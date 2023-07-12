推動環保︱野外生態帶入商場 西寶城《Go Wild Safari》

夏天是屬於戶外的。西寶城於今個仲夏為遊人帶來驚喜，將野外生態帶到室內，引進多款野生動植物，場內採用環保物料搭建野外景色，當中逾七成物料可循環再用。整個主題儼如野外生態學堂，讓大家學習珍貴的野外知識同時體會環保及可持續發展的重要。
西寶城的《Go Wild Safari》活動帶來50款香港常見野生動植物，包括爬蟲類、鳥類、哺乳類等，將中庭打造成野外生態學堂。3.5米高巨型貓頭鷹園長，以環保卡板搭建，佇立於中央位置歡迎遊人，是打卡留念熱點。「熱帶叢林區」有多款仿真立體野生動物模型，以布料搭建出6呎高密林，不但更具質感，亦可循環再用，一舉兩得。
難得一見的熱帶動植物
「特色天幕溫室」內則展出超過10款大熱多肉植物盆栽，為室內減少污染物含量，增添自然氣息。室內亦有超過20款常見植物及昆蟲模型，各款野生動物旁均可掃描QR code查看簡介，大家一邊參觀，一邊學習，在城市感受仲夏野外風情。
在Safari探索之旅於指定時段內，在熱帶叢林尋找仿真動物模型的位置，完成任務後即可獲得限量版紀念貼紙1張。於「動物全接觸學堂」有機會親身接觸5種不同的野生動物，包括豹紋守宮、毛蛛、鬃獅蜥、大紅尾蚺及鸚鵡，為大家提供難得的生態體驗。純手工DIY工作坊則可以環保物料，製作蜂蠟保鮮布、驅蚊手環及手工皂等特色環保小物等。
環保禮品包括種子
西寶城更會聯同昇悅商場及昇御商場，送出總值近$300,00的商戶禮券及「Go Green特色種子紙筆套裝。為推廣環保，更送出「Go Green特色種子紙筆套裝」，內有4支環保種子鉛筆，可種出薄荷、蕃茄、羅勒及辣椒共4款香料，以及可種植種子紙卡1張，有刺蝟、青蛙、鸚鵡、蝴蝶及貓頭鷹共5款可愛設計，隨機送出其中1款，平平無奇的紙張可種出朝氣勃勃的太陽花。