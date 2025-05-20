探索星號6日快閃九州沖繩 台灣出發！人均$2,320起玩盡日本/熊本+鹿兒島+那霸行程攻略

香港和台灣距離近，不少人都喜愛到台灣旅遊。有沒有想過原來人均$2,320起，就可以從台北到日本熊本、鹿兒島及沖繩那霸等地，非常抵玩！今次記者就帶大家從台北出發，登上麗星郵輪探索星號，除了任食早午晚餐、免費玩船上各種設施及表演外，更快閃到日本三地食玩買。

快閃基隆特色景點

這次記者帶大家體驗麗星郵輪探索星號的旅程，建議提前抵達台北，搭乘長榮航空從香港飛往桃園機場。長榮航空班次選擇多，選最早的航班抵台，就能在上船前先遊覽一番！

上船前，記者先到訪基隆和平島地質公園，這裡不僅擁有美麗的北海岸風光，更有因長年風化與海浪衝擊形成的各種奇珍異石，展現獨特地質面貌，非常有趣。園內提供專人導覽解說，還有多種活動體驗，如海上漂流、直立板和各種工作坊。

下午約3點從基隆港登上探索星號，正式開啟前往熊本、鹿兒島、那霸的海上之旅。想享受買一送一優惠，記得在5月31日前預訂基隆出發的2至5晚航次。是次6天5晚的日本三地之旅，人均只需$5,600。郵輪離開基隆港後，船上有一天時間可盡情享受各項設施，徹底放鬆身心。

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