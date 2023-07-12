推動環保︱野外生態帶入商場 西寶城《Go Wild Safari》

夏天是屬於戶外的。西寶城於今個仲夏為遊人帶來驚喜，將野外生態帶到室內，引進多款野生動植物，場內採用環保物料搭建野外景色，當中逾七成物料可循環再用。整個主題儼如野外生態學堂，讓大家學習珍貴的野外知識同時體會環保及可持續發展的重要。

西寶城的《Go Wild Safari》活動帶來50款香港常見野生動植物，包括爬蟲類、鳥類、哺乳類等，將中庭打造成野外生態學堂。3.5米高巨型貓頭鷹園長，以環保卡板搭建，佇立於中央位置歡迎遊人，是打卡留念熱點。「熱帶叢林區」有多款仿真立體野生動物模型，以布料搭建出6呎高密林，不但更具質感，亦可循環再用，一舉兩得。