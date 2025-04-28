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生活
2025-04-28 19:00:00

排球少年登陸香港壽司郎 香港限定美食＋周邊！角色齊集3間主題店 必試蒜香忌廉味 搖搖脆薯條

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《排球少年!!》登陸香港壽司郎 香港限定美食＋周邊！角色齊集3間主題店 必試蒜香忌廉味 搖搖脆薯條

《排球少年!!》登陸香港壽司郎 香港限定美食＋周邊！角色齊集3間主題店 必試蒜香忌廉味 搖搖脆薯條

《排球少年!!》粉絲請注意！香港壽司郎由即日起至5月31日與人氣動漫《排球少年!!》聯乘合作，除了推出一系列香港限定美食以及周邊精品，尖沙咀加連威老道店、銅鑼灣廣場 2 期店及荃灣綠楊店三間指定分店更會變成為特別主題店，以動漫中的四支校隊及角色為設計概念，一眾角色將齊集現場，粉絲們絕對不能錯過！

襟章（$29） （共 9 款，款式隨機）

香港壽司郎《排球少年!!》限定美食

是次香港壽司郎與《排球少年!!》合作聯乘，特別推出3款聯乘商品及一款外賣盛合，並隨餐附送限量角色周邊精品（款式隨機），此外凡堂食或外賣自取消費滿指定金額更可加購香港限定獨家周邊，極具收藏價值！
堂食美食分別為包括「鮮蝦牛油果海苔包」（$17）、「士多啤梨雲石白朱古力慕絲蛋糕」（$34）、「搖搖脆薯條 蒜香忌廉味」（$29），壽司、甜品、炸物樣樣齊！心水推介「搖搖脆薯條 蒜香忌廉味」，將壽司郎的人氣脆薯條升級，配上特製蒜香忌廉味的搖搖粉，啖啖蒜香忌廉滋味絕對不輸連鎖快餐店！

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香港壽司郎《排球少年!!》周邊精品一覽

 

全港3間《排球少年!!》主題壽司郎

除了《排球少年!!》限定美食和周邊，香港壽司郎其中三間分店亦會化身成期間限定主題店，以動漫中的四支校隊及角色為設計概念，包括烏野高中、青葉城西高中、音駒高中及梟谷學園高中，粉絲們一定充滿親切感！分店內除了設有多個角色及所屬球隊相關的大型打卡牆、主題餐桌裝飾、各大校隊的經典應援橫幅及校徽外，更有角色們現身壽司郎的限定插畫，360度都是打卡位！

壽司郎  x《排球少年!!》主題店詳情
日期： 2025 年 4 月 28 日至 5 月 31 日 

店舖地址：
尖沙咀店：尖沙咀加連威老道店—九龍尖沙咀加連威老道 2-6 號愛賓商業大廈地下 G2, G3 & 103 號舖
銅鑼灣店：銅鑼灣廣場 2 期店—銅鑼灣駱克道 463-483 號銅鑼灣廣場 2 期 3 樓 3A 號舖 
荃灣店：荃灣綠楊店—新界荃灣蕙荃路 22-66 綠楊坊 2 樓 S20-23 號舖 

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