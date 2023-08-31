振興夜市｜新地商場聯推「夜遊加倍賞」8點後消費享雙倍積分/1小時泊車優惠

YOHO MALL適逢中秋佳節，舉行寵物主題市集及晚會，準備各式各樣與寵物相關的活動和節目供大家參加，包括與「香港拯救貓狗協會」聯合舉辦「中秋寵物市集」，而室內則聯乘商戶舉行「Shibanban微笑柴犬寵物中秋市集」，各市集均包含不少自家品牌及原創的寵物相關或應節產品。

YOHO MALL中秋人寵兩團圓

除賀節晚會外，新地旗下商場包括MOKO新世紀廣場、YOHO MALL形點、新城市廣場、新都會廣場及荃灣廣場，將於9月中至10月底聯合推出「新地商場 · 夜遊加倍賞」，The Point會員晚上8時後的消費可享雙倍積分，一小時泊車優惠券及指定商戶特選優惠。預期活動斥資逾500萬港元，進一步刺激跨區顧客出行到訪，中秋及國慶期間的消費意欲。 中秋團圓美食賞 「做節」食飯可獲禮券回贈 其中元朗YOHO MALL將於9月16日至29日期間推行「中秋團圓美食賞」，The Point會員即日以電子貨幣於餐飲美食商戶消費滿指定金額，即可享回贈優惠，令「做節」聚餐變得更划算。

YOHO MALL中秋人寵兩團圓

YOHO MALL x FOOD & STYLE 「 Shibanban 微笑柴犬寵物中秋市集」迎佳節 於9月6日至26日期間，YOHO MALL聯同「Shibanban微笑柴犬」於一樓中庭室內位置舉辦中秋寵物市集。特設「Shibanban微笑柴犬」期間限定店，限量商品印上可愛微笑柴犬，造型搞怪可愛兼實用。場內亦有其他中秋美食及寵物精品市集攤檔，包括中秋節傳統美食月餅，口味款式包羅萬有；當然不少得各種應節禮品套裝等，適合送禮自用。

YOHO MALL 聯乘「香港拯救貓狗協會」推「中秋寵物市集」 宣揚愛護動物 而中秋節長假期（即9月29日至10月2日）一連四日，則會聯乘本地非牟利組織「香港拯救貓狗協會」於室外位置地下露天廣場舉辦「中秋寵物市集」，找來10個本地品牌提供各種寵物相關商品，如寵物糧食、零食、玩具等，更提供市集場地進行義賣活動，各攤位亦會為「香港拯救貓狗協會」進行捐款，籌得的資金更可支持救助流浪動物、提供醫療照顧及推廣領養等，一舉兩得。