振興夜市｜華懋集團8大商場及中環街市 送10,000張商場夜市現金券/免費泊車優惠

華懋集團支持政府推動夜市經濟，旗下8大購物商場及中環街市，將舉行多個活動及推廣吸引人流，活動橫跨8月至10月。中秋及國慶假期間，8大購物商場及中環街市將推出「月圓夜市消費賞上賞」，大派10,000張「華懋集團旗下商場$50購物餐飲現金券」刺激夜市消費，指定商場更會於9月加碼推夜市免費泊車優惠，共同激活香港夜經濟。
華懋振興夜市｜大派10,000張購物餐飲現金券
集團旗下八大購物商場，包括如心廣場、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、順福糧倉、粉嶺名都商場、上水名都商場及巴黎‧倫敦‧紐約戲院購物中心，以及集團負責管理及營運的中環街市，將於9月29日至10月2日中秋節及國慶長假期間，推出「月圓夜市消費賞上賞」，免費派發10,000張「華懋集團旗下商場$50購物餐飲現金券」一張。凡消費滿$200即可使用一張，現金券可於11月30日前各星期五、六、日及公眾假期晚上8時後使用。
值得留意的是，如心廣場、翩滙坊及順福糧倉更將於9月加碼推免費泊車優惠，於9月月15日至10月14日各星期五、六、日及公眾假期星期五、六、日及公眾假期，顧客於推廣期內晚上8時後消費，即可享2小時免費優惠。
華懋振興夜市｜如心廣場─「燈」月營地打造首個「秋月露營節」
適逢9月中秋佳節，是市民夜出消費的好時機，由9月22日至10月8日，如心廣場聯乘全港最大露營資訊平台HKCAMP，打造首個「秋月露營節」，將活動空間化身為「城中野」，舉辦露營文化結合秋日賞月活動，並有連串工作坊及「營」友互動交流活動，在熱鬧氣氛中支持香港經濟。
華懋振興夜市｜中環街市─「中環好聲音」融匯民間高手唱好香港
集團貫徹推廣跨代共融的理念，為不同年齡層的市民提供跨代交流機會。「中環好聲音」準決賽及決賽將於9月1日及17日晚上隆重舉行。屆時，商場將於晚上6時至10時半特別推出豐富的餐飲禮遇，並向參加者提供購物優惠，讓一眾樂迷觀賽一同共享美食，感受熱烈比賽氣氛。
華懋振興夜市｜中環街市─「香港青島國際啤酒嘉年華」展現夜市魅力
為配合政府攪活夜市經濟，自然少不了夜間酒吧，在青島市政府的支持下，香港山東社團聯誼總會、香港青島同鄉聯誼會、青島啤酒集團有限公司及中環街市聯合呈獻「香港青島國際啤酒嘉年華」。於9月28日至10月2日期間，中環街市將變成嘉年華會場，期間活動由黃昏6時至零晨12時，特別設有夜間酒吧區，表演、夜間市集，以及街頭美食等，供旅客狂歡達旦。而10月起至聖誕及新年期間，中環街市將安排更多活動，包括非物質文化遺產集市，以及跨文化夜市等，進一步提振商場夜間生意。