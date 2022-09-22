掃走疲倦｜George@Pl3XL、YouTuber Emi Wong分享酣睡充電小秘訣

睡得好，對部分城市人來說是種奢侈，睡得好才能為生活注入正能量。The Body Shop推出全新Wellness系列，包括酣睡Sleep、活力Boost、寧神Breathe身心靈三部曲，不單帶來生活儀式感，同時好好充電煥發活力。品牌誠邀人氣Youtuber Emi Wong、跑步健身教練梁諾妍(Inez)及PI3XL成員歐鎮灝(George)，分享日常生活小秘訣，為日常生活帶來動力。

YouTuber Emi Wong

王牌酣睡 Sleep 系列 輕易入睡 YouTuber Emi Wong熱愛分享健身資訊，除了經營自身YouTube頻道，平日又會開班教健身。她的生活小秘訣原來是睡好覺。作為Wellness形象代表的她，十分注重生活儀式感，每晚使用王牌酣睡Sleep系列，以香氣舒壓。 先使用酣睡薰衣草香根草頭髮及身體沐浴露清潔身體，之後再塗上同系列潤膚乳按摩，於睡前在枕頭噴上香枕噴霧，最後在脈搏滴上精油。薰衣草的幽香加上令人放鬆的香根草香味，讓睡房的儀式感昇華。在酣睡Sleep系列中，Emi推薦王牌產品酣睡薰衣草香根草香枕噴霧，可以噴灑在床單上亦可噴在房間中，令人放鬆的薰衣草氣味揮發在整個房間裏，讓人輕易入睡，是她生活中的小確幸。

陽光柑橘香氣 帶來 朝氣活力 跑步健身教練Inez，同時兼顧電視主持、模特兒及新手媽媽，時刻保持正能量的她最愛活力Boost系列，加入的柑橘及佛手柑精油，兩種味道能讓頭腦充滿活力，令人心情愉悅。 系列包括頭髮及身體沐浴露、潤膚乳、全效潤膚油及精油，亦是Inez時刻保持正能量的小秘訣，清新花香氣味能一掃疲倦壓力，為身體注入更多精神活力。Inez特別推薦活力佛手柑柑橘全效潤膚油，它適用於所有肌膚及頭髮，可配合按摩好好放鬆。產品蘊含社群公平貿易的芝麻油、巴西果仁油、椰子油及橄欖油，可以瞬間吸收，不論在冷氣或陽光下，肌膚都依然煥發光彩。

寧神系列清醒頭腦 Pl3XL成員之一歐鎮灝(George)身兼多職，除了團員活動外，亦會擔任演員、歌手及主持等多重身分。George平日使用Breathe寧神系列四步助頭腦清醒，清空過多思緒，重新充電。 寧神系列加入來自中國雲南種植的尤加利葉和由西班牙種植的迷迭香，兩者都分別帶有淨化提神功效。每次工作前，先用上寧神尤加利迷迭香身體磨砂溫和地柔滑肌膚，去除死皮和角質，再用上寧神尤加利迷迭香潤膚乳，於滋潤同時令人心境平靜，最後用上寧神尤加利迷迭香精油及寧神尤加利迷迭香鎮靜霜，治癒香氣淨化身心靈，提足精神。George特別喜歡寧神尤加利迷迭香精油，任何時候只要將精油滴在脈博上就可發岀清新的尤加利香味，幫助他頭腦清醒，立刻重新充電，應付不同工作。