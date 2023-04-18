提倡保育︱《燈火闌珊》 x 野田珈琲 有關匠人精神的展覽

甚麼是「匠人」精神？在機械及 AI 智能發展下，匠人精神逐漸消失，任何手藝都會有失傳的一天。新鮮咖啡豆焙煎專門店「野田珈琲」，與電影《 燈火闌珊》 ，特別舉辦 《霓虹・啡匠》 ，一起探討 咖啡焙煎手藝，以及本地霓虹燈工場的故事。

即時焙煎的咖啡零售店被淘汰，咖啡豆被大量生產變得單一化，香港原創品牌「野田珈琲生豆專門店+焙煎」把傳統新鮮焙煎的匠人精神與科技結合，承傳這門咖啡焙煎手藝，一格一格桶子內裝滿來自不同產地的咖啡生豆，由咖啡匠人創作出每款豆子、每種焙煎的個別風格，來延續咖啡匠人的精神。

《燈火闌珊》探討社會變遷下霓虹燈招牌如何能夠延續，故事講述霓虹光管師傅任達華死後，其妻張艾嘉卻在丈夫的秘密霓虹工場，遇上亡夫徒弟的故事，因此野田與《燈火闌珊》均對香港傳統手藝保育工作，有著同一樣信念，《燈》的導演曾憲寧說：「一直希望《燈火闌珊》除了在戲內紀錄漸逝霓虹，亦能在戲外引起實質保育行動，感謝野田珈琲推動《霓虹・啡匠》活動，讓我可以把這個願景得以實現。」