探索星號6日快閃九州沖繩 台灣出發！人均$2,320起玩盡日本/熊本+鹿兒島+那霸行程攻略

香港和台灣距離近，不少人都喜愛到台灣旅遊。有沒有想過原來人均$2,320起，就可以從台北到日本熊本、鹿兒島及沖繩那霸等地，非常抵玩！今次記者就帶大家從台北出發，登上麗星郵輪探索星號，除了任食早午晚餐、免費玩船上各種設施及表演外，更快閃到日本三地食玩買。
圖文：Rosina
鳴謝：麗星郵輪、長榮航空、臺灣觀光協會香港辦事處
快閃基隆特色景點
這次記者帶大家體驗麗星郵輪探索星號的旅程，建議提前抵達台北，搭乘長榮航空從香港飛往桃園機場。長榮航空班次選擇多，選最早的航班抵台，就能在上船前先遊覽一番！
上船前，記者先到訪基隆和平島地質公園，這裡不僅擁有美麗的北海岸風光，更有因長年風化與海浪衝擊形成的各種奇珍異石，展現獨特地質面貌，非常有趣。園內提供專人導覽解說，還有多種活動體驗，如海上漂流、直立板和各種工作坊。
下午約3點從基隆港登上探索星號，正式開啟前往熊本、鹿兒島、那霸的海上之旅。想享受買一送一優惠，記得在5月31日前預訂基隆出發的2至5晚航次。是次6天5晚的日本三地之旅，人均只需$5,600。郵輪離開基隆港後，船上有一天時間可盡情享受各項設施，徹底放鬆身心。
立即預約：請按此
熊本一日遊｜泛舟體驗/人吉小鎮散步/美酒巡禮
上船第三天約早上7時，郵輪便抵達熊本港口，約晚上7時將會駛離，足夠各位快閃熊本一日。一下船便看到熊本熊港八代有超巨大的熊本熊，這裡被打造成熊本熊公園，來到絕對要和不同樣子的熊本熊來張合照！行程首站來到球磨川乘坐木船，球磨川是日本三大急流之一，今次選擇了水流平穩的航程路線。技術嫻熟的船夫負責劃槳，於河道間欣賞風景，細聽鳥鳴。第二站來到人吉城跡，這座建於鎌倉時代至幕府末期的古城堡，是日本百大名城之一。抵達人吉城跡園區，春天這裡盛開大片櫻花，秋天則有楓葉美景。登上一段石階後，即可眺望球磨川與人吉市區的迷人景觀。附近更有青井阿蘇神社，歷史悠久，是日本國寶級的神社，絕對不容錯過。最後一站來到纖月酒造，參觀燒酒發酵和蒸餾過程，更可一嘗這間歷史悠久的酒廠的不同出品。
球磨川泛舟體驗
地址：熊本縣人吉市下新町333-1
青井阿蘇神社
地址：熊本縣人吉市上青井町118
纖月酒造
地址：熊本縣人吉市新町1番地
鹿兒島半日遊｜櫻島火山/足浴體驗/名物白熊刨冰
郵輪之後將前往鹿兒島，最早可以7時可以離船，下午4時前要回到船上，可爭取時間來個半日遊！下船後可搭乘渡輪前往櫻島，近距離觀賞這座活火山的壯麗景觀。之後可到熔岩海濱公園體驗全長約100公尺的足浴溫泉，欣賞櫻島群山景色。返回市區後，到達天文館通商店街搜羅各種鹿兒島特產，更有不少日本品牌可以盡情購物，這裡更有鹿兒島名物白熊刨冰，來到這個聞名全國的白熊刨冰始祖店，上層淋上煉奶及各種生果，外觀就像白熊一樣，超級解暑！
櫻島熔岩海濱公園
地址：鹿兒島縣鹿兒島市櫻島横山町1722-3
白熊菓琲
地址：鹿兒島縣鹿兒島市千日町5-8
那霸快閃｜波上宮/沖繩唯一一間大型OUTLET
來到日本的最後一站，探索星號於下午2點抵達沖繩那霸，旅客需在晚上8點前返回船上。尚有半日時間，當然要把握機會遊覽與購物！首站來到波上宮，這座琉球王國時代建立的沖繩第一神社，以風獅取代傳統狛犬鎮守，十分特別。接著前往iias沖繩豐崎購物中心，這座四層商場擁有超過100間店鋪，讓人盡情購物！如果略嫌不夠，最後一站來到沖繩 ASHIBINAA Outlet，集結Coach、Polo Ralph Lauren、agnés b等，眾多日本品牌及國際名牌進駐，更有不少折扣。來到日本當然要掃藥妝，這裡設有一大間札幌藥妝，貨品齊全，絕對可以滿載而歸！
iias 沖繩豐崎購物中心
地址：沖繩縣豐見城市豐崎3-35.
沖繩 ASHIBINAA Outlet
地址：沖繩縣豐見城市豐崎1-188