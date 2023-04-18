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2023-04-18 15:31:05

提倡保育︱《燈火闌珊》 x 野田珈琲 有關匠人精神的展覽

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甚麼是「匠人」精神？在機械及AI智能發展下，匠人精神逐漸消失，任何手藝都會有失傳的一天。新鮮咖啡豆焙煎專門店「野田珈琲」，與電影《燈火闌珊》，特別舉辦《霓虹・啡匠》，一起探討咖啡焙煎手藝，以及本地霓虹燈工場的故事。

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即時焙煎的咖啡零售店被淘汰，咖啡豆被大量生產變得單一化，香港原創品牌「野田珈琲生豆專門店+焙煎」把傳統新鮮焙煎的匠人精神與科技結合，承傳這門咖啡焙煎手藝，一格一格桶子內裝滿來自不同產地的咖啡生豆，由咖啡匠人創作出每款豆子、每種焙煎的個別風格，延續咖啡匠人的精神。

 

燈火闌珊》探討社會變遷下霓虹燈招牌如何能夠延續，故事講述霓虹光管師傅任達華死後，其妻張艾嘉卻在丈夫的秘密霓虹工場，遇上亡夫徒弟的故事，因此野田與《燈火闌珊》均對香港傳統手藝保育工作，有著同一樣信念，》的導演曾憲寧：「一直希望《燈火闌珊》除了在戲內紀錄漸逝霓虹，亦能在戲外引起實質保育行動，感謝野田珈琲推動《霓虹・啡匠》活動，讓我可以把這個願景得以實現。」

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買咖啡豆保育霓虹手藝

為了讓外界對霓虹燈有更多的認識，次《霓虹・啡匠》活動，野田珈琲將於店舖內播放電影《燈火闌珊》預告片，以及保育機構霓虹交匯(Tetra Neon Exchange)的短片外，更會展示由導演曾憲寧及創意媒體ACOO製作的手作霓虹燈，以及製作過程片段。

此外，野田珈琲將售出「林東曼特寧」咖啡10%收益($367/250g)支持非牟利保育機構「霓虹交匯」，用於保育香港霓虹燈招牌及文化。

 

《霓虹・啡匠》詳情：

日期：即日起至515

地點：灣仔軒尼詩道永倫立方314-324號地下B店「野田珈琲」

查詢：www.nodacoffee.com.hk

 

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