振興夜市｜新地商場聯推「夜遊加倍賞」8點後消費享雙倍積分/1小時泊車優惠

YOHO MALL適逢中秋佳節，舉行寵物主題市集及晚會，準備各式各樣與寵物相關的活動和節目供大家參加，包括與「香港拯救貓狗協會」聯合舉辦「中秋寵物市集」，而室內則聯乘商戶舉行「Shibanban微笑柴犬寵物中秋市集」，各市集均包含不少自家品牌及原創的寵物相關或應節產品。
除賀節晚會外，新地旗下商場包括MOKO新世紀廣場、YOHO MALL形點、新城市廣場、新都會廣場及荃灣廣場，將於9月中至10月底聯合推出「新地商場 · 夜遊加倍賞」，The Point會員晚上8時後的消費可享雙倍積分，一小時泊車優惠券及指定商戶特選優惠。預期活動斥資逾500萬港元，進一步刺激跨區顧客出行到訪，中秋及國慶期間的消費意欲。
中秋團圓美食賞 「做節」食飯可獲禮券回贈
其中元朗YOHO MALL將於9月16日至29日期間推行「中秋團圓美食賞」，The Point會員即日以電子貨幣於餐飲美食商戶消費滿指定金額，即可享回贈優惠，令「做節」聚餐變得更划算。
YOHO MALL x FOOD & STYLE 「Shibanban微笑柴犬寵物中秋市集」迎佳節
於9月6日至26日期間，YOHO MALL聯同「Shibanban微笑柴犬」於一樓中庭室內位置舉辦中秋寵物市集。特設「Shibanban微笑柴犬」期間限定店，限量商品印上可愛微笑柴犬，造型搞怪可愛兼實用。場內亦有其他中秋美食及寵物精品市集攤檔，包括中秋節傳統美食月餅，口味款式包羅萬有；當然不少得各種應節禮品套裝等，適合送禮自用。
YOHO MALL聯乘「香港拯救貓狗協會」推「中秋寵物市集」 宣揚愛護動物
而中秋節長假期（即9月29日至10月2日）一連四日，則會聯乘本地非牟利組織「香港拯救貓狗協會」於室外位置地下露天廣場舉辦「中秋寵物市集」，找來10個本地品牌提供各種寵物相關商品，如寵物糧食、零食、玩具等，更提供市集場地進行義賣活動，各攤位亦會為「香港拯救貓狗協會」進行捐款，籌得的資金更可支持救助流浪動物、提供醫療照顧及推廣領養等，一舉兩得。
與寵同樂 萌寵專屬中秋晚會 貼心打造溫馨團圓夜
中秋節當晚及翌日（9月29日至30日），YOHO MALL於戶外露天廣場精心打造寵物中秋晚會，貼心安排攝影區，免費提供多款裝扮道具和配飾讓萌寵可於不同主題的佈景下為毛孩拍攝有趣的照片，主人亦可自由加添創意為毛孩配搭獨一無二的造型。
除了打卡拍攝外，YOHO MALL安排晚會不可或缺的攤位遊戲，加入以寵物為主題的攤位遊戲，「小精靈道場」需要毛孩需要根據不同指令牌作出相應的動作，此活動十分講求主人和毛孩的配合和默契，毛孩需要大顯身手憑自己努力贏取獎品。其他攤位遊戲內容和獎品亦相當豐富和吸引，適合大人和小朋友參加，包括「捕光捉月」「海底撈月」、「月球團狩」和「猜燈謎」等，憑指定The Point積分即可參加，每個攤位遊戲都有多款不同造型的燈籠以及應節小禮物。晚會中特設「燈籠工作坊」，參加者可根據自家設計燈籠，讓大人小朋友都能體驗手工製作的樂趣並創造出獨特的燈籠作品同是也能感受到中秋傳統文化。