在中秋節當日請來Chantel姚焯菲舉行簽唱會，國慶當日更有Jay馮允謙及Feanna黃淑蔓的音樂晚會！
恒基夜經濟｜After 8 夜間消費三重賞
凡登記為 Mira Place 或 H·COINS 會員，晚上 8 時後到集團旗下商場消費，即可賺取雙倍積分、換領商場購物禮券或商戶現金禮券，更有免費泊車三重獎賞。其中 MCP新都城中心及MOSTown新港城中心，將合共向 H·COINS會員派發合共 12,000張電子購物禮券。
恒基夜經濟｜市集派富豪雪糕 消費滿$200送中秋豬仔餅及精美燈籠
Mira Place將於9月29日至10月2日舉行「悠遊夜市」，雲集超過30間本地手作小店、人氣手作工作坊， 當中20間更會營業至晚上11時，部分商場商戶亦會延長營業時間。 於9月29日至10月1日晚上8時至10時客人亦可參與「悠遊夜賞」，到商場的主題打卡位拍照留念，參與簡單活動即可免費獲贈富豪雪糕一杯 。中秋節當日消費滿$200，更可免費獲贈懷舊中秋豬仔餅一份 及精美燈籠一個。
恒基夜經濟｜Mira Place
1. Mira After 8 消費三重賞
推廣日期：2023年9月1日至10月31日
凡登記為Mira Place會員，並於每日晚上8時至11時前到任何商戶以電子貨幣消費滿指定金額 (最多2組$100或以上之即日機印收據)，即享雙倍積分、商戶現金禮券及免費泊車三重獎賞，讓你食玩買泊的行程愈夜愈精彩！
• 消費滿$100，即可獲贈雙倍積分及1小時同日免費泊車
• 消費滿$200，即可獲贈雙倍積分及2小時同日免費泊車
• 消費滿$500或以上，即可獲贈雙倍積分、2小時同日免費泊車及總值$200餐飲商戶現金禮券
2. 悠遊夜市
推廣日期：9月29日至10月2日
Mira Place中庭及B1樓層將齊集超過30間本地手作小店、人氣手作工作坊及主題打卡位，當中20間本地手作小店與部分商場商戶一同營業至晚上11時。
3. 悠遊賞月．賞音樂
推廣日期：9月29日至10月2日
Mira Steps除了設有富節日氣氛的月亮及燈飾佈置外，晚上8時至10時更有Busking表演。
4. 悠遊夜賞
推廣日期：9月29日及10月1日晚上
客人在9月29日及10月1日晚上8時至10時期間，消費及追蹤Mira Place的社交平台帳戶即可免費獲富豪雪糕一杯。中秋節當日消費滿$200，更可免費獲贈得意懷舊中秋豬仔餅一份及精美燈籠一個。
恒基夜經濟｜CP新都城中心及MOSTown新港城中心
「After 8夜消費三重賞 」
推廣日期：2023年9月29日至10月29日(逢周五、周末及公眾假期)
凡登記成為H·COINS會員，於推廣期內晚上8時後到任何商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，並親臨消費之商場禮賓會員專區或禮賓部登記消費單據，即享雙倍積分、商場購物禮券及額外免費泊車三重獎賞。
•任何有效消費，獲雙倍Coins (每位會員每日總共可獲之額外Coins上限為1,000 Coins)
•消費滿$500（憑最多2組消費單據），可獲得總值$50商場電子購物禮券
•消費滿$1,200（憑最多3組消費單據），可獲得總值$150商場電子購物禮券
•憑指定消費換領免費泊車優惠，除基本免費泊車時數外，可獲額外1小時免費泊車優惠
中秋及國慶假期夜間音樂表演
另外，其他歌手及音樂人包括Yumi鍾柔美、Cath 黃妍、J'arie雷深如、Manson張進翹、Aiden洪助昇、陳慧敏、黃明德、陳凱彤、周卓盈、黃曦桃、泰倫斯、陳樂頤、管鋈等等將於10月份之周五及周六晚上輪流登場。
MCP新都城中心夜間特色市集
MCP CENTRAL（新都城中心2期）將於9月30日至10月2日，及10月14至15日中午至晚上10時，在商場天幕廣場將會舉辦特色主題市集。除本地特色商店外，市集更設有手作工作坊及busking音樂表演。