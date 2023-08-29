振興夜市｜華懋集團8大商場及中環街市 送10,000張商場夜市現金券/免費泊車優惠

華懋集團支持政府推動夜市經濟，旗下8大購物商場及中環街市，將舉行多個活動及推廣吸引人流，活動橫跨8月至10月。中秋及國慶假期間，8大購物商場及中環街市將推出「月圓夜市消費賞上賞」，大派10,000張「華懋集團旗下商場$50購物餐飲現金券」刺激夜市消費，指定商場更會於9月加碼推夜市免費泊車優惠，共同激活香港夜經濟。

華懋振興夜市｜大派 10,000 張購物餐飲現金券

集團旗下八大購物商場，包括如心廣場、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、順福糧倉、粉嶺名都商場、上水名都商場及巴黎‧倫敦‧紐約戲院購物中心，以及集團負責管理及營運的中環街市，將於9月29日至10月2日中秋節及國慶長假期間，推出「月圓夜市消費賞上賞」，免費派發10,000張「華懋集團旗下商場$50購物餐飲現金券」一張。凡消費滿$200即可使用一張，現金券可於11月30日前各星期五、六、日及公眾假期晚上8時後使用。

值得留意的是，如心廣場、翩滙坊及順福糧倉更將於9月加碼推免費泊車優惠，於9月月15日至10月14日各星期五、六、日及公眾假期星期五、六、日及公眾假期，顧客於推廣期內晚上8時後消費，即可享2小時免費優惠。